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Kolo Muani JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Marocchi: "Kolo Muani ikili mücadeleleri kaybediyor ve top kontrolünde hata yapıyor"

Juventus
R. Kolo Muani

Eski orta saha oyuncusu, Juventus’un Sassuolo deplasmanındaki yenilgisinin ardından konuştu

Giancarlo Marocchi, Juventus'un eski orta saha oyuncusu ve şu anda Sky için yorumculuk yapıyor, Juventus'un Sassuolo deplasmanındaki yenilgisinin ardından görüşlerini paylaştı: "Diyelim ki Kolo Muani'nin form tutması için sekiz maça ihtiyacı var ama şu anda top kontrolünü hatalı yaparak ikili mücadeleleri kaybediyor; Juventus adına pek umut vermeyen nokta da bu, çünkü takım geçen sezonun tamamını santrforsuz geçirmek zorunda kalmıştı."


  • Luciano Spalletti'nin takım savunması hakkında: "Lucumí ile Bremer'in yapması gereken tek şey, ya birinci ya da ikinci santrforu aramaktı; bunu Altyapı Allievi takımındaki çocuklar bile bilir. İki stoperden birinin iki forveti bulduğunu hiç görmedim. Sassuolo, Thorstvedt'i de diğer orta saha oyuncularını da öne çıkararak iyi kapandı. Dörtlü iki hat içinde gitmen gereken bölgenin orası olduğu açık, ama bunu bir kez bile yapmadılar".

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