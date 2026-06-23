Marsilya’nın forveti Mason Greenwood’un “modern futbolun en tartışmalı isimlerinden biri” olarak nitelendirilmesi üzerine Roma taraftarları, oyuncunun transferine karşı imza kampanyası başlattı

Roma, Greenwood’u 50 milyon avro (43 milyon sterlin/57 milyon dolar) tutarında bir transferle kadrosuna katma konusunda güçlü bir şekilde gündeme geldi. Greenwood’un Fransız ekibi adına 81 maçta 48 gol kaydetmesine rağmen, Marsilya’nın mali düzenlemelere uymak için oyuncularını satması gerektiği bildiriliyor. Roma’nın hücum hattına takviyeye ihtiyacı var, ancak bu olası transfer taraftarlar arasında görüş ayrılığına yol açtı.

Greenwood daha önce Manchester United formasıyla 129 maçta 35 gol atmış, Getafe'ye kiralandığı dönemde ise 36 maçta 10 gol kaydetmişti. Bu sportif başarılarına rağmen taraftarlar, Roma'nın bu transferi tamamlamasını engellemek için bugün bir imza kampanyası başlattı ve ilk gününde 500'e yakın imza topladı.