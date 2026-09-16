Eibner
Çeviri:
Mario Vuskovic'in doping cezasının ardından uzun süredir beklenen Hamburg antrenmanına dönüşünde Volksparkstadion'da duygusal anlar yaşandı
Taraftarlar dönüş karşılamasında salonu doldurdu
Eşi benzeri görülmemiş taraftar talebi, kulübü açık antrenmanını ana stada taşımaya yöneltti. Yaklaşık 7.000 taraftar destek pankartları açtı ve Hırvat savunmacı, yaklaşık dört yıllık yokluğun ardından yeniden sahaya adım atarken onun adını tezahüratlarla haykırdı. Eski teknik direktör Tim Walter ile eski takım arkadaşları Sebastian Schonlau ve Jonas Meffert de, üçü de artık Holstein Kiel'de forma giymesine rağmen moral desteği vermek için tribünden izledi.
- Eibner
Takım arkadaşı, savunmanın bel kemiğini övdü
Sol bek Miro Muheim, savunma oyuncusunun men edilmeden önceki son maçından kalan sadece iki takım arkadaşından biri olarak, onun dönüşüyle ilgili duygusal bir değerlendirmede bulundu. Muheim, antrenmanın ardından Kickerkonuşarak şunları söyledi: "Mario'nun yeniden aramıza dönmesi çok özel bir andı. Onun masumiyetine her zaman inandık. Mario karakter olarak inanılmaz güçlü, özel bir insan."
Onun soyunma odasına dönüşünün etkisini değerlendiren İsviçreli savunmacı şöyle ekledi: "Sadece varlığıyla bile bize yardımcı olacak. Bu dört yılı atlatmayı başardı ve sahalara dönüşü için çalışacak. Buna yürekten inanıyorum."
Hiyerarşi dirençli aileyi destekliyor
Kulübün yönetimi de bu duyguyu paylaştı ve küçük kardeşi Luka'nın Brighton'a 54 milyon euroya (£46 milyon/$62 milyon) transfer olmadan önce geçen sezonu Tottenham Hotspur'dan kiralık olarak geçirmesinin ardından ailenin dayanıklılığına övgüde bulundu.
Yönetim kurulunun sarsılmaz inancını dile getiren yönetim kurulu üyesi Eric Huwer şöyle dedi: "Artık tüm aileyle tanıştık. Annesi ve babası Sanja ile Daniel, geçen yıl da Luka. Birinin başarılı olacağına eminim, soyadı Vuskovic olacak. Mario geri dönecek."
- Eibner
Sıkı yaptırımlar geri dönüşü geciktiriyor
Stoper, şu anda fizik antrenörü Josko Vlasic ile birlikte çalışıyor olsa da katı şartlar, 22 Kasım'da Werder Bremen'e karşı oynanacak Nordderby'ye kadar onun resmi maçlarda forma giymesini yasaklıyor. Ayrıca ceza resmen sona erene kadar medya röportajları yapması, imza dağıtması veya kulübün pazarlama kampanyalarına katılması da hâlâ yasak. Hamburg, sonbahardaki milli ara sonrası uzun zamandır beklenen Bundesliga dönüşü öncesinde onun maç keskinliğini yeniden kazanmasını sağlamaya odaklanmış durumda.
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