Üç maç, kazanılan üç puan. Bir galibiyet ve iki yenilgi; sonuncusu pazar günü sahasında Paris FC'ye karşı geldi. Marsilya, Ligue 1'e el freni çekili şekilde başladı; takviye hayali kurulan ama onlara ulaşma imkânının bulunmadığı bir yazın ardından bu kaçınılmazdı. Yeni transferler hanesinde kocaman bir sıfır var, Velodrome'da yeni hiç kimse görülmedi ve gelecek de iyi şeyler vadetmiyor. Bunu doğrulayan isim ise OM Başkanı Stéphane Richard oldu; ona göre kemer sıkma önlemleri önümüzdeki aylarda da sürecek. DNCG'nin kriterlerinin dışına çıkmamak için bu kaçınılmaz.
Çeviri:
Marsilya'nın krizi: yıldızların satışı, maaş bütçesinde kesintiler ve içler acısı puan durumu. Gelecek parlak görünmüyor
"KESİNTİLER HENÜZ BİTMEDİ"
"Genel olarak kadro daraltıldı ve maaş bütçesinde önemli bir düşüş sağlamayı başardık" dedi Richard. "Bu, kulüp tarihinde bu kadar kısa bir süre içinde eşi benzeri görülmemiş bir durum. Bazı oyuncularla görüşmeler hâlâ sürüyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Bazıları kendiliğinden teklif sundu, diğerleri ise yıl sonunda DNCG ile yapacağımız görüşme öncesinde yıl sonunda ortaya koyduğumuz her şeyi gösterebilmemiz için üstlenmemiz gereken bu kritik çabaya katılmaya ilgi gösterdi. Son iki sezona kıyasla gidişatımız tamamen değişti. Hedefimize henüz ulaşmadık, bu çok açık, ancak hâlâ yapabileceğimiz her şey davamıza yardımcı olacak, yıl sonunda DNCG karşısındaki savunmamıza katkı sağlayacak."
Greenwood’dan vazgeçti, Genesio Paixao için ‘kapışıyor’
DNCG'nin ve Finansal Fair Play'e ilişkin Avrupa düzenlemelerinin baskısı altında, Marsilya, maaş bütçesini 160 milyon avrodan 100 milyon avronun altına indirmeyi taahhüt etti. Azalma yüzde 30-35 oldu, ancak bu yeterli değil; Marsilya, maaş bütçesini düşürmek ve satışlardan gelir elde etmek amacıyla olası transferler üzerinde çalışmayı sürdürecek. Son yıllarda, Longoria ve Benatia yönetiminde, De Zerbi'yi de memnun etmek için ayağını yorganına göre uzatmadı; Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan gelen gelirler olmayınca, bir anda kıtlık dönemi başladı.
Kısacası kan kaybı henüz sona ermiş değil: yaz aylarında Greenwood, Timber ve Rulli gibi kilit oyuncular ayrıldı. Aubameyang, Balerdi ve Pavard gibi diğer isimler ise son anda, örneğin Paixao ve Hojbjerg için araya giren Bruno Genesio sayesinde tutuldu. Marsilya'nın hesaplarını düzene sokması gerekiyor, ancak gölgede kalacağı bir sezon yaşamayı da göze alamaz. Şehir beklentisi yüksek ve daha fazlasını hak ediyor.
Her şey Gouiri'nin omuzlarında
Bugünkü Marsilya, büyük ölçüde birkaç ay önce Avrupa’nın elit sahnesine kalamayan takımın aynısı. Geçen yıl Rulli’nin yedeği olan De Lange birinci kaleci oldu, savunmada ise Emerson Palmieri, Aguerd ve Egan Riley ile eski kuşak ayakta kaldı. Hojbjerg orta sahadaki temel direk olmayı sürdürüyor, hücumda golleri Paixao, 3 maçta 4 kez ağları sarsan Gouiri ve Başakşehir deneyiminin ardından geri dönen Harit’in garantilemesi gerekiyor. Buna bir de geçen yıl Cremonese’de gizemli bir vaka olan Faris Moumbagna ekleniyor (5 maç, 88 dakika, 0 gol). Genesio’nun Avrupa’ya gitmesi için adeta yarım bir mucizeye ihtiyacı var: OM’yi yeniden üst sıralar için mücadele ederken görmek için zamana ihtiyaç var. Hem de çok zamana.
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