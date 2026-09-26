Van Bommel, Belçika'yı Uluslar Ligi'nde İtalya karşısında 2-0'lık muhteşem bir galibiyete taşıyarak teknik direktörlüğe çarpıcı bir dönüş yaptı. Hollandalı teknik adam, bu zorlu milli görevini üstlenmeden önce iki yıl boyunca kulübede yer almamıştı ancak paslandığına dair hiçbir işaret göstermedi.

Maç öncesi gündemin büyük bölümü Roberto Mancini'nin İtalya yapılanmasına dönüşüne odaklanmıştı. Ancak Olimpico Stadyumu'nda sonunda sahneyi çalan isim, taktik ustalığıyla yeni göreve getirilen Belçika hocası oldu. Mika Godts ve Dodi Lukebakio'nun golleri, Roma'da konuk ekip adına fazlasıyla unutulmaz bir geceyi beraberinde getirdi.