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FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Marsilya'nın Angers karşısındaki oyuncu notları: Amine Harit ve Amine Gouiri beş gollü resitale öncülük etti

Marseille
Angers
Angers - Marseille
1. Lig

Marsilya, Angers deplasmanında aldığı heyecan dolu 5-2’lik galibiyette hücumdaki kadro derinliğini gösterdi. Maçın başında yaşadığı korkuyu atlatan konuk ekip, oyuna hâkim oldu. Amine Harit ve Amine Gouiri’nin önemli katkılarıyla Marsilya, bol gollü Ligue 1 karşılaşmasından üç puanla ayrıldı.

Marsilya, Stade Raymond Kopa'da etkili bir hücum performansı sergileyerek dirençli Angers'ı 5-2 mağlup etti. Yüksek tempoda başlayan maçta ev sahibi ekibi 14. dakikada Lilian Raolisoa öne geçirdi. Ancak Himad Abdelli ve Nouhoum Kamissoko'nun golleriyle karşılık veren Marsilya, devre arasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıda topa daha fazla sahip olan ve daha çok isabetli şut çeken konuk ekip, oyunun temposunu belirledi.

Amine Gouiri, 60. dakikada Marsilya'nın üçüncü golünü atarak galibiyeti büyük ölçüde garantiledi. Ayman El Ouazzani, 75. dakikada penaltıdan attığı golle Angers adına farkı bire indirdi. Ancak fırsatları iyi değerlendiren Marsilya'da Amine Harit ve Igor Paixao'nun son bölümdeki golleri skoru belirledi. Bruno Genesio'nun takımı, dikine oyunuyla dikkat çekti. Maçı 2,86 xG ve sekiz isabetli şutla tamamlayan Marsilya, Angers'ın savunma hatalarını cezalandırarak Ligue 1 puan tablosunda yükseldi.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Kaleci ve savunma

    Jeffrey De Lange - 6/10

    Angers onu sık sık zorlayamayınca De Lange, şut kurtarma açısından nispeten sakin bir öğleden sonra geçirdi ve yalnızca bir kurtarış yaptı. Erken gelen ilk golde ve penaltıda yapabileceği bir şey yoktu. Buna karşılık topu oyuna güvenilir biçimde sokarak Marseille'in %58'lik topa sahip olma oranını korumasına yardımcı oldu. Pozisyon alışı, Genesio'nun tercih ettiği ileride kurulan savunma hattına güvence sağladı.

    Timothy Weah - 7/10

    O gün kaptanlık yapan Weah, kendine özgü çalışkanlığını sahaya yansıttı. Beraberlik golünün hazırlığında önemli rol oynadı ve 37. dakikada Abdelli'nin golünde asisti yaptı. Maçın sonlarına doğru Paixao'nun golüne de asist yaparak karşılaşmanın sonucunu belirledi. Sahada kaldığı 85 dakika boyunca savunmaya dönüşlerle hücumdaki bindirmeler arasında olgun bir denge kurdu.

    Conrad Egan-Riley - 6/10

    Egan-Riley savunmanın merkezinde istikrarlı bir görüntü sergiledi. Savunma hattı 14. dakikada gelen golde kırılgan görünse de sonrasında toparlanarak El Ouazzani'nin fiziksel tehdidiyle başa çıktı. Marseille oyunu geriden kurmaya odaklanırken maçı iyi bir pas isabet oranıyla tamamladı.

    Emerson - 7/10

    Deneyimli bek, 43. dakikada, ilk yarının bitimine kısa süre kala Kamissoko'nun kritik golüne asist yaparak yaratıcılığını gösterdi. Kanatlardan yaptığı ortalar sürekli tehdit oluşturdu. Ev sahibinin erken baskısına rağmen savunmada sorumlu olduğu bölgeyi de iyi kontrol etti.

