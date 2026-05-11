Marsilya efsanesi Chris Waddle, eski Manchester United forvetini Fransa’da ‘kesin bir başarı’ olarak nitelendirirken, ‘oldukça fazla kulübün’ Mason Greenwood’a olan transfer ilgisini artıracağı tahmin ediliyor

Waddle, teklifler gelirse Greenwood’u kadrosuna katmak isteyen birçok kulübün yarışa katılacağına inanıyor. Futbol temalı slot oyunu bulunan birinci sınıf bir çevrimiçi kumarhane olan Genting Casino adına konuşan eski İngiltere milli takım kanat oyuncusu, GOAL’a Marsilya’yı fethetme konusunda şunları söyledi: “Nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Çok şey istiyorlar. Aynı zamanda eğlence de istiyorlar. Ama oyunculardan da çok şey bekliyorlar. Ligin zirvesinde olmaları gerektiğini düşünüyorlar.

Oraya gittiğinden beri iyi oynuyor. İyi iş çıkardı, oldukça istikrarlıydı. Gol atmaya devam ediyor, gol katkısı yapıyor. Çok fazla penaltı kazandı ama orada, formda.

“Eminim onun gelişimini takip eden ve onu gözlemleyen birçok kulüp vardır. Bir gün Marsilya'dan ayrılması gerekirse, Mason'ı kadrosuna katmak isteyecek pek çok kulüp olacaktır. Kulüp için gerçekten iyi işler çıkardı.

“Kulüp, son iki üç yıldır çok inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Her ne kadar ilk beş, ilk dörtte bitirmeye devam etseler de, çok tutarsızlar. İyi pozisyonlara geliyorlar, sonra başarısız oluyorlar, sonra tekrar geliyorlar.

“O, takımın, kadronun parlayan yıldızlarından biri oldu. Yaşı da uygun. Kendini işine vermiş görünüyor. Marsilya’nın ne istediğini biliyor. Marsilya’nın ne istediğini biliyor ve onlara bunu vermeye çalışıyor. Marsilya’da kesin bir başarı elde ettiğini söyleyebiliriz.”