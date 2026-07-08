AFP
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Marsilya’nın forvet oyuncusu için yeni bir teklif gelmesiyle Mason Greenwood sürpriz bir transfer için hazır
Türkiye’ye kazançlı bir transfer
Fenerbahçe, Greenwood için devasa bir transferin eşiğine geldi; Marsilya ise İngiliz forvetle yollarını ayırma konusunda görüşmelerde oldukça ileri bir aşamaya geldi. RMC Sport’a göre, Greenwood’un geleceğine dair spekülasyonların ilk kez yoğunlaştığı 2024–25 sezonunun sona ermesinden bu yana, iki kulüp arasındaki müzakereler perde arkasında istikrarlı bir şekilde ilerliyor.
Atletico Madrid, eski Manchester United oyuncusunu cazip bir spor projesiyle İspanya’ya çekmeye çalışsa da, Türkiye’den gelen cazip mali teklif nihayetinde oyuncunun kararını etkiledi. Forvet oyuncusu şimdi İstanbul’da dört yıllık bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor ve burada sezon başına 10 milyon avroluk muazzam bir net maaş alacak.
- AFP
Karmaşık finansal yapı
Greenwood, 2024 yazında Manchester United’dan Marsilya’ya transfer olduğunda, sözleşmesine bir yeniden satış maddesi eklenmiş ve bu madde, İngiliz devine gelecekteki herhangi bir transferden pay almasını garanti altına almıştı. Bu durumu aşmak için Fenerbahçe, Marsilya ile doğrudan bir anlaşma yapmaya çalışan Atlético Madrid gibi rakiplerinden ayrılan benzersiz bir transfer stratejisi uyguladı. Bunun yerine Türk kulübü, müzakereleri ikiye ayırmayı tercih ederek, her iki kulübe de ödenmesi gereken payları netleştirmek için Marsilya ve Manchester United ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.
İngiliz forvet için yapılan anlaşmanın değeri, ek ödemeler dahil 42 milyon avro olarak belirlendi ve bu tutar, Manchester United’ın yeniden satış payını tam olarak karşılıyor. Marsilya’nın oyuncunun %60 hissesini elinde tuttuğunu öne süren son haberlerin aksine, yeni yapılandırılan anlaşma, transfer işlemi tamamen tamamlandığında Fransız kulübünün yaklaşık 30 milyon avro net tutarı cebine koymasını garanti ediyor.
Perde arkasındaki gerginlikler
Greenwood’un sahadaki yadsınamaz yeteneğine rağmen, Marsilya yönetimi onun ayrılmasını mali bir zorunluluk olarak gördü; zira yüksek maaş yükünden kurtulmak, kulübün maaş bütçesine çok ihtiyaç duyulan bir rahatlama sağlıyordu. Fenerbahçe ile mali şartlar üzerinde anlaşmaya varılmasının ardından, Fransız kulübü gelir paylaşımını kesinleştirmek ve işlemin tüm tarafları memnun etmesini sağlamak amacıyla Manchester United’ı görüşmelere dahil etti.
Perde arkasında ise, sezon boyunca forvetin günlük tutumu ve takıma olan bağlılığı konusunda artan memnuniyetsizlik, kulüp yetkililerini, oyuncunun yüksek potansiyeline rağmen satışa onay vermeye ikna etti. Tüm süreç, Marsilya’nın yeni atanan sportif direktörü Gregory Lorenzi tarafından yönetildi; Lorenzi, bu ayrılığın A takım kadrosunu yenileme misyonunun önemli bir adımı olduğunu belirtti.
- AFP
Mükemmel bir sezonun ardından Greenwood’u Avrupa’da büyük hedefler bekliyor
Greenwood, Marsilya formasıyla 2025-26 sezonunda muhteşem bir performans sergiledi; tüm turnuvalarda toplam 45 maçta 26 gol attı ve 11 asist yaptı. Onun etkileyici performansları, Fransız ekibinin Ligue 1’de beşinci sırada yer almasına ve gelecek sezon Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmasına yardımcı oldu. Öte yandan, transferi beklenen yeni kulübü Fenerbahçe, şampiyon Galatasaray'ın ardından ligi ikinci sırada tamamladı; bu sonuçla Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda mücadele etmeye hak kazandı.
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