    Geoffrey Kondogbia - 6/10

    Kondogbia savunmada görev alarak fiziksel güç kattı, ancak bir saat dolduğunda yerini Nayef Aguerd'e bıraktı. Oyundan çıkmadan önce Angers'ın kontra ataklarını durdurmaya yardımcı oldu ve Marseille'in orta saha mücadelesinde kontrolü ele geçirmesini sağlayan geçiş oyununda rol aldı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Orta saha

    Tochukwu Nnadi - 7/10

    Nnadi, ikili ön libero hattında mücadeleci bir performans sergiledi. 74. dakikada sarı kart görse de 83. dakikada Harit’in golünün asistini yaparak bunu telafi etti. Top kazanıp oyunu hızla hücum oyuncularına taşıması, Marseille’in üstünlüğünde önemli rol oynadı.

    Igor Paixao - 8/10

    Paixao, maç boyunca hareketliliğiyle dikkat çekti ve Angers hatları arasındaki boşlukları sürekli buldu. Etkileyici performansını, 85. dakikada Weah’ın pasını ustalıkla gole çevirerek taçlandırdı. Topsuz koşularıyla Angers savunmasını açtı ve Harit ile Gouiri’ye alan yarattı.

    Nouhoum Kamissoko - 8/10

    Kamissoko, merkezden önemli bir gol tehdidi oluşturdu ve 43. dakikada Marseille’in ikinci golünü attı. 80. dakikada oyundan alınmadan önce çok sayıda top kazandı ve Angers’ın merkezden oyun kurma girişimlerini başarıyla bozdu.

    Amine Harit - 8/10

    Harit, öğleden sonranın büyük bölümünde oyunu yönlendirdi. Hücumdaki ısrarının karşılığını, Nnadi’nin asistiyle 83. dakikada attığı güzel bir golle aldı. Oyun görüşü, Marseille’in Angers presini aşmasını sağladı. 90. dakikada oyundan alınana kadar tehdit oluşturmaya devam etti.

    Himad Abdelli - 8/10

    Abdelli, ilk yarıda Marseille’in hücumuna en çok canlılık katan isimdi. 37. dakikada beraberlik golünü atarak takımını rahatlattı. Baskı altındaki teknik becerisi mükemmeldi. Maçın sonlarında oyundan alınmadan önce Marseille’in beklenen gol (xG) karşılaştırmasında 2,86’ya 2,5 üstünlük kurmasının başlıca nedenlerinden biriydi.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Hücum

    Amine Gouiri - 8/10

    Gouiri, ileri uçta akıllı bir oyun sergiledi ve sık sık geriye gelerek takımının hücum bağlantısını kurdu. 60. dakikada Marsilya'nın üçüncü golünü atarak ev sahibi ekibin direncini büyük ölçüde kırdı. Skora katkı yapmadığı anlarda bile 21 şutta pay sahibi olması, hücumun odak noktası olduğunu gösterdi.

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  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Nayef Aguerd - 6/10

    Savunmaya taze güç katmak için 60. dakikada Kondogbia’nın yerine oyuna girdi. Galibiyetin korunmasına yardımcı oldu ancak oyuna girişinden 15 dakika sonra penaltıya yol açan savunma hattında da yer alıyordu.

    Angel Gomes - 6/10

    80. dakikada Kamissoko’nun yerine oyuna girdi. Topa sahip olmaya katkıda bulundu ve maçın son bölümünü soğukkanlılıkla tamamladı.

    Keyliane Abdallah - 6/10

    80. dakikada Abdelli’nin yerine oyuna girdi ve son on dakikada prese enerji kattı.

    Ulisses Garcia - Puan yok

    90. dakikada oyuna girdi. Maça etki etmek için yeterli zamanı olmadı.

    Neal Maupay - Puan yok

    90. dakikada oyuna girdi. Maça etki etmek için yeterli zamanı olmadı.

    Bruno Genesio - 8/10

    Genesio’nun taktik düzeni, Marseille’in topa sahip olma oranında %58’e ulaşmasını ve toplam 21 şut çekmesini sağladı. Erken geriye düşmesine rağmen agresif 4-2-3-1 düzeninden vazgeçmeme kararı karşılığını buldu. Oyuncu değişiklikleri de Marseille’in son düdüğe kadar temposunu korumasını sağladı.

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