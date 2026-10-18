Jeffrey De Lange - 6/10

Angers onu sık sık zorlayamayınca De Lange, şut kurtarma açısından nispeten sakin bir öğleden sonra geçirdi ve yalnızca bir kurtarış yaptı. Erken gelen ilk golde ve penaltıda yapabileceği bir şey yoktu. Buna karşılık topu oyuna güvenilir biçimde sokarak Marseille'in %58'lik topa sahip olma oranını korumasına yardımcı oldu. Pozisyon alışı, Genesio'nun tercih ettiği ileride kurulan savunma hattına güvence sağladı.

Timothy Weah - 7/10

O gün kaptanlık yapan Weah, kendine özgü çalışkanlığını sahaya yansıttı. Beraberlik golünün hazırlığında önemli rol oynadı ve 37. dakikada Abdelli'nin golünde asisti yaptı. Maçın sonlarına doğru Paixao'nun golüne de asist yaparak karşılaşmanın sonucunu belirledi. Sahada kaldığı 85 dakika boyunca savunmaya dönüşlerle hücumdaki bindirmeler arasında olgun bir denge kurdu.

Conrad Egan-Riley - 6/10

Egan-Riley savunmanın merkezinde istikrarlı bir görüntü sergiledi. Savunma hattı 14. dakikada gelen golde kırılgan görünse de sonrasında toparlanarak El Ouazzani'nin fiziksel tehdidiyle başa çıktı. Marseille oyunu geriden kurmaya odaklanırken maçı iyi bir pas isabet oranıyla tamamladı.

Emerson - 7/10

Deneyimli bek, 43. dakikada, ilk yarının bitimine kısa süre kala Kamissoko'nun kritik golüne asist yaparak yaratıcılığını gösterdi. Kanatlardan yaptığı ortalar sürekli tehdit oluşturdu. Ev sahibinin erken baskısına rağmen savunmada sorumlu olduğu bölgeyi de iyi kontrol etti.

Geoffrey Kondogbia - 6/10

Kondogbia savunmada görev alarak fiziksel güç kattı, ancak bir saat dolduğunda yerini Nayef Aguerd'e bıraktı. Oyundan çıkmadan önce Angers'ın kontra ataklarını durdurmaya yardımcı oldu ve Marseille'in orta saha mücadelesinde kontrolü ele geçirmesini sağlayan geçiş oyununda rol aldı.