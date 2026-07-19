Arjantin’in grup aşamasındaki serüveni sakin ve kusursuz geçti; üç galibiyet, erken liderlik ve sadece bir gol yedi. Ancak eleme turlarının başlamasıyla tablo tamamen değişti; neredeyse her maç bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü.

Her aşamada, Lionel Scaloni'nin takımı turnuvadan elenmenin eşiğine geldi, ancak tam da doğru anda ortaya çıkan yeni bir kahraman onları kurtardı.

Emiliano Martínez’in kurtarışlarından Lionel Messi’nin dokunuşlarına, Leandro Paredes’in müdahalelerine, Julián Álvarez, Enzo Fernández ve Lautaro Martínez’in gollerine, hatta VAR’ın belirleyici kararına kadar pek çok isim öne çıktı ama sonuç tek oldu: Arjantin finale doğru yoluna devam etti.

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