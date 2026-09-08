DNCG'nin ve Finansal Fair Play'e ilişkin Avrupa düzenlemelerinin baskısı altında, Marsilya, maaş bütçesini 160 milyon avrodan 100 milyon avronun altına indirmeyi taahhüt etti. Azalma yüzde 30-35 oldu, ancak bu yeterli değil; Marsilya, maaş bütçesini düşürmek ve satışlardan gelir elde etmek amacıyla olası transferler üzerinde çalışmayı sürdürecek. Son yıllarda, Longoria ve Benatia yönetiminde, De Zerbi'yi de memnun etmek için ayağını yorganına göre uzatmadı; Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan gelen gelirler olmayınca, bir anda kıtlık dönemi başladı.





Kısacası kan kaybı henüz sona ermiş değil: yaz aylarında Greenwood, Timber ve Rulli gibi kilit oyuncular ayrıldı. Aubameyang, Balerdi ve Pavard gibi diğer isimler ise son anda, örneğin Paixao ve Hojbjerg için araya giren Bruno Genesio sayesinde tutuldu. Marsilya'nın hesaplarını düzene sokması gerekiyor, ancak gölgede kalacağı bir sezon yaşamayı da göze alamaz. Şehir beklentisi yüksek ve daha fazlasını hak ediyor.