Marsilya kadrosu Fransa'yı ziyaret ederken Mason Greenwood, Zinedine Zidane ile bir araya geldi ve Real Madrid efsanesinin yeni padel merkezini gezdi

Marsilya takımı, Ligue 1'de Auxerre'yi 1-0 mağlup ettikten üç gün sonra, Pazartesi günü Z5 Padel merkezini ziyaret etti. Gezinin en dikkat çeken anı, eski Fransa ve Real Madrid efsanesi Zidane'ın da orada olmasıydı. Ziyaret sırasında, takım grup kaynaşması için bir araya gelirken Greenwood'un bu efsanevi orta saha oyuncusuyla tokalaşırken çekilmiş bir fotoğrafı da ortaya çıktı. Beye, zorlu bir lig mücadelesi sırasında oyuncularını ödüllendirmek ve morallerini yüksek tutmak amacıyla bu geziyi düzenledi; böylece oyuncular saha dışında rahatlayıp dostça bir rekabet ortamına girebildiler.