"Icardi bize kendisini önermedi ama bize duyduğu bu ilgi hoş bir durum. Açıkçası planlarımızda yer almıyor; yeni bir forvet transferi de planlarımızda yok. Üç forvetin aynı anda eksik olması tamamen tesadüf. Chivu'nun çalışmalarının etkisi görüldü. Gol atma konusunda bir sorunumuz yok; Roma'nın ardından en çok gol atan ikinci takımız. Chivu, bütün oyunculardan nasıl verim alacağını ve gol atmak için nasıl bir taktik anlayış oluşturacağını biliyor."