Marocchi: "Kolo Muani ikili mücadeleleri kaybediyor ve top kontrolünde hata yapıyor"

Luciano Spalletti'nin takım savunması hakkında: "Lucumí ile Bremer'in yapması gereken tek şey, ya birinci ya da ikinci santrforu aramaktı; bunu Altyapı Allievi takımındaki çocuklar bile bilir. İki stoperden birinin iki forveti bulduğunu hiç görmedim. Sassuolo, Thorstvedt'i de diğer orta saha oyuncularını da öne çıkararak iyi kapandı. Dörtlü iki hat içinde gitmen gereken bölgenin orası olduğu açık, ama bunu bir kez bile yapmadılar".