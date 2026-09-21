Zorlu mücadelede gelen bu galibiyet, PSG'nin sezona alışılmadık derecede ağır başlamasının ardından, üç maçlık galibiyet hasreti sonrası bu sezon Ligue 1'deki yalnızca ikinci zaferi oldu. Üç puanın tamamını alan son beş sezonun şampiyonu, altıncı sıraya yükselirken lider Monaco'nun beş puan gerisinde kaldı. Buna karşılık, beş maçta alınan dördüncü yenilgi Marsilya'yı doğrudan düşme hattına itti ve bu da kulübün 2011-12 sezonundan bu yana en kötü sezon başlangıcını yaşadığı anlamına geldi.