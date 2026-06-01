Marquinhos, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye yenildikleri maçta Brezilyalı takım arkadaşı Gabriel'in Arsenal adına kritik bir penaltıyı kaçırdığını gördükten sonra ona neden sarıldığını açıklıyor

PSG'nin Puskas Arena'da Arsenal'i penaltı atışlarında mağlup etmesinin hemen ardından, duygular arasında keskin bir zıtlık vardı.

PSG takımı üst üste ikinci şampiyonluğunu kutlamak için koşarken, kaptan Marquinhos farklı bir yol izleyerek, yıkılmış bir halde duran Gabriel'e doğru ilerledi ve ona uzun süre sarıldı. Arsenal'in stoper oyuncusu, az önce attığı şutun üst direğin üzerinden dışarıya çıkarak kupayı Fransız devine teslim ettiğini görmüştü.

Bu jest gözden kaçmadı ve Arsenal kaptanı Martin Odegaard da PSG kaptanına saygılarını sunanlar arasındaydı. "O gerçek bir beyefendi. Muhtemelen sahadaki en deneyimli oyuncu ve bu anları her iki tarafta da yaşamış. Bu jesti ve kişiliği ve bir oyuncu olarak gösterdiği tavırları için ona büyük saygı duyuyorum," diyen Odegaard, maçtan sonra Marquinhos'u övgüyle bahsetti.