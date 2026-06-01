Marquinhos, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye yenildikleri maçta Brezilyalı takım arkadaşı Gabriel'in Arsenal adına kritik bir penaltıyı kaçırdığını gördükten sonra ona neden sarıldığını açıklıyor
Tam anlamıyla şık bir an
PSG'nin Puskas Arena'da Arsenal'i penaltı atışlarında mağlup etmesinin hemen ardından, duygular arasında keskin bir zıtlık vardı.
PSG takımı üst üste ikinci şampiyonluğunu kutlamak için koşarken, kaptan Marquinhos farklı bir yol izleyerek, yıkılmış bir halde duran Gabriel'e doğru ilerledi ve ona uzun süre sarıldı. Arsenal'in stoper oyuncusu, az önce attığı şutun üst direğin üzerinden dışarıya çıkarak kupayı Fransız devine teslim ettiğini görmüştü.
Bu jest gözden kaçmadı ve Arsenal kaptanı Martin Odegaard da PSG kaptanına saygılarını sunanlar arasındaydı. "O gerçek bir beyefendi. Muhtemelen sahadaki en deneyimli oyuncu ve bu anları her iki tarafta da yaşamış. Bu jesti ve kişiliği ve bir oyuncu olarak gösterdiği tavırları için ona büyük saygı duyuyorum," diyen Odegaard, maçtan sonra Marquinhos'u övgüyle bahsetti.
12 metreden yaşanan ortak travma
Kupa töreninin ardından gazetecilere konuşan Marquinhos, davranışlarının kişisel deneyimlerinden kaynaklandığını açıkladı. 32 yaşındaki oyuncu, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan karşısında Brezilya formasıyla bir penaltı kaçırmasıyla hatırlanıyor ve Gabriel’in zorlanışını izlerken o anılar bir anda zihninde canlandı.
Marquinhos, "O penaltıyı kaçırır kaçırmaz, Hırvatistan'a karşı kaçırdığım ve son Dünya Kupası'ndan elenmemize neden olan penaltıyı kaçırdığımda nasıl hissettiğimi hatırladım" dedi.
"Onun için çok zor bir andı, büyük bir sorumluluktu. Ben de bunu yaşadım ve bir oyuncu olarak başınıza geldiğinde ne kadar zor olduğunu biliyorum. Böyle bir andan çıkmak için çok güçlü olmanız gerekir ve bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Gabriel bu şampiyonluğu gerçekten çok istiyordu ve tüm bu baskı altındaydı, çünkü kaçırırsa hayali suya düşecek ve biz şampiyon olacaktık."
Gabriel'in muhteşem sezonunu savunmak
Marquinhos, futbol dünyasına Gabriel'in sezon boyunca yaptığı katkıları hatırlatmak için sabırsızlanıyordu. Arsenal'in savunma oyuncusu, William Saliba ile birlikte ligin en sağlam savunmasını oluşturarak, Gunners'ın 22 yıl sonra kazandığı ilk Premier Lig şampiyonluğunda kilit bir rol oynadı.
Marquinhos, kendini elit bir yetenek olarak kanıtlamış bir oyuncuyu tek bir vuruşun tanımlamaması gerektiği konusunda ısrarcıydı.
"Ona, ben de bu anı yaşadım ve ne kadar zor olduğunu biliyorum, ama bundan kurtulabileceğini söyledim," diye devam etti Marquinhos. "Gabriel, Arsenal için muhteşem bir sezon geçirdi, dünyanın en iyi savunmacılarından biri olduğunu kanıtladı ve herkese harika bir oyuncu olduğunu gösterdi. O yenilgi anından itibaren tüm bu yükü omuzlarında taşımayı hak etmiyordu. Bu yüzden kutlamalarımdan birkaç dakika ayırıp bu zamanı ona ayırmak, ona sarılmak ve iyi dileklerimi sunmak istedim."
Gözler Dünya Kupası'nda
İki savunma oyuncusu arasındaki bağ, önümüzdeki haftalarda daha da önemli hale gelecek. Her iki oyuncu da 2026 Dünya Kupası için Brezilya kadrosuna seçildi ve bu turnuvada ilk on birde stoper ikilisi olarak sahaya çıkmaları bekleniyor. Marquinhos, Selecao’nun bu yaz Kuzey Amerika’da altıncı dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyorsa Gabriel’in mümkün olan en iyi ruh halinde olması gerektiğini vurguladı.
Marquinhos, "Brezilya'da Dünya Kupası için ona ihtiyacımız var" diyerek sözlerini tamamladı. "Sadece ona sarılmak, bizim için ne kadar değerli olduğunu göstermek ve bu sezon yaptığı her şey için onu tebrik etmek istedim."