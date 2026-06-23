AFP
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Marsilya’nın forveti Mason Greenwood’un “modern futbolun en tartışmalı isimlerinden biri” olarak nitelendirilmesi üzerine Roma taraftarları, oyuncunun transferine karşı imza kampanyası başlattı
Transfer bağlantısı ve sportif başarılar
Roma, Greenwood’u 50 milyon avro (43 milyon sterlin/57 milyon dolar) tutarında bir transferle kadrosuna katma konusunda güçlü bir şekilde gündeme geldi. Greenwood’un Fransız ekibi adına 81 maçta 48 gol kaydetmesine rağmen, Marsilya’nın mali düzenlemelere uymak için oyuncularını satması gerektiği bildiriliyor. Roma’nın hücum hattına takviyeye ihtiyacı var, ancak bu olası transfer taraftarlar arasında görüş ayrılığına yol açtı.
Greenwood daha önce Manchester United formasıyla 129 maçta 35 gol atmış, Getafe'ye kiralandığı dönemde ise 36 maçta 10 gol kaydetmişti. Bu sportif başarılarına rağmen taraftarlar, Roma'nın bu transferi tamamlamasını engellemek için bugün bir imza kampanyası başlattı ve ilk gününde 500'e yakın imza topladı.
- AFP
Tutuklama, ticari sonuçlar ve hukuki onay
Tepkiler, Ocak 2022’ye dayanıyor. O dönemde, Greenwood’un kız arkadaşının sosyal medyada paylaştığı, ciddi fiziksel yaralanmaları gösteren fotoğraflar ve iddia edilen istismara ait şok edici bir ses kaydı üzerine Greater Manchester Polisi, Greenwood’u gözaltına almıştı. Manchester United, Greenwood’u süresiz olarak kadro dışı bırakırken, Nike tazminat ödemeksizin sponsorluk sözleşmesini feshetti ve EA Sports, Greenwood’u FIFA oyunundan çıkardı.
Şubat 2023’te, kilit tanıkların geri çekilmesi ve yeni delillerin ortaya çıkması üzerine Kraliyet Savcılık Servisi tüm cezai suçlamaları düşürdü. Yasal olarak aklandığı halde, yoğun kamuoyu baskısı ve şiddete karşı mücadele eden hayır kurumlarının itirazları, Greenwood’un Manchester United’a geri dönmesini engelledi. Kulüp, Ağustos 2023’te Greenwood’un kariyerine başka bir yerde devam etmesi gerektiği sonucuna vardı ve bu da oyuncunun Getafe ve Marsilya’ya transferine yol açtı.
Kulübün değerleri ve taraftarların muhalefeti
Roma taraftarları, Greenwood’un transferinin “Amami e Basta” girişimi gibi cinsiyete dayalı şiddete karşı yürütülen kampanyalarla çelişeceğini vurguladılar.
Taraftarların hazırladığı dilekçede şöyle deniyor: “AS Roma’nın Mason Greenwood’u transfer etmesine karşı çıkıyoruz. Bu tutumumuz, kişisel bir düşmanlıktan ya da insanların kariyerlerini yeniden inşa edemeyecekleri inancından kaynaklanmıyor. Her futbol kulübünün, amblemini temsil edecek kişiyi seçme hakkı ve sorumluluğu olduğu inancına dayanıyor. Greenwood, İngiltere milli takımındaki disiplin sorunları ve dünya çapında yankı uyandıran aile içi şiddet ve cinsel şiddet iddiaları da dahil olmak üzere, saha dışında birçok ciddi tartışmanın içinde yer aldı. Daha sonraki hukuki gelişmeler ne olursa olsun, bu olaylar onun kamuoyundaki imajını şekillendirmeye devam ediyor ve onu modern futbolun en tartışmalı figürlerinden biri haline getiriyor."
- AFP
Roma ve Greenwood için bundan sonra ne olacak?
Roma, bu dilekçeye henüz resmi bir yanıt vermemiş veya Greenwood’u transfer etmeye devam edeceğini teyit etmemiştir. Transfer dönemi ilerledikçe, yönetim kurulu potansiyel sportif yatırımı, taraftarların şiddetli tepkisi ve ticari risklerle karşılaştırarak değerlendirmelidir. Greenwood, resmi bir teklif beklerken, son dönemde 45 maçta 26 gol ve 11 asist kaydettiği Marsilya’da hazırlıklarına devam edecek.