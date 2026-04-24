Mariona Caldentey Arsenal GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Mariona Caldentey'in Ballon d'Or adaylığı pek dikkat çekmiyor; ancak 2025'te ikincilik kazanan oyuncu, Arsenal'i Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline taşıyarak iddiasını ortaya koyabilir

Geçen yıl Arsenal, Barcelona'yı şaşkına çevirerek Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında, övgüyü hak eden pek çok isim vardı. İster geçici olarak göreve gelen ve daha sonra kadrolu olan teknik direktör Renee Slegers'in yönettiği olağanüstü dönüş, ister Alessia Russo'nun golcü performansı, ister orta sahadaki Kim Little'ın zamansız klası olsun, bu başarının ardında pek çok neden yatıyordu. Ancak Mariona Caldentey'in etkisinden özellikle etkilenmemek zordu.

2024-25 sezonu öncesinde Barça'dan bedelsiz transferle gelen İspanya milli takım oyuncusu, İngiltere'deki olağanüstü ilk sezonuyla sezonun en önemli transferlerinden biri olarak öne çıktı. Kadınlar Süper Ligi'nde ikinci, Şampiyonlar Ligi'nde ise doğrudan gol katkısı açısından üçüncü sırada yer alan Caldentey, ülkedeki Yılın Oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra Ballon d'Or oylamasında üç kez kazanan Aitana Bonmati'nin ardından ikinci oldu.

Caldentey'i Barcelona'da geçirdiği on yıl boyunca izleyenler için performansları büyük bir sürpriz değildi. O dönemde herkesin bildiği bir isim olmasa da, bunun nedeni Katalonya'daki çok sayıda yıldızın varlığıydı ve bu durum 30 yaşındaki oyuncunun zaman zaman gölgede kalmasına neden olabilirdi. Zekası, teknik üstünlüğü ve her maça etki etme yeteneği, düzenli izleyiciler ve meslektaşları tarafından her zaman öne çıkıyordu. Bu niteliklerin tümünü Arsenal'e taşıyarak, uzun zamandır hak ettiği övgüyü nihayet elde etmeyi başardı.

Caldentey, kuzey Londra'daki ikinci sezonunun sonuna yaklaşırken, bu sefer manşetlere pek çıkmadı. Ancak bu, formunda dramatik bir düşüşten ziyade, bu sefer Slegers'in takımında daha geriye çekilmiş bir rol üstlenmesinden kaynaklanıyor.

Şimdi, Gunners Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu savunmak için kritik bir döneme girerken, Caldentey'in bunu gösterip, neden bu kadar çok kişinin geçen yıl Altın Top'u hak ettiğine inandığını herkese hatırlatması için sahne hazır.

    Ofansif oyun kurucu

    Arsenal'deki ilk sezonunun ilk bölümünde Caldentey, daha ileri pozisyonlarda başarılı bir performans sergiledi. Barça'da genellikle sol kanatta oynuyordu ve saha kenarına yapışık bir kanat oyuncusu olarak oynamak yerine içe doğru girme özgürlüğüne sahipti. Arsenal'de de, özellikle sezonun başlarında bu durum kısmen geçerliydi, ancak genellikle Lia Walti ve Little'dan oluşan çift pivotun önünde, 10 numara pozisyonunda oynadı.

    Sakatlıklar nedeniyle zaman zaman daha geriye çekilmek zorunda kalsa da, Jonas Eidevall ve onun ayrılmasından sonra Slegers, yaratıcı İspanyol oyuncuyu genellikle daha ileri pozisyonlarda oynattı.

    Daha derine yerleştirildi

    Sonra kışın yerini bahara bırakmasıyla birlikte bir değişiklik yaşandı. Arsenal’in orta sahanın derinliklerinde görev alan üç ana seçenek olan Little, Walti ve Kyra Cooney-Cross’un kadroda olmasına rağmen, Slegers çift pivot sisteminde Little’ın yanında Caldentey’i sahaya sürmeyi tercih etti. Bu taktik işe yaradı ve Gunners, Liverpool’u 4-0 mağlup etti. Birkaç gün sonra Real Madrid’i 3-0 yendikleri maçta da işe yaradı. Ardından bu düzen kalıcı hale geldi.

    Steph Catley'nin sol bekten sol stoperliğe geçişine benzer şekilde, Slegers'in Eidevall'ın ayrılmasına yol açan kötü başlangıcın ardından Arsenal'in sezonunu tersine çevirmek için yaptığı bu ince ayar, çok başarılı oldu. Caldentey, orta sahanın daha derin bölgelerinde takıma daha fazla akıcılık ve yaratıcılık kazandırırken, aynı zamanda savunma açısından da iyileştirme sağladı. Oyununun bu yönü, kesinlikle hak ettiğinden daha fazla övgüyü hak ediyor.

    Azaltılmış spot ışığı

    Ancak Caldentey'in pozisyon değişikliği, onu biraz da olsa göz önünden uzaklaştırdı. Dışarıdan övgü almak ne onun ne de Slegers'in önceliği olacak; ikisi de takımın başarısına odaklanmış durumda. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun olağanüstü etkili performansını sürdürmesine rağmen, bu sezon Caldentey'in performanslarına yönelik ilgi ve heyecan geçen yıla kıyasla kesinlikle daha az.

