AFP
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Mark van Bommel mükemmel bir başlangıç yaptı, Belçika ise İtalya karşısında 52 yıllık laneti sona erdirerek Uluslar Ligi grubunda liderliğe yükseldi
Van Bommel için rüya gibi bir ilk maç
Van Bommel, Belçika'yı Uluslar Ligi'nde İtalya karşısında 2-0'lık muhteşem bir galibiyete taşıyarak teknik direktörlüğe çarpıcı bir dönüş yaptı. Hollandalı teknik adam, bu zorlu milli görevini üstlenmeden önce iki yıl boyunca kulübede yer almamıştı ancak paslandığına dair hiçbir işaret göstermedi.
Maç öncesi gündemin büyük bölümü Roberto Mancini'nin İtalya yapılanmasına dönüşüne odaklanmıştı. Ancak Olimpico Stadyumu'nda sonunda sahneyi çalan isim, taktik ustalığıyla yeni göreve getirilen Belçika hocası oldu. Mika Godts ve Dodi Lukebakio'nun golleri, Roma'da konuk ekip adına fazlasıyla unutulmaz bir geceyi beraberinde getirdi.
- AFP
Patronun tam memnuniyeti
Eski Hollandalı orta saha oyuncusu, yeni takımının oyun planını bu kadar kusursuz uyguladığını gördükten sonra duyduğu büyük memnuniyeti gizleyemedi. Oyuncuları hazırlamak için yalnızca birkaç günü olmasına rağmen takım, onun özel taktik taleplerine hızla uyum sağladı.
"Yüzde 100 mutluyum ve memnunum, tabii ki her zaman gelişmek de mümkün," dedi Van Bommel gazetecilere. "Pazartesi günü, bugün sahada da gördüğümüz doğru istek ve yoğunlukla çalışmaya başladık. Bu 4-3-3 sistemi üzerinde üç gün çalıştık, üst düzey bir performans değildi ama ilk yarıyı çok iyi kontrol ettik."
52 yıllık laneti sonlandırmak
Deplasmandaki bu etkileyici galibiyet, Belçika için muazzam bir tarihî önem taşıyordu. Bu sonuç, Belçika'nın İtalya'ya karşı resmî maçlarda Mayıs 1972'de Avrupa Şampiyonası play-off'unda alınan zorlu 2-1'lik galibiyetten bu yana elde ettiği ilk zafer oldu.
Bu tarihi karşılaşma öncesinde İtalya, Belçika'ya karşı resmî maçlarda son derece güçlü bir yenilmezlik serisine sahipti. İtalya, beş yılı aşkın süren üstünlük döneminde beş galibiyet ve iki beraberlik almıştı.
İkinci yarıdaki baskıyı değerlendiren Van Bommel, takımının ev sahibi karşısındaki direncini överek şöyle dedi: "İtalya devreden sonra bize daha iyi baskı yaptı ve Senne Lammens inanılmaz bir kurtarış yaptı. Değişikliklerle birlikte maçın kontrolünü yeniden ele geçirdik ve Lukebakio'nun harika golü işi bitirdi; tıpkı Milan'a karşı San Siro'da yaptığı gibi."
- AFP
Tarihi bir yıldıza dayanarak
Van Bommel şimdi önümüzdeki haftalarda bu son derece sağlam temelin üzerine inşa etmeye ve 4-3-3 sistemini daha da geliştirmeye çalışacak. İtalya için ise hayal kırıklığı yaratan iç saha mağlubiyeti, Mancini’nin kulübeye çok beklenen dönüşü etrafındaki heyecanı ciddi şekilde azalttı. İtalya, sıradaki kritik milli maçlar öncesinde hızla toparlanmalı ve taktik çözümler bulmalı.
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