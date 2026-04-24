Mariona Caldentey'in Ballon d'Or adaylığı pek dikkat çekmiyor; ancak 2025'te ikincilik kazanan oyuncu, Arsenal'i Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline taşıyarak iddiasını ortaya koyabilir

2024-25 sezonu öncesinde Barça'dan bedelsiz transferle gelen İspanya milli takım oyuncusu, İngiltere'deki olağanüstü ilk sezonuyla sezonun en önemli transferlerinden biri olarak öne çıktı. Kadınlar Süper Ligi'nde ikinci, Şampiyonlar Ligi'nde ise doğrudan gol katkısı açısından üçüncü sırada yer alan Caldentey, ülkedeki Yılın Oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra Ballon d'Or oylamasında üç kez kazanan Aitana Bonmati'nin ardından ikinci oldu.

Caldentey'i Barcelona'da geçirdiği on yıl boyunca izleyenler için performansları büyük bir sürpriz değildi. O dönemde herkesin bildiği bir isim olmasa da, bunun nedeni Katalonya'daki çok sayıda yıldızın varlığıydı ve bu durum 30 yaşındaki oyuncunun zaman zaman gölgede kalmasına neden olabilirdi. Zekası, teknik üstünlüğü ve her maça etki etme yeteneği, düzenli izleyiciler ve meslektaşları tarafından her zaman öne çıkıyordu. Bu niteliklerin tümünü Arsenal'e taşıyarak, uzun zamandır hak ettiği övgüyü nihayet elde etmeyi başardı.

Caldentey, kuzey Londra'daki ikinci sezonunun sonuna yaklaşırken, bu sefer manşetlere pek çıkmadı. Ancak bu, formunda dramatik bir düşüşten ziyade, bu sefer Slegers'in takımında daha geriye çekilmiş bir rol üstlenmesinden kaynaklanıyor.

Şimdi, Gunners Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu savunmak için kritik bir döneme girerken, Caldentey'in bunu gösterip, neden bu kadar çok kişinin geçen yıl Altın Top'u hak ettiğine inandığını herkese hatırlatması için sahne hazır.