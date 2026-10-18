Marsilya, Stade Raymond Kopa'da etkili bir hücum performansı sergileyerek dirençli Angers'ı 5-2 mağlup etti. Yüksek tempoda başlayan maçta ev sahibi ekibi 14. dakikada Lilian Raolisoa öne geçirdi. Ancak Himad Abdelli ve Nouhoum Kamissoko'nun golleriyle karşılık veren Marsilya, devre arasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıda topa daha fazla sahip olan ve daha çok isabetli şut çeken konuk ekip, oyunun temposunu belirledi.
Amine Gouiri, 60. dakikada Marsilya'nın üçüncü golünü atarak galibiyeti büyük ölçüde garantiledi. Ayman El Ouazzani, 75. dakikada penaltıdan attığı golle Angers adına farkı bire indirdi. Ancak fırsatları iyi değerlendiren Marsilya'da Amine Harit ve Igor Paixao'nun son bölümdeki golleri skoru belirledi. Bruno Genesio'nun takımı, dikine oyunuyla dikkat çekti. Maçı 2,86 xG ve sekiz isabetli şutla tamamlayan Marsilya, Angers'ın savunma hatalarını cezalandırarak Ligue 1 puan tablosunda yükseldi.