Marquinhos, Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'in duran toplardaki gücüne karşı "hazır olmaları" gerektiğini PSG takım arkadaşlarına hatırlattı
Parisliler, Arsenal'e karşı hazırlık yapıyor
Budapeşte'deki tarihi final maçının arifesinde Marquinhos, Fransız forvet Ousmane Dembélé ile birlikte resmi maç öncesi basın toplantısına katıldı. Stoper, Mikel Arteta'nın takımının oluşturduğu büyük zorluklara değindi ve kıtasal finalleri belirleyen titiz taktik detaylara vurgu yaptı. Bu karşılaşma, iki takımın tüm turnuvalarda sekizinci kez karşı karşıya gelmesini işaret ediyor ve birbirine denk olan başa baş rekabet, İngiliz ve Fransız kulüpler arasında oynanacak ilk büyük Avrupa finaline daha da fazla gerilim katıyor.
Kaptan azami çaba gösterilmesini istiyor
Takımın Avrupa şampiyonluğunu korumaya yönelik motivasyonuyla ilgili basın toplantısını açan Marquinhos, şunları söyledi: “Şampiyonlar Ligi’ni kazandığınızda, o şampiyonluğun tadını aldığınızda, o anı tekrar yaşamak istersiniz.
Final maçından sonra soyunma odasındaki duyguyu hala hatırlıyorum. Aç olmalıyız, motive olmalıyız. Taraftarların arabayla buraya geldiğini gördük. Aslında babam bile bazı arkadaşlarıyla birlikte geliyor. İnsanlar bizi motive etmek için uzaklardan geliyorlar, bu yüzden bu yılki hedefimiz aynı, hatta belki daha da büyük.”
Brezilyalı stoper, kıtanın son şampiyonu olsalar da, takımın bu finale tam olarak 12 ay önce Münih'te olduğu gibi aynı odaklanma ve hevesle çıkacağını vurguladı: "Aynı his, aynı motivasyon. Bunu daha önce yaşamış olsak da, bizler insanız. Bunlar önemli maçlar, zor anlar, etrafında çok şey oluyor.
Geçen sezonki yaklaşımımız, maçın etrafında olup biten her şeyi, baskı ile ilgili her şeyi yönetmeye çalışmaktı. Hiçbir şeyi değiştirmeyeceğiz, şimdiye kadar yaptığımız gibi çalışmaya devam edeceğiz ve geçen yılki motivasyonumuzu koruyacağız."
Savunma direncinin mercek altına alınması
Arsenal’in duran toplardaki etkinliğine ve genel tehdidine karşı Fransız ekibinin savunma planlarını ele alırken kaptan şunları ekledi: “Son birkaç yılda onlarla birkaç kez karşılaştık ve güçlü yanlarını biliyoruz. Bu Arsenal takımına karşı oynamak ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Maç sırasında neler olacağını ve hangi anın belirleyici olabileceğini bilemeyiz. Her şeye hazırlıklı olmalıyız.
"Bu sezon rakibimiz kim olursa olsun, ister Liverpool, ister Chelsea, ister Bayern Münih olsun, bize zor anlar yaşattıkları zamanlar oldu. Biz de bir adım öne çıkıp gerekenlere uyum sağlamayı başardık. Bir finalde, detaylar konusunda kararlı olmamız gerekecek.”
Seçkin savunma birimi, şampiyonları sınayacak
Luis Enrique'nin takımı, Avrupa'daki 14 maçta sadece altı gol yiyerek kıtanın en iyi savunma istatistiklerine sahip, yenilgisiz Arsenal karşısında olağanüstü bir sınava çıkacak. Fransız devi de Avrupa'daki mücadelesinde 44 gol atarak muazzam bir hücum gücüne sahip. Ancak, ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak için her şeyini ortaya koyan ve pes etmeyen Gunners'ı durdurmak için sezonun bu son maçında savunmada mutlak bir taktik disiplini sergilemeleri gerekiyor.