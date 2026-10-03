Marquinhos, Brezilya Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından yeniden yapılanmaya çalışırken Hindistan maçı için bunun "altın bir fırsat" olduğunu söyledi

NDTV'nin aktardığına göre maç öncesi basın toplantısında konuşan Paris Saint-Germain savunmacısı, yerel taraftarlardan gördükleri sıcak karşılamanın tüm kadroya önemli bir psikolojik destek sağladığını belirtti.

Antrenmandaki ve stadyumdaki olumlu atmosferi vurgulayan kaptan, şunları söyledi: "Hindistan gibi bir ülkeye gelmek harika bir fırsat. Bizim için harika bir maç oynamak ve elbette kazanmak adına da büyük bir fırsat. Uzun zamandır bu takımın bir parçasıyım ama yeni oyuncular için de antrenmanda ya da maç sırasında bu karşılamayı görmek önemli. Bu, takımın iyi işler yapması ve Dünya Kupası'ndan sonra Brezilya'nın zirvede kalmasını sağlaması için büyük bir motivasyon."

Brezilya'nın dünya genelindeki büyük taraftar kitlesine de değinen Marquinhos, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kadar büyük destekle Hindistan'da olmak altın değerinde bir fırsat. Bu çok büyük bir motivasyon. Brezilya dışında Hindistan, muhtemelen tüm kadro için en büyük destek tabanlarından birine sahip ülkelerden biri. Bu yüzden burada olmak hepimiz için bir zevk."