Marsilya antrenmanında Mason Greenwood 'istediğini yapıyor'; 'kötü atmosfer' iddiaları gündemde
Belhanda, profesyonellik konusunda endişelerini dile getiriyor
Eski Ligue 1 yıldızı Belhanda, Robert Louis-Dreyfus Merkezi’ndeki günlük antrenmanlar sırasında Greenwood’un takıma olan bağlılığı konusunda bir tartışma başlattı.
RMC'ye konuşan Belhanda, İngiliz forvetle ilgili duyduğu haberleri tartışırken sözünü sakınmadı. Eski Montpellier orta saha oyuncusu, özellikle kıdemli oyuncuların takım arkadaşlarına doğru bir örnek teşkil etmediği durumlarda, yetenek tek başına sağlıklı bir soyunma odası ortamı sağlamak için yeterli olmadığını vurguladı.
"Ne isterse onu yapıyor" iddiası
Belhanda’nın eleştirisi, hafta içi kamera arkasında yaşananlara odaklanıyordu. Greenwood’un, kulüp içindeki diğer kişilerin sinirlerini bozmaya başlayan ayrıcalıklı bir muamele gördüğünü ima etti. İddialar, teknik ekibin taktiksel talepleri doğrultusunda takımın geri kalanıyla aynı çizgide hareket etmeyen bir oyuncuya işaret ediyor.
Aldığı geri bildirimleri açıkça detaylandıran Belhanda, "Greenwood mu? O; görünüşe göre antrenmanlarda pek de iyi değil. Antrenmanlarda bazı şeyler duydum... Ne isterse onu yapıyor. Belirli sayıda maç kazandı mı? Evet, ama size kötü bir atmosfer yaratıyorsa, özel ayrıcalıkları varsa ve antrenmanlarda ne isterse onu yapıyorsa, bu doğru bir örnek değil." dedi.
"O doğru bir örnek olmalı"
Uzmanın öne sürdüğü temel argüman, OM için yüksek profilli bir transfer ve kilit bir hücum silahı olan Greenwood’un diğer oyunculara kıyasla daha büyük bir sorumluluk taşıdığıdır. Bu sezon, forvet oyuncusu tüm turnuvalarda 41 maçta 25 gol atıp 10 asist yaparak sahada kilit bir rol üstlendi. Ancak Marsilya, tarihsel olarak, herhangi bir çaba eksikliği ya da ayrıcalıklı muamele algısının soyunma odasında ve tutkulu taraftar kitlesi arasında hızla gerginliğe yol açabileceği bir kulüp olmuştur.
Belhanda, analizine kulübün yıldızlarından liderlik beklendiğini vurgulayarak devam etti: "Özellikle teknik bir lider, hücum lideri. Antrenmanlarda ve sahada doğru örneği göstermeli."
Marsilya kampında gerginlik artıyor
Greenwood'un gollerine rağmen Marsilya, ligin bitimine sadece dört maç kala 52 puanla Ligue 1'de altıncı sırada yer alıyor; Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandıran dördüncü sıradaki Lille'den sadece iki puan geride. Şubat ayında Roberto De Zerbi'nin yerine teknik direktörlük görevini devralan ve şimdiden baskı altında olan Habib Beye yönetimindeki OM, son dört maçından sadece birini kazanabildi.