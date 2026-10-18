Marseille, Stade Raymond Kopa’da dirençli Angers karşısında etkileyici bir hücum performansı sergileyerek 5-2 kazandı. Yüksek tempoda başlayan maçta ev sahibi ekip, Lilian Raolisoa’nın 14. dakikadaki golüyle öne geçti. Ancak Marseille, Himad Abdelli ve Nouhoum Kamissoko’nun golleriyle karşılık vererek soyunma odasına 2-1 üstün girdi. İkinci yarıda konuk ekip, daha fazla topa sahip olup kaleye daha çok isabetli şut çekerek oyunun temposunu belirledi ve taktiksel üstünlüğünü ortaya koydu.
Amine Gouiri, 60. dakikada Marseille’in üçüncü golünü atarak maçı Angers için büyük ölçüde ulaşılmaz hâle getirdi. Ayman El Ouazzani, 75. dakikada penaltıdan bulduğu golle farkı azaltırken Marseille’in bitiriciliği belirleyici oldu. Son bölümde Amine Harit ve Igor Paixao’nun golleri skoru 5-2’ye taşıdı. Bruno Genesio’nun takımı, dikine oyundaki etkileyici performansıyla maçı 2,86 xG ve sekiz isabetli şutla tamamladı. Angers’in savunma hatalarını değerlendiren Marseille, Ligue 1 puan tablosunda yükseldi.