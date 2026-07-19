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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Marmuş’un üzüntüsü, Messi ve Martínez’in mucizeleri… Arjantin’in rüyasını yaratan 7 an

FEATURES
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
O. Marmoush
E. Martinez
L. Messi
L. Paredes
E. Fernandez
G. Montiel
B. Embolo
J. Alvarez
İspanya
Arjantin
ABD
Mısır
İsviçre

Son anlarda yazılmış bir kurtuluş öyküsü

Arjantin’in grup aşamasındaki serüveni sakin ve kusursuz geçti; üç galibiyet, erken liderlik ve sadece bir gol yedi. Ancak eleme turlarının başlamasıyla tablo tamamen değişti; neredeyse her maç bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü.

Her aşamada, Lionel Scaloni'nin takımı turnuvadan elenmenin eşiğine geldi, ancak tam da doğru anda ortaya çıkan yeni bir kahraman onları kurtardı.

Emiliano Martínez’in kurtarışlarından Lionel Messi’nin dokunuşlarına, Leandro Paredes’in müdahalelerine, Julián Álvarez, Enzo Fernández ve Lautaro Martínez’in gollerine, hatta VAR’ın belirleyici kararına kadar pek çok isim öne çıktı ama sonuç tek oldu: Arjantin finale doğru yoluna devam etti.

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  • 1- Debo’nun eli, rüyayı canlı tuttu

    Arjantin 3-2 Yeşil Burun Adaları: 115. dakika

    Uzatmalara uzanan zorlu bir 32'li tur maçının ardından, Yeşil Burun Adaları son dakikalarda bir serbest vuruşla maçı penaltı atışlarına götürmeye çok yaklaştı, ancak turnuvayı kırık bir parmakla oynayan Emiliano "Dibo" Martínez, kritik bir kurtarışla topu uzaklaştırdı ve Arjantin'e turnuva serüveninde ilk gerçek kurtuluşunu yaşattı.

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  • 2- Messi, Mısır karşısında geri dönüşe öncülük ediyor

    Arjantin 3-2 Mısır – 83. dakikadan maçın sonuna kadar

    Bu maç, Arjantin için Dünya Kupası'nda, ya da en azından yarı finale kadar olan süreçte, belki de en belirleyici maçtı. İlk kez iki gol geride kaldılar ve ilk yarıda Lionel Messi'nin kaçırdığı bir penaltı atışı aleyhlerine verildi.

    Maçın sonuna yaklaşırken ve elenme tehlikesi artarken, takım baskı yapmayı bırakmadı, kaptanları da öyle. Maçın bitimine on dakika kala Messi, Koty Romero’ya belirleyici bir pas verdi ve Romero kafayla golü attı. Maçın bitimine sadece dört dakika kala, Messi kendi başlattığı bir atakta sol ayağıyla doğrudan bir şutla skoru eşitledi. İlk denemesinde Muhannad Laşin’e çarpan ortasını ikinci denemesinde ceza sahasına göndermeyi başardı.

    Messi atağı sürdürdü ve ceza sahası içinde Gonzalo Montiel’in ustaca kontrol ettiği geri dönen topu bekledi. Bu gol sadece maçı uzatmakla kalmadı, aynı zamanda Arjantin’in finale doğru yolunda en önemli geri dönüşün ve Dünya Kupası milli takımlar tarihindeki en destansı geri dönüşün kapısını açtı.

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  • 3- Paridis'in müdahalesi... Mermouch'un başarısızlığı

    Arjantin 3-2 Mısır: Uzatma süresi

    Mısır, galibiyet golünü bulmak için tehlikeli bir kontra atağa çıkarken, Leandro Paredes, Ömer Marmuş'un önünde mükemmel bir zamanlamayla topu kesti ve Arjantin'in turnuvadaki serüvenini sona erdirebilecek bir teke tek pozisyonu engelledi. Birkaç saniye sonra, aynı pozisyon tam tersi bir atağa dönüştü ve Enzo Fernández galibiyet golünü attı.

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  • 4- Video teknolojisi, İsviçre karşısında her şeyi değiştiriyor

    İsviçre 1-2 Arjantin: 72. dakika

    Karmaşık geçen maçta, video yardım sistemi (VAR) bir hakem hatasını düzeltmek için devreye girdi. Paredes'e verilen sarı kart iptal edilirken, Bril Embolo'ya simülasyon yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı kart gösterildi ve İsviçreli forvet oyundan atıldı. Sayı üstünlüğü, uzatma dakikalarında Arjantin'e belirleyici bir avantaj sağladı.

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  • 5- Julian Álvarez’ın şutu İsviçre’nin direnişini sona erdirdi

    Arjantin 2-1 İsviçre – 111. dakika

    On kişiyle oynamasına rağmen Arjantin, 111. dakikaya kadar İsviçre savunmasını aşamadı. Bu dakikada Julian Álvarez, ceza sahası dışından köşeye giden muhteşem bir şut attı ve turnuvadaki ilk golünü kaydederek ülkesini yarı finale taşıdı.

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  • 6- Enzo'nun golü, İngiltere karşısında takıma yeniden hayat verdi

    İngiltere 1-1 Arjantin: 85. dakika

    Arjantin maçı domine etti ancak Jordan Pickford'un muhteşem performansıyla karşılaştı. Eleme tehlikesi yaklaşırken Messi akıllıca bir boşluk yarattı ve top Enzo Fernández'e ulaştı. Fernández ceza sahası dışından güçlü bir şut attı, Arjantin'i maça geri döndürdü ve finale giden yolu açtı.

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  • 7- Montiel kurtarıyor... Lautaro ise maçı bitiriyor

    İngiltere 1-2 Arjantin: Uzatma süresi

    Beraberlik golünün ardından İngiltere, Jude Bellingham'ın önderlik ettiği bir kontra atakla galibiyeti kapmaya çok yaklaştı, ancak Gonzalo Montiel tam da doğru anda bunu engelledi. Bu top kazanımının ardından hızlı bir kontra atak başladı; top Messi'den geçti ve Lautaro Martínez'in kafasıyla gol oldu. Bu gol, Arjantin'e Dünya Kupası finali biletini kazandırdı.

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