    Bu gerçekten de yazık, çünkü Caldentey, Arsenal'in Avrupa'da gerçek bir keyif yaşamasının yine en büyük nedenlerinden biri. Takım, Pazar günü Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Lyon ile karşılaşacak ve aynı zamanda WSL'de önemli bir ikinci sırayı elde etme yolunda ilerliyor. Bu, ön eleme turlarını atlayarak gelecek sezonun Avrupa ligi aşamasına doğrudan giriş hakkı kazandıracak.

    WSL'de hiçbir oyuncu, son üçte bir alanda Caldentey kadar başarılı pas yapmadı. Caldentey'in toplam 427 pası, ligdeki diğer tüm oyunculardan yaklaşık 120 pas daha fazla. Bu, Arsenal'in WSL'deki tüm takımlardan en az bir maç, ilk beşteki diğer takımlardan ise iki maç daha az oynamış olmasına rağmen böyle. Şampiyonlar Ligi'nde ise bu kategoride sadece Alexia Putellas Caldentey'in önünde yer alıyor.

    Savunma varlığı

    Topa sahip olmadığı anlarda gösterdiği performans da olağanüstüydü; bu sayede Arsenal, WSL’de açık ara en iyi savunma istatistiklerine sahip takım olmayı başardı. 17 maçta Gunners sadece 12 gol yedi; bu da 90 dakikada ortalama 0,59 gol anlamına geliyor ve bu oran ligin geri kalanından önemli ölçüde daha iyi. Şampiyonlar Ligi'nde ise Chelsea, Lyon ve Barcelona ile birlikte maç başına 1 golün altında gol yiyen sadece dört takımdan biri.

    Caldentey, hücumdaki mükemmelliğinin yanı sıra, bu savunma sağlamlığında da büyük bir rol oynuyor. Çalışma temposu ve topun olmadığı anlardaki yeteneği dünya klasında. Arsenal oyuncuları arasında, WSL'de top çalma, top kazanma ve yerden top kapma konusunda Caldentey'den daha üst sıralarda yer alan kimse yok; ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de Arsenal'de top çalma ve top kapma konusunda birinci sırada yer alıyor.

    Çıkışa saldırı

    Ancak geçen sezonla karşılaştırıldığında, Caldentey’in aldığı ve almadığı övgüler açısından en büyük fark, attığı goller ve yaptığı asistlerde yatıyor. Geçen sezon, tüm turnuvalarda kulüp ve milli takım formasıyla toplam 23 gol ve 18 asist kaydetmişti. Bu sezon ise daha geriye çekilmiş bir pozisyonda oynadığı için, şu ana kadar sadece altı gol ve dört asist kaydetmiş durumda.

    Ne yazık ki, günümüz dünyasında bu istatistiklere çok fazla önem veriliyor ve bunlar öne çıkmadığında oyuncular göz ardı edilebiliyor. Örneğin, Barcelona'nın kanat oyuncusu Caroline Graham Hansen, çok daha önceden hak etmesine rağmen ilk Ballon d'Or adaylığını ancak 2024'te aldı. O yıl diğer yıllara kıyasla neden bu kadar çok ilgi gördüğünü düşündüğü sorulduğunda, Graham Hansen bunun gerçek seviyesiyle bir ilgisi olmadığına inanıyordu.

    O sezon La Vanguardia'ya verdiği röportajda "Hiçbir şey değişmedi" dedi. "Bence diğer yıllarda da çok iyi oynuyordum, ancak insanlar sadece rakamlara baktığı için bunu pek fark etmediler. Daha fazla gol attım ve insanlar bunu fark etti."

    Fırsat kapıyı çalıyor

    Caldentey gibi daha geriye çekilmiş bir pozisyonda oynayan bir oyuncunun dikkatleri üzerine çekebilmesi için, genellikle büyük sahnelerde büyük anlar yaşatması gerekir. Jessie Fleming'in 2021'de Kanada için Olimpiyat altın madalyası kazandığı ve Ballon d'Or oylamasında dokuzuncu sıraya yerleştiği başarılarına, Lena Oberdorf'un o yılki listede ilk beşe girmesini sağlayan olağanüstü Euro 2022 performansına veya Patri Guijarro'nun 2023'te ilk adaylığını kazanmasını sağlayan Şampiyonlar Ligi finalindeki iki golüne bakın.

    Yine, sezonun sonu yaklaşırken, Ballon d'Or zaferi Caldentey'in aklındaki en önemli şey olmayacak. Odak noktası, Lyon ile yapılacak maçlar ve Arsenal'in ligde mümkün olan en iyi sıralamayı elde etmesini sağlamak için WSL sezonunu güçlü bir şekilde bitirmek olacak.

    Ancak geçen yılın ikincisi, bu sezon aldığı övgülerden daha fazlasını hak ediyor ve Şampiyonlar Ligi kampanyasının son aşamalarında, bunu değiştirecek türden belirleyici performanslar sergilemesi ve aynı zamanda Gunners'ın şampiyonluk savunmasını sağlam bir şekilde yolunda tutması sürpriz olmaz. Sonuçta, harika oynuyor - sadece biraz daha gözden uzak bir rolde.

