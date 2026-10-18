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FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Marsilya'nın Angers karşısındaki oyuncu puanları: Amine Harit ve Amine Gouiri beş gollü müthiş performansa öncülük etti

Marseille
Angers
Angers - Marseille
1. Lig

Marsilya, Angers deplasmanında aldığı heyecan dolu 5-2’lik galibiyette hücumdaki kadro derinliğini gösterdi. Maçın başında yaşadığı korkuyu atlatıp oyuna hâkim olan konuk ekip, Amine Harit ve Amine Gouiri’nin önemli katkılarıyla bol gollü Ligue 1 karşılaşmasından üç puanla ayrıldı.

Marseille, Stade Raymond Kopa’da dirençli Angers karşısında etkileyici bir hücum performansı sergileyerek 5-2 kazandı. Yüksek tempoda başlayan maçta ev sahibi ekip, Lilian Raolisoa’nın 14. dakikadaki golüyle öne geçti. Ancak Marseille, Himad Abdelli ve Nouhoum Kamissoko’nun golleriyle karşılık vererek soyunma odasına 2-1 üstün girdi. İkinci yarıda konuk ekip, daha fazla topa sahip olup kaleye daha çok isabetli şut çekerek oyunun temposunu belirledi ve taktiksel üstünlüğünü ortaya koydu.

Amine Gouiri, 60. dakikada Marseille’in üçüncü golünü atarak maçı Angers için büyük ölçüde ulaşılmaz hâle getirdi. Ayman El Ouazzani, 75. dakikada penaltıdan bulduğu golle farkı azaltırken Marseille’in bitiriciliği belirleyici oldu. Son bölümde Amine Harit ve Igor Paixao’nun golleri skoru 5-2’ye taşıdı. Bruno Genesio’nun takımı, dikine oyundaki etkileyici performansıyla maçı 2,86 xG ve sekiz isabetli şutla tamamladı. Angers’in savunma hatalarını değerlendiren Marseille, Ligue 1 puan tablosunda yükseldi.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Kaleci ve savunma

    Jeffrey De Lange - 6/10

    De Lange, kaleye gelen şutlar açısından nispeten sakin bir öğleden sonra geçirdi. Angers onu sık sık sınayamayınca yalnızca bir kurtarış yaptı. Erken gelen ilk golde ve penaltıda yapabileceği bir şey yoktu. Güvenilir pasları ise Marseille'in %58'lik topa sahip olma oranına ulaşmasına yardımcı oldu. Pozisyon alışı, Genesio'nun uyguladığı önde kurulan savunma hattına güvence sağladı.

    Timothy Weah - 7/10

    O gün takım kaptanlığını üstlenen Weah, kendine özgü çalışkanlığıyla oynadı. Beraberlik golünün hazırlığında önemli rol oynadı ve 37. dakikada Abdelli'ye yaptığı asistle kayıtlara geçti. Maçın sonlarına doğru Paixao'ya bir asist daha yaparak karşılaşmanın sonucunu belirledi. Sahada kaldığı 85 dakika boyunca savunmaya dönüşlerle hücumdaki bindirmeler arasında olgun bir denge kurdu.

    Conrad Egan-Riley - 6/10

    Egan-Riley, savunmanın merkezinde istikrarlı bir görüntü sergiledi. Savunma hattı 14. dakikada yenilen golde kırılgan görünse de sonrasında toparlanarak El Ouazzani'nin fiziksel tehdidiyle başa çıktı. Marseille'in oyunu geriden kurmaya odaklandığı karşılaşmayı iyi bir pas isabet oranıyla tamamladı.

    Emerson - 7/10

    Tecrübeli bek, 43. dakikada, devre arasından hemen önce Kamissoko'nun kritik golünün asistini yaparak yaratıcılığını gösterdi. Kanatlardan yaptığı ortalar sürekli tehdit oluşturdu. Ev sahibinin erken baskısına rağmen savunmada sorumlu olduğu bölgeyi de iyi kontrol etti.

