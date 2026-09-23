AFP
Çeviri:
Mariona Caldentey, Kadınlar Şampiyonlar Ligi açılışında savurgan Arsenal'i kurtardı; Arsenal, HB Koge'yi kıl payı geçti
Uzatma dakikalarında gelen penaltı, yüzleri kurtardı
Arsenal, maçın başından itibaren topa sahip olmayı kontrol etmesine rağmen Koge'nin dirençli savunma bloğunu karşılaşma boyunca aşmakta neredeyse zorlandı. Ev sahibi ekip, Chloe Kelly'nin golüyle öne geçtiğini düşündü ancak Stina Blackstenius'un ofsaytta olduğu ve kalecinin görüş açısını kapattığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Arsenal'ın bitmek bilmeyen baskısı sonunda uzatma dakikalarının derinlerinde karşılığını buldu; Selina Cerci'ye yapılan faulün ardından Caldentey, penaltıyı soğukkanlı bir vuruşla gole çevirdi.
- AFP
Savunmacı yoğun finiş üzerine düşünüyor
Dramatik galibiyet, disiplinli Danimarka ekibinin Avrupa sahnesinde ne kadar zorlu bir rakip olduğunu ortaya koydu.
Takımının son anlardaki ısrarını değerlendiren Arsenal savunmacısı Steph Catley, Disney+'a şunları söyledi: "Oldukça çılgın beş dakikaydı. Bazen futbol böyle oluyor ve işi son ana bıraktık. Şu anda işler zor ve Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç yok. Çok iyi savundular, erken gol atamadık ve gol ancak sonunda geldi.
"Şampiyonlar Ligi'nde bunun kolay bir gün olacağını asla düşünmezsiniz. Zorlu bir maç bekliyordum ve gerçekten çok zorlaştı ama kızların hakkını vermek lazım, her şeyi yaptılar ve Mariona [Caldentey] o anda çok sakindi."
Cerci'nin penaltıyı kazandıran belirleyici katkısına dikkat çeken Catley, sözlerini şöyle sürdürdü: "Top ayağındayken ondan asla şüphe duymam. Her zaman onun [Caldentey] gol atacağını hissediyordunuz. Selina [Cerci] ceza sahasına dripling yaparak girip büyük etki yarattı."
Bitiricilikteki ısrarlı sorunlar endişe yaratıyor
Dar skorlu galibiyet, Arsenal'ın daha önce Manchester United ve Crystal Palace karşısında yaşadığı can sıkıcı beraberliklerde de görülen, gol yollarındaki tekrarlayan sorunlarını bir kez daha ortaya koydu.
Saha hakimiyetine rağmen süren bitiricilik eksikliği hakkında konuşan Catley, Disney+'a şunları söyledi: "Buna [neyin yanlış gittiğine] tam olarak parmak basmak zor, biraz zorlu geçiyor ve goller geçmişte olduğu kadar rahat gelmiyor. Bu, çaba eksikliğinden kaynaklanmıyor, topu ağlara göndermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
"Bazen kolay gelmiyor ve şu anda bulunduğumuz nokta bu ama bunu düzeltmek için her gün çok çalışıyoruz. Bu turnuvada çok büyük bir geçmişimiz var ve her yıl burada olmamız ve kazanmak için mücadele etmemiz önemli. Bunu sürdürüp kazanabileceğimize dair gerçek bir inancımız var. Sezon uzun ve gerçekten çok çalışıyoruz, bu yüzden galibiyetleri erken almak çok önemli."
- AFP
Zorlayıcı sınavlar, savurgan Arsenal'i bekliyor
Renee Slegers, bu hafta sonu Kadınlar Süper Ligi'nde Londra'daki rakibi Chelsea ile karşılaşmadan önce takımının savurganlığına hızla çözüm bulmak zorunda. Avrupa'daki yolları da önemli ölçüde zorlaşıyor; ufukta Barcelona'ya karşı Camp Nou'da zorlu bir deplasman ve Fransa devi Lyon ile bir karşılaşma var. Arsenal'ın tüm kulvarlarda rekabetçi kalabilmesi için hücum bölgesindeki verimliliğini artırması şart.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun