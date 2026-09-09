AFP
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Marquinhos'tan PSG yıldızlarına uyarı: Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi açılışı öncesi büyük isimleri kesmekten 'çekinmediğini' gösteriyor
Son şampiyon unvanını koruma yolculuğuna başlıyor
PSG, lig aşaması kampanyasına çarşamba akşamı Parc des Princes'te Yaya Toure'nin Bratislava'sını ağırlayarak başlamaya hazırlanıyor. Geçen sezon Arsenal karşısında penaltı atışlarıyla gelen zaferin ardından turnuvaya üst üste şampiyon unvanıyla giren Fransız devi, Avrupa sahnesine güçlü bir başlangıç yapmaya kararlı. Bu karşılaşma, 2026-27 sezonundaki ilk üç Ligue 1 maçında galibiyet alamayan Enrique'in ekibi için kritik bir nefes alma fırsatı sunuyor.
- AFP
Kaptan, tam bağlılık talep ediyor
Marquinhos, İspanyol teknik adam tarafından kadro dışı kalma riskiyle karşı karşıya kalmamak için her kadro üyesinin antrenmanlarda mutlak adanmışlık göstermesi gerektiğini açıkça belirtti. Brezilyalı stoper, kıtasal açılış maçları öncesinde teknik direktörün tavizsiz standartlarını anlatırken şunları söyledi: "Bu sezon sadece zor kararlar almıyor. Onun kendine özgü bir yönetim tarzı var. Oyuncuların yerlerini kazanabilmeleri için antrenmanlarda yüzde 100'lerini vermeleri gerekiyor. Onun talep ettiği şey bu.
"Oyuncuların her gün kendilerini sonuna kadar zorlaması gerekiyor. Herkes gruptaki yerini kazanmak için çalışmak zorunda. Bazen oyuncular kadroya alınmıyor. Bu can yakıyor ama herkes bunu anlıyor. Futbol bu, durum böyle. Şu ana kadar yönetim konusunda çok iyi iş çıkardı, bu işe yaradı. Onun bir felsefesi var ve gerektiğinde zor kararlar almaktan çekinmiyor."
Enrique rehavete karşı uyardı
Enrique, Şampiyonlar Ligi teknik direktörlük kariyeri boyunca yüzde 63'lük olağanüstü bir galibiyet oranına sahip ve bu, turnuvada en az 50 maça çıkan tüm teknik direktörler arasındaki en yüksek yüzde. Slovak ziyaretçiler karşısında oyuncularından dikkatlerini korumalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, şunları vurguladı: "Bu en zorlu turnuva. Kaç takım kazanabilir? Altı, sekiz, beş. Fark çok küçük. Çok iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Görünüşte kolay bir maç oynayacağız ama kolay maç diye bir şey yok. Odaklanmamız gerekiyor."
- AFP
Fransız devi yeniden yükselişi hedefliyor
Tarih PSG’den yana güçlü bir şekilde işliyor; 1967’den bu yana kendi sahasında başlayıp Avrupa’daki açılış maçını kaybeden son 35 son şampiyonun hiçbiri olmadı. Acımasız bir sonbahar fikstürü öncesinde kadro moralini yükseltmek için baskın bir performansın hayati önem taşıdığı düşünülüyor. Enrique, iç sahadaki kampanyalarını yeniden canlandırmak ve Ligue 1’de süren galibiyetsizlik serisini sonlandırmak için hızla istikrar ve direnç aşılamak zorunda.
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