    Geoffrey Kondogbia - 6/10

    Kondogbia savunmada görev alıp fiziksel gücüyle katkı sağladı, ancak 60. dakikada yerini Nayef Aguerd'e bıraktı. Oyundan çıkmadan önce Angers'in kontra ataklarını durdurmaya yardımcı oldu ve Marseille'in orta saha mücadelesinde kontrolü ele almasını sağlayan geçiş oyununda rol oynadı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Orta saha

    Tochukwu Nnadi - 7/10

    Nnadi, ikili ön libero düzeninde mücadeleci bir oyun sergiledi. 74. dakikada sarı kart görse de 83. dakikada Harit’in golünün asistini yaparak bunu telafi etti. Topu kazanıp hızla hücum oyuncularına aktarması, Marseille’in üstünlüğünde önemli rol oynadı.

    Igor Paixao - 8/10

    Paixao, maç boyunca Angers hatları arasındaki boşlukları sürekli bularak etkili oldu. Üst düzey performansını 85. dakikada Weah’ın pasını ustalıkla gole çevirerek taçlandırdı. Topsuz koşularıyla Angers savunmasını genişletti ve Harit ile Gouiri’ye alan açtı.

    Nouhoum Kamissoko - 8/10

    Kamissoko, 43. dakikada Marseille’in ikinci golünü atarak merkezden önemli bir gol tehdidi oluşturdu. 80. dakikada oyundan alınmadan önce çok sayıda top kazandı ve Angers’in merkezden oyun kurma girişimlerini başarıyla bozdu.

    Amine Harit - 8/10

    Harit, maçın büyük bölümünde oyunu yönlendirdi. Yaratıcılıktaki ısrarının karşılığını, 83. dakikada Nnadi’nin asistiyle attığı güzel golle aldı. Oyun görüşü sayesinde Marseille’in Angers baskısını aşmasını sağladı ve 90. dakikada oyundan çıkana kadar tehdit oluşturmayı sürdürdü.

    Himad Abdelli - 8/10

    Abdelli, ilk yarıda Marseille’in hücumdaki başlıca itici gücüydü. 37. dakikada beraberlik golünü atarak takımını rahatlattı. Baskı altındaki teknik becerisi mükemmeldi ve maçın sonlarına doğru oyundan alınmadan önce Marseille’in gol beklentisi (xG) karşılaştırmasında 2,86’ya 2,5 üstünlük kurmasında kilit rol oynadı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Hücum

    Amine Gouiri - 8/10

    Gouiri, hücum hattının en ilerisinde akıllı bir oyun sergiledi ve bağlantı kurmak için sürekli geriye geldi. 60. dakikada Marsilya'nın üçüncü golünü atarak ev sahibi ekibin direncini büyük ölçüde kırdı. Skor tabelasına katkı yapmadığı anlarda bile 21 şutta pay sahibi olması, hücumun odak noktası olduğunu gösterdi.

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  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Nayef Aguerd - 6/10

    Savunmaya taze güç katmak için 60. dakikada Kondogbia'nın yerine oyuna girdi. Galibiyetin korunmasına yardımcı oldu ancak oyuna girişinden 15 dakika sonra penaltıya sebebiyet veren savunma hattında o da vardı.

    Angel Gomes - 6/10

    80. dakikada Kamissoko'nun yerine oyuna girdi. Topa sahip olunmasına katkı sağladı ve maçın son bölümünü soğukkanlılıkla tamamladı.

    Keyliane Abdallah - 6/10

    80. dakikada Abdelli'nin yerine oyuna girdi ve son on dakikada pres gücüne katkı sağladı.

    Ulisses Garcia - Değerlendirme yok

    90. dakikada oyuna girdi. Maça etki etmek için yeterli zamanı olmadı.

    Neal Maupay - Değerlendirme yok

    90. dakikada oyuna girdi. Maça etki etmek için yeterli zamanı olmadı.

    Bruno Genesio - 8/10

    Genesio'nun taktik düzeni, Marseille'in topa daha fazla sahip olmasını (%58) ve toplam 21 şut çekmesini sağladı. Erken geriye düşmesine rağmen hücumcu 4-2-3-1 düzeninden vazgeçmemesi doğru bir karar olduğunu gösterdi. Yaptığı oyuncu değişiklikleri de Marseille'in son düdüğe kadar temposunu korumasını sağladı.

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