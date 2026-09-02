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Marseille ve Athletic Bilbao, Avrupa'nın beş büyük liginde yaz döneminde hâlâ transfer yapmayan tek kulüpler olarak kaldı
Yaz transfer döneminde benzersiz bir anormallik
Yaz transfer dönemi kapanırken, Olympique de Marseille ve Athletic Bilbao, Avrupa'nın beş büyük ligi genelinde kadrosuna tek bir yeni oyuncu bile katmayan yegâne iki kulüp olarak tamamen yalnız kaldı. Ne bonservisli transferler, ne kullanılan opsiyonlar ne de kiralık anlaşmalar yoluyla iki takım da transfer döneminde kadrosuna takviye yaptı. Başlangıçta yalnızca kiralık transferlere veya önceden kararlaştırılmış maddelere dayanan birkaç başka kulüp olsa da, Marseille ve Bilbao modern Avrupa futbolunda gerçek birer istisna konumunda.
- Photo Players Images
Sessiz transfer dönemlerinin farklı nedenleri
Her iki kulüp de transfer yapmamış olsa da, sessiz geçen transfer dönemlerinin arkasındaki nedenler büyük ölçüde farklı. Athletic'in hareketsizliği, neredeyse tamamen Bask altyapısından yetişen ya da Bask kökenli oyunculara dayanma yönündeki köklü geleneğiyle örtüşüyor. Buna keskin bir tezat oluşturan Marseille'in hiç transfer yapmamış olması ise, Ligue 1 ekibini yaz boyunca sekteye uğratan ciddi mali kısıtlamalardan doğrudan kaynaklanıyor.
Yıldız oyuncuların büyük çaplı ayrılığı
Marseille'in yaz dönemi, kadroya yapılan takviyelerden çok yüksek profilli ayrılıklarla şekillendi. Fransız kulübü, Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye katılması, Facundo Medina'nın Leverkusen'e gitmesi ve Quinten Timber'ın Crystal Palace'a imza atması da dahil olmak üzere çok sayıda yetenekle yollarını ayırdı. Geronimo Rulli'nin Manchester City'ye gitmesi, Pierre-Emerick Aubameyang'ın La Coruna'ya katılması, Leonardo Balerdi'nin Roma'ya transfer olmasıyla birlikte Bilal Nadir ve Hamed Traore de takımdan ayrıldı.
- AFP
Zorlu bir sezon öncesinde
Kadrosu ciddi ölçüde zayıflamış ve kapıdan içeri giren tek bir takviye dahi olmamışken, Marsilya hem yurt içinde hem de Avrupa sahnesinde rekabet edebilmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Teknik ekip ve transferden sorumlu kadro, önlerindeki yorucu aylarda yol alabilmek için büyük ölçüde kulüp içi çözümlere ve genç oyuncu gelişimine bel bağlamak zorunda kalacak. Sezon tempo kazandıkça, Fransız devi mevcut kadrosunun herhangi bir yeni takviye olmadan bu baskıya dayanabileceğini kanıtlamak zorunda.
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