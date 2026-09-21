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Adhe Makayasa
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Marquinhos kahraman oldu: Paris Saint-Germain, gergin geçen Le Classique mücadelesinde 10 kişi kalan Marsilya'yı kıl payı geçti

Marquinhos
Marseille - Paris Saint-Germain
Marseille
Paris Saint-Germain
1. Lig

Paris Saint-Germain kaptanı Marquinhos, Stade Velodrome'daki ateşli Le Classique'te son şampiyonun 10 kişi kalan rakibi Marsilya'yı 2-1 mağlup etmesinde maçın kazandıran ismi oldu. Zorlu galibiyet, Luis Enrique'nin takımını Ligue 1'de altıncı sıraya yükseltirken, küme düşme hattında sıkışıp kalan ezeli rakibinin sıkıntısını daha da artırdı.

  • Marquinhos belirleyici darbeyi vurdu

    Dönüm noktası ikinci yarıda geldi; oyuna sonradan giren Ferran Torres, Desire Doue'nin nokta atışı ortasını kafayla ağlara göndererek PSG'yi öne geçirdi. Marseille, Amine Gouiri ile yaptığı hızlı verkaçın ardından Angel Gomes'in yakın mesafeden yaptığı vuruşla eşitliği sağladı. Ancak Marquinhos, bir korner sonrası seken topu tamamlayarak konuk ekibi neredeyse hemen yeniden öne geçirdi, ardından Timothy Weah ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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    Kaptan kritik puanları kazandırdı

    Marquinhos'un, Jeffrey de Lange'nin ilk kurtarışının ardından dönen topu ağlara göndermek için verdiği belirleyici reaksiyon, stoperin rakip ceza sahasındaki keskin içgüdülerini ortaya koydu. Gol, Pierre-Emile Hojbjerg ile Neal Maupay'ın ilk yarıdaki girişimlerini atlattıktan sonra üstünlük kuran konuk ekip için kusursuz bir ödül oldu. Bu dar avantajı 10 kişi kalan rakibine karşı korumak, Enrique'in ekibinin Velodrome'daki düşmanca atmosferden üç puanla ayrılmasını sağladı.

  • Zıt kaderler rekabete damga vuruyor

    Zorlu mücadelede gelen bu galibiyet, PSG'nin sezona alışılmadık derecede ağır başlamasının ardından, üç maçlık galibiyet hasreti sonrası bu sezon Ligue 1'deki yalnızca ikinci zaferi oldu. Üç puanın tamamını alan son beş sezonun şampiyonu, altıncı sıraya yükselirken lider Monaco'nun beş puan gerisinde kaldı. Buna karşılık, beş maçta alınan dördüncü yenilgi Marsilya'yı doğrudan düşme hattına itti ve bu da kulübün 2011-12 sezonundan bu yana en kötü sezon başlangıcını yaşadığı anlamına geldi.

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    Yurtiçindeki maçlar ekim ayında yeniden başlayacak

    Ligue 1 şimdi milli araya giriyor ve Fransa 1. Ligi'nde mücadele 10 Ekim'de yeniden başlayacak. PSG, zirvedeki Monaco'yla arasındaki farkı kapatmak isterken altıncı hafta maçında lige yeni yükselen Le Mans'ı sahasında ağırlayacak. Bu arada Marsilya, düşüşünü durdurup küme düşme hattından çıkmak için ertesi gün Troyes deplasmanında oynayacağı kritik maç öncesinde toparlanmak adına bu üç haftalık arayı en iyi şekilde değerlendirmek zorunda.

1. Lig
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
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Le Mans
LEM
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Troyes
TRO
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Marseille
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