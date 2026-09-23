Dramatik galibiyet, disiplinli Danimarka ekibinin Avrupa sahnesinde ne kadar zorlu bir rakip olduğunu ortaya koydu.

Takımının son anlardaki ısrarını değerlendiren Arsenal savunmacısı Steph Catley, Disney+'a şunları söyledi: "Oldukça çılgın beş dakikaydı. Bazen futbol böyle oluyor ve işi son ana bıraktık. Şu anda işler zor ve Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç yok. Çok iyi savundular, erken gol atamadık ve gol ancak sonunda geldi.

"Şampiyonlar Ligi'nde bunun kolay bir gün olacağını asla düşünmezsiniz. Zorlu bir maç bekliyordum ve gerçekten çok zorlaştı ama kızların hakkını vermek lazım, her şeyi yaptılar ve Mariona [Caldentey] o anda çok sakindi."

Cerci'nin penaltıyı kazandıran belirleyici katkısına dikkat çeken Catley, sözlerini şöyle sürdürdü: "Top ayağındayken ondan asla şüphe duymam. Her zaman onun [Caldentey] gol atacağını hissediyordunuz. Selina [Cerci] ceza sahasına dripling yaparak girip büyük etki yarattı."