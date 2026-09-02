Yaz transfer dönemi kapanırken, Olympique de Marseille ve Athletic Bilbao, Avrupa'nın beş büyük ligi genelinde kadrosuna tek bir yeni oyuncu bile katmayan yegâne iki kulüp olarak tamamen yalnız kaldı. Ne bonservisli transferler, ne kullanılan opsiyonlar ne de kiralık anlaşmalar yoluyla iki takım da transfer döneminde kadrosuna takviye yaptı. Başlangıçta yalnızca kiralık transferlere veya önceden kararlaştırılmış maddelere dayanan birkaç başka kulüp olsa da, Marseille ve Bilbao modern Avrupa futbolunda gerçek birer istisna konumunda.