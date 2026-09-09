Marquinhos, İspanyol teknik adam tarafından kadro dışı kalma riskiyle karşı karşıya kalmamak için her kadro üyesinin antrenmanlarda mutlak adanmışlık göstermesi gerektiğini açıkça belirtti. Brezilyalı stoper, kıtasal açılış maçları öncesinde teknik direktörün tavizsiz standartlarını anlatırken şunları söyledi: "Bu sezon sadece zor kararlar almıyor. Onun kendine özgü bir yönetim tarzı var. Oyuncuların yerlerini kazanabilmeleri için antrenmanlarda yüzde 100'lerini vermeleri gerekiyor. Onun talep ettiği şey bu.

"Oyuncuların her gün kendilerini sonuna kadar zorlaması gerekiyor. Herkes gruptaki yerini kazanmak için çalışmak zorunda. Bazen oyuncular kadroya alınmıyor. Bu can yakıyor ama herkes bunu anlıyor. Futbol bu, durum böyle. Şu ana kadar yönetim konusunda çok iyi iş çıkardı, bu işe yaradı. Onun bir felsefesi var ve gerektiğinde zor kararlar almaktan çekinmiyor."