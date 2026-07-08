Marsilya’nın forvet oyuncusu için yeni bir teklif gelmesiyle Mason Greenwood sürpriz bir transfer için hazır

Fenerbahçe, Greenwood için devasa bir transferin eşiğine geldi; Marsilya ise İngiliz forvetle yollarını ayırma konusunda görüşmelerde oldukça ileri bir aşamaya geldi. RMC Sport’a göre, Greenwood’un geleceğine dair spekülasyonların ilk kez yoğunlaştığı 2024–25 sezonunun sona ermesinden bu yana, iki kulüp arasındaki müzakereler perde arkasında istikrarlı bir şekilde ilerliyor.

Atletico Madrid, eski Manchester United oyuncusunu cazip bir spor projesiyle İspanya’ya çekmeye çalışsa da, Türkiye’den gelen cazip mali teklif nihayetinde oyuncunun kararını etkiledi. Forvet oyuncusu şimdi İstanbul’da dört yıllık bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor ve burada sezon başına 10 milyon avroluk muazzam bir net maaş alacak.



