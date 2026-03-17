Marsilya kadrosu Fransa'yı ziyaret ederken Mason Greenwood, Zinedine Zidane ile bir araya geldi ve Real Madrid efsanesinin yeni padel merkezini gezdi
Z5 Padel'de özel bir toplantı
Marsilya takımı, Ligue 1'de Auxerre'yi 1-0 mağlup ettikten üç gün sonra, Pazartesi günü Z5 Padel merkezini ziyaret etti. Gezinin en dikkat çeken anı, eski Fransa ve Real Madrid efsanesi Zidane'ın da orada olmasıydı. Ziyaret sırasında, takım grup kaynaşması için bir araya gelirken Greenwood'un bu efsanevi orta saha oyuncusuyla tokalaşırken çekilmiş bir fotoğrafı da ortaya çıktı. Beye, zorlu bir lig mücadelesi sırasında oyuncularını ödüllendirmek ve morallerini yüksek tutmak amacıyla bu geziyi düzenledi; böylece oyuncular saha dışında rahatlayıp dostça bir rekabet ortamına girebildiler.
Marsilya'nın yıldızları bir efsaneyle tokalaşıyor
Kulüp, bu unutulmaz anı taraftarlarıyla hemen paylaştı. Marsilya’nın resmi Instagram hesabı, Zidane’ın takımın yıldız oyuncularıyla birlikte poz verdiği birkaç fotoğraf yayınladı. Fotoğrafların altında “Padel zamanı. Buluşmada uyum, paylaşım ve sıcak bir atmosfer” yazıyordu. “Dünyanın en ünlü Marsilyalılarıyla birlikte bir padel öğleden sonrası. Z5 Padel'e ve Monsieur Zinédine Zidane'a harika karşılamaları için teşekkür ederiz."
Greenwood'un etkileyici performansı
İngiliz forvet Greenwood, Temmuz 2024'te Manchester United'dan 26 milyon avroluk kalıcı transferini tamamladığından beri formunun zirvesinde. Bu sezon tüm turnuvalarda oynadığı 38 maçta 25 gol ve 8 asistle etkileyici bir performans sergiledi; ligde ise 25 Ligue 1 maçında 15 gol attı. Avrupa'da ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı sekiz maçta üç gol kaydetti.
Marsilya için bundan sonra ne olacak?
Enerjilerini yeniden topladıktan sonra, dikkatler artık yeniden lig maçlarına yöneliyor. Marsilya, şu anda 49 puanla Ligue 1 tablosunda üçüncü sırada yer alıyor ve lider Paris Saint-Germain ile ikinci sıradaki Lens’in gerisinde bulunuyor. Cuma günü Auxerre’yi 1-0 mağlup ettikleri son galibiyet, Avrupa kupalarına katılma yarışı içindeki yerlerini sağlamlaştırdı. Pazar günü, beşinci sıradaki Lille ile zorlu bir iç saha maçı oynayacaklar. Bu karşılaşmanın ardından, 5 Nisan'da Monaco deplasmanına çıkacaklar ve birkaç gün sonra da Metz'i ağırlayacaklar.
