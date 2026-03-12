Mario Balotelli neden hala eski Man City, Liverpool ve AC Milan forveti olarak oynamak için 'o kaşıntıyı' hissediyor? 35 yaşında yeni bir mücadeleye atılıyor

Al Ittifaq'ın gelecek için büyük planları var. Chievo'nun da sahibi olan İtalyan iş adamı Pietro Laterza, The National gazetesine Balotelli'yi bu iddialı projeye katılmaya nasıl ikna ettiklerini anlattı: "Aralık başında Mario ile bir araya geldik ve BAE ile ilgili, özellikle Al Ittifaq ile bağlantılı, gençlerin gelişimine, akademiler kurulmasına ve uzun vadeli bir plan oluşturulmasına odaklanan projeyi tartıştık.

"Hedefimiz, kulübü en üst lig olan Pro League'e çıkarmak ve her şeyden önce gençlere ve ailelere yatırım yaparak, herkes için eğlence alanları yaratarak ve ciddi ama keyifli bir deneyim sunarak taraftarları futbola daha yakın hale getirmek."

Balotelli, Al Ittifaq'a sunabileceği bol miktarda deneyime sahip ve konfor alanının dışına çıkmaktan asla çekinmedi. Kısa süre önce Gazzetta dello Sport'a, Manchester City ile İngiltere'de geçirdiği üç yılın karakterini şekillendirmede en büyük etkiye sahip olduğunu şöyle anlattı: "Inter'deki deneyimim gelişimimin bir parçasıydı, ancak İngiltere'nin beni en çok şekillendirdiğini düşünüyorum. İlk kez yalnızdım, ailem yanımda değildi ve buna alışkın değildim. Bu, sizi iyi ya da kötü yönde şekillendirir, çünkü hatalar yaparsınız ve bunlardan kendi başınıza kurtulmak zorundasınız."

Old Trafford'da Manchester United ile oynanan derbi maçında yaptığı en ikonik gol sevincine de değindi: "Neden hep ben? Maçtan önce bir depo işçisiyle bunu yapmıştım; sorunlarımla dikkatlerin odağıydım ve bu hoş bir patlamaydı. İngiltere'deki tabloid gazeteler beni abarttı."