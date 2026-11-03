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Giuseppe Marotta InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Marotta: "Inter'de çürük elma yok. Sözleşmesi sona erecek tek oyuncu Çalhanoğlu. Dimarco'yla ilgili madde karşılıklı anlaşmayla işletildi. Icardi kendisini önermedi, beşinci forvet..."

Inter
M. Icardi
Transfers
Şampiyonlar Ligi
Feyenoord
Feyenoord - Inter

Inter'in bir numarası, sözleşme yenilemeleri ve transfer hedefleri hakkında açıklık getirdi.

Gelecek maçlar
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Eredivisie

08 Kas 2026

FEY

FEY

INT

INT

Serie A

08 Kas 2026

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Inter, 2026/2027 Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçına çıkmaya hazırlanıyor. Lig aşamasını ilk 8'de bitirip doğrudan son 16 turuna yükselme şansını sürdürmek istiyorsa Feyenoord deplasmanında artık hata yapma lüksü yok.

Başkan Beppe Marotta, Sky Sport'a yaptığı açıklamada maçı değerlendirdi. Karşılaşma, Inter'in kötü bir yenilgi aldığı derbinin ardından geliyor. Bu yenilgi, en azından oyuncular ve teknik direktör arasında pek çok konunun yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Bugün hâlâ birçok oyuncunun dikkatini dağıtabilecek transfer piyasası ve sözleşme yenilemelerine değinilmesi de kaçınılmazdı.

  • ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK

    "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak herkesin ulaşmak istediği bir hedef. Bu grup, lig şampiyonluğu, İtalya Kupası, Süper Kupa ve finale yükselme gibi büyük başarılar elde etmesine rağmen bunu başaramadı. Bu hedef, bizi çok üst düzey rakiplerle karşı karşıya getiriyor; en küçük hata bile ölümcül olabiliyor. Yaptığımız hatalardan ders çıkardık. Tuzaklarla dolu bu zirveye çıkmayı umuyoruz."

  • Sağlıklı bir grup, içinde çürük elma yok

    "Takımla ve teknik direktörle her gün görüşüyoruz. Bu sağlıklı bir grup, içinde çürük elma yok; bunun altını çiziyorum. Sonuçta kazanabilir de kaybedebilirsiniz de. Son 40 maçın yalnızca üçünü kaybetmiş olmamız tesadüf değil. Tesadüf olan, bu üç maçın da derbi olması. Bu, üzerinde düşünmemiz gereken bir veri."

  • Çalhanoğlu ve Dimarco’nun sözleşme yenilemeleri

    "Inter'de yaşadığımız atmosfer, Avrupa'nın diğer büyük kulüplerindekinden farklı değil. Kaygılı bir durumda değiliz. Sözleşmesi sona erecek tek oyuncumuz Calhanoglu; onunla da çok iyi bir ilişkimiz var. Federico gerçek bir Interli. Tek taraflı kullanabileceğimiz uzatma maddesini işlettik ama bunu onunla mutabık kalarak yaptık. Sözleşmesini daha uzun süreli uzatmak için yeniden görüşme konusunda da sözleştik. O kalmak istediğini belirtti, biz de kalmasını istiyoruz. Aidiyet duygusu diğer değerlerin önüne geçmeli."

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  • ICARDI VE BEŞİNCİ FORVET

    "Icardi bize kendisini önermedi ama bize duyduğu bu ilgi hoş bir durum. Açıkçası planlarımızda yer almıyor; yeni bir forvet transferi de planlarımızda yok. Üç forvetin aynı anda eksik olması tamamen tesadüf. Chivu'nun çalışmalarının etkisi görüldü. Gol atma konusunda bir sorunumuz yok; Roma'nın ardından en çok gol atan ikinci takımız. Chivu, bütün oyunculardan nasıl verim alacağını ve gol atmak için nasıl bir taktik anlayış oluşturacağını biliyor."

Gelecek maçlar
HEE

HEE

Eredivisie

08 Kas 2026

FEY

FEY

INT

INT

Serie A

08 Kas 2026

COM

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