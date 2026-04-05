Marko Pjaca'yı hatırlıyor musunuz? Juventus'un eski forveti, Twente formasıyla Hollanda'da yeniden istikrarlı bir performans sergilemeye başladı. Bu (kısmi) yeniden doğuşun ilk işaretleri, sekiz yıl aradan sonra Dinamo Zagreb'e geri döndüğü ve sezonu 9 golle tamamladığı geçen sezon görülmüştü. Haziran ayında Hırvat kulübü, sona eren sözleşmesini yenilememe kararı aldı, böylece Pjaca Haziran sonunda serbest kaldı ve birkaç ay sonra Twente ile bedelsiz olarak sözleşme imzaladı: 2027'ye kadar sürecek olan anlaşma ile Hollandalılar, Hırvat futbolunun yetenekli oyuncusu olarak Juve'nin scoutlarının dikkatini çeken eski formuna kavuşmasını umuyor.
Marko Pjaca ne oldu? Eski Juventus oyuncusu Hollanda'da Twente formasıyla nasıl gidiyor?
PIAJA'NIN TWENTE'DEKİ İSTATİSTİKLERİ
Twente'deki macerası hemen iyi başladı: Pjaca, Nac Breda maçının son yarım saatinde oyuna girdi ve beş dakika sonra 2-2'lik skoru belirleyen golü attı. Yeni formasıyla ilk maçında gol atmak... Daha iyi bir başlangıç olamazdı. Bugün kırmızı-beyazlılarla ligde 23, Hollanda Kupası'nda ise 2 maça çıktı; ikisi de Eredivisie'de olmak üzere iki gol attı ve iki asist yaptı; bu da yeteneğinin hala yerinde olduğunun göstergesi. 30 yaşındaki Pjaca yeniden üst seviyelere dönmek istiyor; Twente'de hem sağ hem de sol kanatta oynuyor ve santrfor pozisyonuna da uyum sağladı.
KABUS GİBİ GEÇEN ON YIL
Juve, 2016 yazında Milan'ı geride bırakarak onu kadrosuna kattığında, elinde büyük bir yetenek olduğuna emindi ve muhtemelen de öyleydi. Kaliteli bir oyuncuydu, ancak fiziksel olarak kırılgandı: İlk ciddi sakatlığı bir yıl sonra, Estonya ile Hırvatistan arasında oynanan bir hazırlık maçında sağ dizindeki ön çapraz bağının yırtılmasıyla yaşadı ve yaklaşık yedi ay sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı. Bu, sonun başlangıcıydı. O andan itibaren Schalke, Fiorentina, Anderlecht, Genoa, Torino ve Empoli arasında bir dizi kiralık transfer yaşandı ve ona yeniden başlaması için uygun bir yer bulunmaya çalışıldı. Ancak Pjaca, Dinamo Zagreb'de herkesi büyüleyen yeteneğine bir daha kavuşamadan, burada orada birkaç maça çıktı. 2023'te Hırvatistan'a, Rijeka'ya döndü, ardından tekrar Dinamo Zagreb'e ve şimdi de Twente'ye transfer oldu. Yeni, sayısız başlangıçlardan birine daha.