AFP
Çeviri:
Marsilya, bu yaz Mason Greenwood için gelen transfer tekliflerini değerlendirecek; yeni sportif direktör bunu doğruladı
Lorenzi, Velodrome'un başına geçti
Marsilya, Lorenzi'nin kulübün yeni sportif direktörü olarak atandığını resmen doğruladı. Eski Brest yöneticisi, akıllı transfer politikasıyla tanınan bir isim olarak Güney Fransa'ya geliyor ve kulübü yeni bir döneme taşımak üzere daha önce Benatia'nın üstlendiği görevi devralıyor.
Kulübün resmi internet sitesine konuşan Lorenzi, Ligue 1 devine katıldığı için duyduğu gururu dile getirerek şunları söyledi: "Olympique de Marseille'ye katılmak benim için bir fırsat, bir onur ve üstlenmekten gurur duyduğum büyük bir meydan okumadır. Her şeyden önce, başkan ve kulüp sahibine güvenleri için teşekkür etmek istiyorum. Amacım, net değerlere ve bu renkleri giyen oyunculara duyulan güvene dayanan, sürdürülebilir bir spor projesinin inşasına katkıda bulunmak. Kulübün ve taraftarlarının çıkarları doğrultusunda yüksek standartlarda çalışacağız."
- AFP
Greenwood konusunda bir karar yakında açıklanacak
Lorenzi'nin masasındaki en acil konulardan biri Greenwood'un geleceği. Eski Manchester United forveti, 2025-2026 sezonunda tüm turnuvalarda 45 maça çıkarak 26 gol atıp 11 asist yaparak sahada kilit bir rol oynadı. Ancak, yüksek piyasa değeri onu satış için başlıca aday haline getiriyor, zira Marsilya finansal düzenlemeleri aşmak ve 2026-27 sezonu için bütçesini yeniden dengelemek istiyor.
L'Equipe tarafından Greenwood'un durumu hakkında sorgulandığında, Lorenzi yaz transferi olasılığı konusunda oldukça açık sözlüydü. Spor direktörü, "O, üzerinde çok düşünülmesi gereken oyunculardan biri," diye itiraf etti. "Eğer bir fırsat ortaya çıkarsa, kaçınılmaz olarak bu değerlendirilmek zorunda kalacak. Ancak kulübün ve oyuncunun tutumu da var; bunu içimizde yönetmek ve tüm taraflar için mümkün olan en iyi çözümü bulmak da bize düşüyor."
Marsilya'nın transfer politikası için yeni bir yaklaşım
Tek tek oyuncuların geleceğinin ötesinde Lorenzi, kulübün genel transfer stratejisinde bir değişiklik olduğunu vurguladı; özellikle de Marsilya, Ligue 1 sezonunu beşinci sırada tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle. Yeni teknik direktör, tutkulu Marsilya taraftarlarının ilgisini çekecek daha uyumlu bir takım oluşturmak amacıyla yüksek bedelli yıldız oyunculardan uzaklaşmayı hedefliyor ve aynı zamanda kulübün altyapısına daha fazla önem veriyor.
Yaklaşan transfer dönemi için vizyonunu tartışan Lorenzi, L'Equipe'e şunları ekledi: "Transferlerde biraz daha yaratıcı olmak gerekecek. Ben kolektifi öncelikli görüyorum. Bir bağ ve bir kimlik yaratabilecek oyuncuları bulmamız gerekecek. Sahada mücadele edecek ve taraftarların kendileriyle özdeşleştirebileceği oyuncular. Ayrıca antrenman merkezinde de birkaç genç oyuncuyu geliştirip, uzun vadede yatırımın karşılığını alabileceğiz."
- AFP
Yaz transfer dönemi yaklaşırken baskı artıyor
Lorenzi'nin göreve başlamasının zamanlaması kritik öneme sahip; zira DNCG (Fransız futbolunun mali denetim kurumu) kulübün hesaplarını yakından takip ediyor. Greenwood gibi yüksek değerli bir oyuncunun satışı, Marsilya'ya Lorenzi'nin Velodrome taraftarlarına söz verdiği "yaratıcı" transferleri gerçekleştirebilmesi için gerekli nefes alma imkânını sağlayacaktır.