Marko Pjaca ne oldu? Eski Juventus oyuncusu Hollanda'da Twente formasıyla nasıl gidiyor?

Juve, 2016 yazında Milan'ı geride bırakarak onu kadrosuna kattığında, elinde büyük bir yetenek olduğuna emindi ve muhtemelen de öyleydi. Kaliteli bir oyuncuydu, ancak fiziksel olarak kırılgandı: İlk ciddi sakatlığı bir yıl sonra, Estonya ile Hırvatistan arasında oynanan bir hazırlık maçında sağ dizindeki ön çapraz bağının yırtılmasıyla yaşadı ve yaklaşık yedi ay sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı. Bu, sonun başlangıcıydı. O andan itibaren Schalke, Fiorentina, Anderlecht, Genoa, Torino ve Empoli arasında bir dizi kiralık transfer yaşandı ve ona yeniden başlaması için uygun bir yer bulunmaya çalışıldı. Ancak Pjaca, Dinamo Zagreb'de herkesi büyüleyen yeteneğine bir daha kavuşamadan, burada orada birkaç maça çıktı. 2023'te Hırvatistan'a, Rijeka'ya döndü, ardından tekrar Dinamo Zagreb'e ve şimdi de Twente'ye transfer oldu. Yeni, sayısız başlangıçlardan birine daha.