Inter, 2026/2027 Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçına çıkmaya hazırlanıyor. Lig aşamasını ilk 8'de bitirip doğrudan son 16 turuna yükselme şansını sürdürmek istiyorsa Feyenoord deplasmanında artık hata yapma lüksü yok.
Başkan Beppe Marotta, Sky Sport'a yaptığı açıklamada maçı değerlendirdi. Karşılaşma, Inter'in kötü bir yenilgi aldığı derbinin ardından geliyor. Bu yenilgi, en azından oyuncular ve teknik direktör arasında pek çok konunun yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Bugün hâlâ birçok oyuncunun dikkatini dağıtabilecek transfer piyasası ve sözleşme yenilemelerine değinilmesi de kaçınılmazdı.