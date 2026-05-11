Marsilya efsanesi Chris Waddle, eski Manchester United forvetini Fransa’da ‘kesin bir başarı’ olarak nitelendirirken, ‘oldukça fazla kulübün’ Mason Greenwood’a olan transfer ilgisini artıracağı tahmin ediliyor
Greenwood, 27 milyon sterlinlik transfer bedeliyle Marsilya'ya katıldı
Marsilya, ürkek ya da cesaretsizlerin yeri değildir; tutkulu taraftar kitlesi, kulüpten geçen herkesin – ister sahada ister yedek kulübesinde olsun – hemen etki yaratmasını bekler.
Waddle, oyuncu olduğu günlerden bu baskıyı çok iyi bilir. Eski İngiltere yıldızı, Akdeniz kıyısında geçirdiği unutulmaz üç yıl boyunca Avrupa Kupası finaline çıkmış ve konfor alanının çok ötesinde bir yerde kült kahraman statüsüne ulaşmıştı.
Greenwood da benzer bir yol izlemiştir. Çok yönlü 24 yaşındaki oyuncu, Old Trafford'dan ayrılırken Ligue 1'e yönelmiştir. Premier League devi United, akademi sisteminin bir ürününün İspanya'nın Getafe takımında kiralık olarak kariyerini yeniden inşa ettiğini gördükten sonra, 27 milyon sterlinlik (37 milyon dolar) bir transferi onaylamıştır.
Greenwood'un istatistikleri: Talep fiyatı yükselirken goller ve maç sayısı
Hala Jamaika milli takımına geçme seçeneği bulunan Greenwood, Marsilya’daki ilk sezonunda Ballon d’Or ödüllü Paris Saint-Germain yıldızı Ousmane Dembélé ile birlikte Altın Ayakkabı ödülünü paylaştı.
O zamandan bu yana 80 maçta 48 gol attı ve bu sezon tüm turnuvalarda 26 golle kişisel rekorunu kırdı. Kaçınılmaz transfer söylentileri alevlendi ve Greenwood'un transfer bedeli 50 milyon sterlin (68 milyon dolar) sınırını aştı.
Son performansları hakkında bazı sorular sorulmaya başlandığından, bir sonraki transfer döneminde satışa izin verilebilir. Serie A devi Juventus da dahil olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanından takımlar, resmi bir teklifte bulunmanın yararlarını değerlendiriyor.
Greenwood, 2026 yaz transfer döneminde hangi takıma katılabilir?
Waddle, teklifler gelirse Greenwood’u kadrosuna katmak isteyen birçok kulübün yarışa katılacağına inanıyor. Futbol temalı slot oyunu bulunan birinci sınıf bir çevrimiçi kumarhane olan Genting Casino adına konuşan eski İngiltere milli takım kanat oyuncusu, GOAL’a Marsilya’yı fethetme konusunda şunları söyledi: “Nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Çok şey istiyorlar. Aynı zamanda eğlence de istiyorlar. Ama oyunculardan da çok şey bekliyorlar. Ligin zirvesinde olmaları gerektiğini düşünüyorlar.
Oraya gittiğinden beri iyi oynuyor. İyi iş çıkardı, oldukça istikrarlıydı. Gol atmaya devam ediyor, gol katkısı yapıyor. Çok fazla penaltı kazandı ama orada, formda.
“Eminim onun gelişimini takip eden ve onu gözlemleyen birçok kulüp vardır. Bir gün Marsilya'dan ayrılması gerekirse, Mason'ı kadrosuna katmak isteyecek pek çok kulüp olacaktır. Kulüp için gerçekten iyi işler çıkardı.
“Kulüp, son iki üç yıldır çok inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Her ne kadar ilk beş, ilk dörtte bitirmeye devam etseler de, çok tutarsızlar. İyi pozisyonlara geliyorlar, sonra başarısız oluyorlar, sonra tekrar geliyorlar.
“O, takımın, kadronun parlayan yıldızlarından biri oldu. Yaşı da uygun. Kendini işine vermiş görünüyor. Marsilya’nın ne istediğini biliyor. Marsilya’nın ne istediğini biliyor ve onlara bunu vermeye çalışıyor. Marsilya’da kesin bir başarı elde ettiğini söyleyebiliriz.”
Manchester United, Greenwood'un transferinden elde edilecek ücretin yüzde 50'sini alacak
Greenwood’un Marsilya ile 2029 yazına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor; bu da mevcut kulübünün herhangi bir transfer görüşmesinde mümkün olan en yüksek bedeli talep edebileceği anlamına geliyor. Kulüp ayrıca, bu iki ayağını da eşit derecede iyi kullanan forvetin Fransa’ya transferinde Manchester United’ın anlaşmaya yüzde 50’lik bir satış payı maddesi eklediğinin de farkında.
Kırmızı Şeytanlar, bundan sonra gelişmeleri yakından takip edecekler, çünkü Bradford doğumlu oyuncunun 2026'da yeni bir maceraya atılma ihtimali giderek artarken, kendileri de finansal bir kazanç elde etme şansına sahip olacaklar.