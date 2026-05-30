Marquinhos, Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'in duran toplardaki gücüne karşı "hazır olmaları" gerektiğini PSG takım arkadaşlarına hatırlattı

Takımın Avrupa şampiyonluğunu korumaya yönelik motivasyonuyla ilgili basın toplantısını açan Marquinhos, şunları söyledi: “Şampiyonlar Ligi’ni kazandığınızda, o şampiyonluğun tadını aldığınızda, o anı tekrar yaşamak istersiniz.

Final maçından sonra soyunma odasındaki duyguyu hala hatırlıyorum. Aç olmalıyız, motive olmalıyız. Taraftarların arabayla buraya geldiğini gördük. Aslında babam bile bazı arkadaşlarıyla birlikte geliyor. İnsanlar bizi motive etmek için uzaklardan geliyorlar, bu yüzden bu yılki hedefimiz aynı, hatta belki daha da büyük.”

Brezilyalı stoper, kıtanın son şampiyonu olsalar da, takımın bu finale tam olarak 12 ay önce Münih'te olduğu gibi aynı odaklanma ve hevesle çıkacağını vurguladı: "Aynı his, aynı motivasyon. Bunu daha önce yaşamış olsak da, bizler insanız. Bunlar önemli maçlar, zor anlar, etrafında çok şey oluyor.

Geçen sezonki yaklaşımımız, maçın etrafında olup biten her şeyi, baskı ile ilgili her şeyi yönetmeye çalışmaktı. Hiçbir şeyi değiştirmeyeceğiz, şimdiye kadar yaptığımız gibi çalışmaya devam edeceğiz ve geçen yılki motivasyonumuzu koruyacağız."