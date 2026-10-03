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Marquinhos, Brezilya Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından yeniden yapılanmaya çalışırken Hindistan maçı için bunun "altın bir fırsat" olduğunu söyledi
Brezilya, turnuva sonrası toparlanma sürecine başladı
Marquinhos, cumartesi günü Hindistan ile oynanacak hazırlık maçını, hayal kırıklığı yaratan 2026 Dünya Kupası son 16 turu elenmesinin ardından başlayacak yeni bir döngü öncesinde hayati deneyim kazanmak için altın bir fırsat olarak görüyor. Bu karşılaşma, Brezilya'nın dünya turnuvasından bu yana üçüncü maçı olacak ve Avustralya ile oynanan iki maçlık seride alınan 1-1'lik beraberlik ile 4-2'lik galibiyetin ardından geliyor. 32 yaşındaki oyuncu, Brezilya en üst seviyede yeniden kendini kabul ettirmeye çalışırken yerel taraftarların büyük coşkusunun moral açısından kritik bir destek sağladığına inanıyor.
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Savunmacı, alt kıtadaki büyük desteği benimsiyor
NDTV'nin aktardığına göre maç öncesi basın toplantısında konuşan Paris Saint-Germain savunmacısı, yerel taraftarlardan gördükleri sıcak karşılamanın tüm kadroya önemli bir psikolojik destek sağladığını belirtti.
Antrenmandaki ve stadyumdaki olumlu atmosferi vurgulayan kaptan, şunları söyledi: "Hindistan gibi bir ülkeye gelmek harika bir fırsat. Bizim için harika bir maç oynamak ve elbette kazanmak adına da büyük bir fırsat. Uzun zamandır bu takımın bir parçasıyım ama yeni oyuncular için de antrenmanda ya da maç sırasında bu karşılamayı görmek önemli. Bu, takımın iyi işler yapması ve Dünya Kupası'ndan sonra Brezilya'nın zirvede kalmasını sağlaması için büyük bir motivasyon."
Brezilya'nın dünya genelindeki büyük taraftar kitlesine de değinen Marquinhos, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kadar büyük destekle Hindistan'da olmak altın değerinde bir fırsat. Bu çok büyük bir motivasyon. Brezilya dışında Hindistan, muhtemelen tüm kadro için en büyük destek tabanlarından birine sahip ülkelerden biri. Bu yüzden burada olmak hepimiz için bir zevk."
Tecrübeli isim, rakip kaptanın dönüm noktasını selamladı
Brezilya, bu yıl altı maç oynayan bir sonraki rakibinin gelişimini yakından takip ederken, Hindistan kaptanı ve kalecisi Gurpreet Singh Sandhu'nun başarılarına da büyük saygı gösterdi.
Gurpreet'in 90. milli maçına çıkmaya hazırlandığı bu anın önemini kabul eden Marquinhos, şunları söyledi: "Hindistan bu yıl yaklaşık altı maç oynadı. Her maçın, galibiyet gelmese bile, kendi hikâyesi ve önemli anları vardır. Brezilya, maçtan en iyi sonucu almak için Hindistan takımını elbette yakından analiz etti. Bu, kalecileri Gurpreet için 90. maç olacak ve bu son derece etkileyici. Hindistan kadrosuna herhangi bir tavsiye vermem gerektiğini düşünmüyorum. Son derece profesyoneller. Bu, hem Hindistan hem de Brezilya takımı için ortak bir hayal. Sonuçta iki takım da aynı zihniyete sahip."
Eski Roma stoperi, taraftarların sevgisini ve dış baskıyı sahada olumlu bir ivmeye dönüştürme konusundaki kararlılıklarını da vurguladı. Kolkata'da beklenen karşılaşma öncesinde konuşan Marquinhos, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence bu baskıyı motivasyon olarak kullanmalıyız. Bunu yarınki oyunumuz için bir itici güç olarak kullanmalıyız. Aldığımız tüm bu sevgi ve sıcaklığı, bizim için bir desteğe dönüştürmeliyiz."
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Güney Amerika devleri turu tamamladı
Salt Lake Stadyumu'ndaki karşılaşma, Brezilya'nın bu milli maç dönemindeki hazırlık maçları serisini noktalıyor. Ancelotti'nin ekibi, kasım ayında Singapur'un Kallang kentine giderek Japonya ve ev sahibi ülkeye karşı art arda oynayacağı sınavlara kadar bir daha bir araya gelmeyecek. Bu arada Hindistan ise odağını hızla bir başka CONMEBOL devini ağırlamaya çevirecek ve 6 Ekim'de aynı statta Uruguay'ı konuk edecek.
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