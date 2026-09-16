Mario Vuskovic'in doping cezasının ardından uzun süredir beklenen Hamburg antrenmanına dönüşünde Volksparkstadion'da duygusal anlar yaşandı

Sol bek Miro Muheim, savunma oyuncusunun men edilmeden önceki son maçından kalan sadece iki takım arkadaşından biri olarak, onun dönüşüyle ilgili duygusal bir değerlendirmede bulundu. Muheim, antrenmanın ardından Kickerkonuşarak şunları söyledi: "Mario'nun yeniden aramıza dönmesi çok özel bir andı. Onun masumiyetine her zaman inandık. Mario karakter olarak inanılmaz güçlü, özel bir insan."

Onun soyunma odasına dönüşünün etkisini değerlendiren İsviçreli savunmacı şöyle ekledi: "Sadece varlığıyla bile bize yardımcı olacak. Bu dört yılı atlatmayı başardı ve sahalara dönüşü için çalışacak. Buna yürekten inanıyorum."