Marsilya, Mason Greenwood’un Fenerbahçe’ye transferini onaylama kararını resmi bir açıklamayla açıkladı

Marsilya, Greenwood’un Fenerbahçe’ye kalıcı transferini doğrulayan resmi bir açıklama yayınladı. 24 yaşındaki forvet, Fransa’nın güneyinde geçirdiği iki sezonun ardından İstanbul’a geldi. Kulüp, bu ayrılığın verimli geçen bireysel bir sezonun ardından her iki tarafın karşılıklı kararıyla gerçekleştiğini açıkladı.

Ligue 1 ekibi, yaptığı resmi açıklamada şükranlarını dile getirerek şunları söyledi: "Olympique de Marsilya, Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferini duyurur. 2024 yazında transfer edilen Mason Greenwood, iki sezon boyunca Marsilya forması giydi. Bu karar, oyuncuyla kulüp arasında yapılan ortak görüşmelerin sonucunda alınmış olup, taraflar işbirliğini sonlandırma konusunda karşılıklı olarak mutabık kalmıştır. Olympique de Marsilya, Mason Greenwood’a kulüpte geçirdiği iki sezon için teşekkür eder ve gelecekteki kariyerinde başarılar diler."



