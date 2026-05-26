Marsilya fiyat etiketi belirlerken, Mason Greenwood'un babası yaz transferi için Serie A devleriyle temasa geçti

Greenwood, Marsilya’da geçirdiği etkileyici sezonun ardından yeniden yoğun transfer ilgisi görüyor. 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm turnuvalarda oynadığı 45 maçta 26 gol attı ve 11 asist yaptı. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Roma bu forveti kadrosuna katmak için çabalarını yoğunlaştırdı. Greenwood’un babasının da Stadio Olimpico’ya olası bir transferi görüşmek üzere Serie A kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi.

Marsilya'nın mali baskı nedeniyle tekliflere açık olduğu bildiriliyor. Ligue 1 kulübü, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamayınca 30 Haziran'da sona erecek mali yıl sonuna kadar fon toplamak zorunda ve Fransız futbolunun mali denetim kurumu DNCG'nin incelemesiyle karşı karşıya.