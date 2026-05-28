Marsilya, bu yaz Mason Greenwood için gelen transfer tekliflerini değerlendirecek; yeni sportif direktör bunu doğruladı

Marsilya, Lorenzi'nin kulübün yeni sportif direktörü olarak atandığını resmen doğruladı. Eski Brest yöneticisi, akıllı transfer politikasıyla tanınan bir isim olarak Güney Fransa'ya geliyor ve kulübü yeni bir döneme taşımak üzere daha önce Benatia'nın üstlendiği görevi devralıyor.

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Lorenzi, Ligue 1 devine katıldığı için duyduğu gururu dile getirerek şunları söyledi: "Olympique de Marseille'ye katılmak benim için bir fırsat, bir onur ve üstlenmekten gurur duyduğum büyük bir meydan okumadır. Her şeyden önce, başkan ve kulüp sahibine güvenleri için teşekkür etmek istiyorum. Amacım, net değerlere ve bu renkleri giyen oyunculara duyulan güvene dayanan, sürdürülebilir bir spor projesinin inşasına katkıda bulunmak. Kulübün ve taraftarlarının çıkarları doğrultusunda yüksek standartlarda çalışacağız."