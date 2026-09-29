Getty Images Sport
Çeviri:
Mario Basler'den Joshua Kimmich'e "dünya çapında bir oyuncu değil" çıkışı: Eski Almanya yıldızı, Yunanistan yenilgisinin ardından Bayern Münih orta saha oyuncusunu yerden yere vurdu
Eski milli oyuncudan orta sahanın kilit ismine sert eleştiri
Basler, Kimmich hakkında tavizsiz bir hüküm verdi ve Almanya kaptanının dünya klasıyla yakından uzaktan ilgisi olmadığında ısrar etti. Bu sert değerlendirme, Augsburg'da Yunanistan'a karşı alınan şok 1-0'lık yenilginin ardından geldi; Dimitrios Kourbelis'in maçı belirleyen vuruşu Kimmich'e de çarparak yön değiştirdi. Ev sahibi ekip topa yüzde 75 oranında sahip olmasına rağmen, hayal kırıklığı yaratan sonuç Klopp'un görevdeki ilk iç saha maçının tadını kaçırdı.
- Getty Images Sport
Yorumcu, kaptanın gerçek değerini sorguluyor
57 yaşındaki isim, Almanya'nın her hamleyi Kimmich üzerinden yönlendirme eğilimini sorguladı ve onun oyuna bu denli dahil olmasının hiçbir keskinlik getirmediğine dikkat çekti. Basler, Basler Ballertadlı podcast'inde Sport.de aracılığıyla şunları söyledi: "Kimmich bir yerlere koşuyor. Herkes hemen topu ona veriyor. Nedenini bilmiyorum. Ama dün Kimmich'ten hiçbir şey çıkmadı. En çok topla buluşan oyuncuydu, çok mesafe kat etti, evet, ama bundan da hiçbir şey çıkmadı.
"Bunu aylardır, hatta yıllardır söylüyorum: Kimmich dünya klasında bir oyuncu değil. Görünüşe göre tüm kornerleri, tüm serbest vuruşları, her şeyi kullanmak isteyen ve her yerde koşuşturan sıradan bir orta saha oyuncusu."
Taktik kusurlar acil uyarıyı tetikledi
Almanya'nın oyunundaki ritim eksikliğine dikkat çeken Basler, Klopp'a orta sahanın özgürlüğünü kısıtlaması çağrısında bulundu ve topu ayağında fazla tutma alışkanlığının takımı kolay okunur hale getirdiği uyarısını yaptı.
Şunları ekledi: "Bence Jurgen Klopp'un gelecekte müdahale etmesi gerekiyor, çünkü Kimmich orta sahada topu sürüp oyunu yavaşlatırsa bu tür bir futbol bizi daha ileriye götürmeyecek.
"Kimmich'in oyunu çözüldü. Bunu dün Yunanistan maçında net şekilde gördünüz. Top ondaysa zaman zaman savunmanın üzerinden aşırtma yapmaya çalıştığını biliyorlar. Bütün topları kafayla uzaklaştırdılar. Gerçek bu."
Basler ayrıca Bastian Schweinsteiger'ın değerlendirmesine de destek verdi ve Almanya'nın sıradanlık seviyesine gerilediğini söyledi: "Basti bunu dün mükemmel şekilde ifade etti. Artık dünya çapında oyuncularımız yok. Yıllardır da dünya çapında oyuncularımız olmadı."
- Getty Images Sport
Klopp, giderek artan yeniden yapılanma incelemesinin odağında
Almanya, Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçından yalnızca bir puan çıkarmasının ardından A3 Grubu'ndaki konumunu acilen istikrara kavuşturma baskısı altında. Klopp'un ekibi, 1 Ekim Perşembe günü Sırbistan'ı ağırlayacak, ardından üç gün sonra rövanş arayışında Yunanistan deplasmanına gidecek. Art arda oynanacak bu maçlar, hem teknik direktör hem de kaptanı için sesini yükselten eleştirmenleri susturma adına kritik bir sınav niteliği taşıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun