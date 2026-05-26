AFP
Çeviri:
Marsilya fiyat etiketi belirlerken, Mason Greenwood'un babası yaz transferi için Serie A devleriyle temasa geçti
Roma, Greenwood için en güçlü aday olarak öne çıkıyor
Greenwood, Marsilya’da geçirdiği etkileyici sezonun ardından yeniden yoğun transfer ilgisi görüyor. 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm turnuvalarda oynadığı 45 maçta 26 gol attı ve 11 asist yaptı. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Roma bu forveti kadrosuna katmak için çabalarını yoğunlaştırdı. Greenwood’un babasının da Stadio Olimpico’ya olası bir transferi görüşmek üzere Serie A kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi.
Marsilya'nın mali baskı nedeniyle tekliflere açık olduğu bildiriliyor. Ligue 1 kulübü, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamayınca 30 Haziran'da sona erecek mali yıl sonuna kadar fon toplamak zorunda ve Fransız futbolunun mali denetim kurumu DNCG'nin incelemesiyle karşı karşıya.
- AFP
Marsilya, Avrupa'dan gelen ilginin artmasıyla birlikte değerini belirledi
Marseille’in, düşük fiyatlı tekliflerden kaçınmak amacıyla Greenwood için 50 milyon avro (42 milyon sterlin/57 milyon dolar) fiyat biçtiği bildiriliyor. Oyuncunun gösterdiği güçlü performans ve Ligue 1’de Yılın Oyuncusu adaylığı, piyasa değerini önemli ölçüde artırdı.
Durumu takip eden tek kulüp Roma değil. Juventus, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund da son aylarda İngiltere doğumlu forvetle ilgilendiği yönünde haberler çıktı. Suudi Pro Ligi'nden kulüplerin de ilgilendiği söyleniyor, ancak Greenwood'un Avrupa futbolunda kalmak istediği bildiriliyor.
Roma'nın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmasının, müzakerelerdeki konumunu güçlendirdiği düşünülüyor. İtalyan kulübü ile Marsilya arasındaki güçlü ilişkiler de anlaşmanın sağlanmasına yardımcı olabilir.
Greenwood, geleceği hakkındaki spekülasyonlara yanıt verdi
Geleceği hakkındaki belirsizlik artmasına rağmen, Greenwood geçtiğimiz günlerde Fransa'daki sezonu ve Ligue 1'deki deneyimleri hakkında olumlu açıklamalarda bulundu.
Foot Mercato'nun aktardığına göre, "Bu sezon, özellikle son aylarda takım olarak bazen zorlu geçti, ancak bireysel olarak iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum" dedi. "Yılın takımında inanılmaz oyuncular var, bu yüzden bu ödülü almak çok güzel. Ligue 1 harika bir lig. İnanılmaz maçlar oynuyoruz ve benim için oynadığım en iyi liglerden biri. Umarım burada kalabilirim."
- AFP
Yaz aylarında müzakerelerin yoğunlaşması bekleniyor
Greenwood’un geleceği, kulübün Haziran ayındaki son tarihten önce mali dengesini sağlamaya çalışması nedeniyle Marsilya’nın yaz transfer döneminin en önemli konularından biri haline gelebilir. Roma yarışta önde görünüyor, ancak Avrupa’nın diğer bölgelerinden gelen ilgi müzakereleri hâlâ zorlaştırabilir. Herhangi bir anlaşma, ilgilenen kulüplerin Marsilya’nın 50 milyon avroluk değerleme talebini kabul etmeye istekli olup olmadığına bağlı olacaktır. Greenwood, kariyerinin en verimli sezonunu geride bıraktığı için, transfer dönemi boyunca durumuna ilgi gösterilmeye devam etmesi bekleniyor.