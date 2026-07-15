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Marsilya, Mason Greenwood’un Fenerbahçe’ye transferini onaylama kararını resmi bir açıklamayla açıkladı
Marsilya, Greenwood'un ayrılışını açıkladı
Marsilya, Greenwood’un Fenerbahçe’ye kalıcı transferini doğrulayan resmi bir açıklama yayınladı. 24 yaşındaki forvet, Fransa’nın güneyinde geçirdiği iki sezonun ardından İstanbul’a geldi. Kulüp, bu ayrılığın verimli geçen bireysel bir sezonun ardından her iki tarafın karşılıklı kararıyla gerçekleştiğini açıkladı.
Ligue 1 ekibi, yaptığı resmi açıklamada şükranlarını dile getirerek şunları söyledi: "Olympique de Marsilya, Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferini duyurur. 2024 yazında transfer edilen Mason Greenwood, iki sezon boyunca Marsilya forması giydi. Bu karar, oyuncuyla kulüp arasında yapılan ortak görüşmelerin sonucunda alınmış olup, taraflar işbirliğini sonlandırma konusunda karşılıklı olarak mutabık kalmıştır. Olympique de Marsilya, Mason Greenwood’a kulüpte geçirdiği iki sezon için teşekkür eder ve gelecekteki kariyerinde başarılar diler."
- Getty
Saha içindeki verimlilik istatistikleri
Greenwood’un gol performansı istikrarlı bir şekilde yüksek seviyede kaldı. Marsilya’daki ilk sezonunda 36 maçta 22 gol ve 6 asist kaydederek, kulübün ligi ikinci sırada bitirmesine ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanmasına katkıda bulundu. Bunu, tüm turnuvalarda 45 maçta 26 gol atıp 11 asist yaparak geçirdiği, daha da verimli bir 2025-26 sezonu izledi.
Teknik kalitesi sayesinde Ligue 1’de öne çıkan isimlerden biri olan Greenwood, UNFP Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünün beş finalistinden biri olarak gösterildi. Disiplin sorunları ve sportif direktör Medhi Benatia ile yaşanan gerginlikler gibi kulis haberlerine rağmen, sahadaki etkisi yadsınamazdı. Marsilya, bu değerli oyuncusunun piyasa değeri zirvedeyken onu satarak kâr elde etmeyi tercih etti.
İmzasını alma yarışında yaşanan gerilim
Türkiye’ye giden yol, özellikle İspanyol devi Atlético Madrid’in de dahil olduğu dramatik gelişmelerle doluydu. Diego Simeone’nin takımı, eski Manchester United oyuncusunu Antoine Griezmann’ın potansiyel uzun vadeli halefi olarak görüyor ve transfer yarışında önde gibi görünüyordu. Ancak, görüşmelerin son aşamalarında oyuncu tarafının iletişim eksikliği nedeniyle Atleti’nin “saygısızlık gördüğünü” hissetmesi üzerine anlaşma çarpıcı bir şekilde bozuldu.
Fenerbahçe, Greenwood ile Colchoneros arasındaki görüşmelerin bozulmasından tam olarak yararlanarak transferi tamamladı. Türk kulübü, Marsilya’ya toplam 39 milyon avroluk transfer ücreti ödeyeceğini doğruladı; bu tutar, üç yıl boyunca eşit taksitler halinde ödenecek. Bu transfer, iç sahada hakimiyetini yeniden tesis etmek isteyen İstanbul ekibi için önemli bir mali taahhüt niteliğinde.
- AFP
İstanbul’da yeni başlangıçlar
Greenwood, Fenerbahçe ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı ve takımın hücumunun kilit ismi olması bekleniyor. Forvet, bu transferle ilgili heyecanını hemen dile getirerek yeni kulübünün önemine vurgu yaptı. Türk taraftarlara yönelik yayınlanan resmi bir video mesajında, Süper Lig’den gelen teklifin kendisine sunulmasının ardından hiç tereddüt etmediğini açıkça belirtti.
"Bana ilgi gösterdiklerinde bu karar hiç tereddüt gerektirmedi," diyen forvet, Türkiye'ye varışında şunları ekledi: "Burası Türkiye'nin en büyük kulübü ve bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum." İspanya'da Getafe ve Fransa'da Marsilya formasıyla başarılar elde eden Greenwood, şimdi dikkatini dördüncü büyük Avrupa ligine çeviriyor ve dünya futbolunun en tutkulu ortamlarından birinde golcü kimliğini sürdürmeyi hedefliyor.
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