Jeffrey De Lange - 6/10

De Lange, kaleye gelen şutlar açısından nispeten sakin bir öğleden sonra geçirdi. Angers onu sık sık sınayamayınca yalnızca bir kurtarış yaptı. Erken gelen ilk golde ve penaltıda yapabileceği bir şey yoktu. Güvenilir pasları ise Marseille'in %58'lik topa sahip olma oranına ulaşmasına yardımcı oldu. Pozisyon alışı, Genesio'nun uyguladığı önde kurulan savunma hattına güvence sağladı.

Timothy Weah - 7/10

O gün takım kaptanlığını üstlenen Weah, kendine özgü çalışkanlığıyla oynadı. Beraberlik golünün hazırlığında önemli rol oynadı ve 37. dakikada Abdelli'ye yaptığı asistle kayıtlara geçti. Maçın sonlarına doğru Paixao'ya bir asist daha yaparak karşılaşmanın sonucunu belirledi. Sahada kaldığı 85 dakika boyunca savunmaya dönüşlerle hücumdaki bindirmeler arasında olgun bir denge kurdu.

Conrad Egan-Riley - 6/10

Egan-Riley, savunmanın merkezinde istikrarlı bir görüntü sergiledi. Savunma hattı 14. dakikada yenilen golde kırılgan görünse de sonrasında toparlanarak El Ouazzani'nin fiziksel tehdidiyle başa çıktı. Marseille'in oyunu geriden kurmaya odaklandığı karşılaşmayı iyi bir pas isabet oranıyla tamamladı.

Emerson - 7/10

Tecrübeli bek, 43. dakikada, devre arasından hemen önce Kamissoko'nun kritik golünün asistini yaparak yaratıcılığını gösterdi. Kanatlardan yaptığı ortalar sürekli tehdit oluşturdu. Ev sahibinin erken baskısına rağmen savunmada sorumlu olduğu bölgeyi de iyi kontrol etti.

Geoffrey Kondogbia - 6/10

Kondogbia savunmada görev alıp fiziksel gücüyle katkı sağladı, ancak 60. dakikada yerini Nayef Aguerd'e bıraktı. Oyundan çıkmadan önce Angers'in kontra ataklarını durdurmaya yardımcı oldu ve Marseille'in orta saha mücadelesinde kontrolü ele almasını sağlayan geçiş oyununda rol oynadı.