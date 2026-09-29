57 yaşındaki isim, Almanya'nın her hamleyi Kimmich üzerinden yönlendirme eğilimini sorguladı ve onun oyuna bu denli dahil olmasının hiçbir keskinlik getirmediğine dikkat çekti. Basler, Basler Ballertadlı podcast'inde Sport.de aracılığıyla şunları söyledi: "Kimmich bir yerlere koşuyor. Herkes hemen topu ona veriyor. Nedenini bilmiyorum. Ama dün Kimmich'ten hiçbir şey çıkmadı. En çok topla buluşan oyuncuydu, çok mesafe kat etti, evet, ama bundan da hiçbir şey çıkmadı.

"Bunu aylardır, hatta yıllardır söylüyorum: Kimmich dünya klasında bir oyuncu değil. Görünüşe göre tüm kornerleri, tüm serbest vuruşları, her şeyi kullanmak isteyen ve her yerde koşuşturan sıradan bir orta saha oyuncusu."