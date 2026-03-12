Getty Images Sport
Mario Balotelli neden hala eski Man City, Liverpool ve AC Milan forveti olarak oynamak için 'o kaşıntıyı' hissediyor? 35 yaşında yeni bir mücadeleye atılıyor
Balotelli kaç farklı ülkede oynamıştır?
Eski Inter, Manchester City ve Liverpool yıldızı Balotelli şu anda 35 yaşında. İtalya, İngiltere, Fransa, Türkiye ve İsviçre'de futbol kariyerini sürdürdü. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Ittifaq takımında forma giyiyor.
Premier League, Serie A ve FA Cup zaferlerini içeren seçkin bir özgeçmişe sahip olan ve Azzurri formasıyla 36 kez milli olan bu oyuncu, BAE Birinci Ligi'nde, yani bu ülkenin ikinci profesyonel liginde forma giyiyor.
Balotelli'nin oyun oynama tutkusu neden hala bu kadar güçlü?
Şok edici bir anlaşma yapıldığında bazıları şaşkınlık yaşamış olabilir, ancak Rossi, Balotelli'nin futbol hayatına devam etmesine şaşırmadı. Eski İtalya milli futbolcu, ToonieBet ile yaptığı röportajda GOAL'a Balotelli'nin hala futbolu sevip sevmediğini sorduğunda şöyle cevap verdi: "Tabii ki. Yani, hala futbolla ilgilenmek istiyor. Hala oynamak istiyor. Hala bundan zevk alıyor. Onunla milli takımda oynadığımı hatırlıyorum. O her zaman topun etrafında, sahada olmayı seven biriydi. Bu, her futbolcunun sevdiği bir şeydir.
"Bugün bile, evet, iki, iki buçuk yıldır emekliyim ama her zaman Cosmos'taki arkadaşlarımla sahada ve onlarla antrenman yapıyorum. Futboldan uzak kalmak zor. Bu yüzden, onun da hala bu spora karşı bir ilgisi ve sevgisi olduğuna eminim."
Balotelli'nin BAE'ye transferi nasıl gerçekleşti?
Al Ittifaq'ın gelecek için büyük planları var. Chievo'nun da sahibi olan İtalyan iş adamı Pietro Laterza, The National gazetesine Balotelli'yi bu iddialı projeye katılmaya nasıl ikna ettiklerini anlattı: "Aralık başında Mario ile bir araya geldik ve BAE ile ilgili, özellikle Al Ittifaq ile bağlantılı, gençlerin gelişimine, akademiler kurulmasına ve uzun vadeli bir plan oluşturulmasına odaklanan projeyi tartıştık.
"Hedefimiz, kulübü en üst lig olan Pro League'e çıkarmak ve her şeyden önce gençlere ve ailelere yatırım yaparak, herkes için eğlence alanları yaratarak ve ciddi ama keyifli bir deneyim sunarak taraftarları futbola daha yakın hale getirmek."
Balotelli, Al Ittifaq'a sunabileceği bol miktarda deneyime sahip ve konfor alanının dışına çıkmaktan asla çekinmedi. Kısa süre önce Gazzetta dello Sport'a, Manchester City ile İngiltere'de geçirdiği üç yılın karakterini şekillendirmede en büyük etkiye sahip olduğunu şöyle anlattı: "Inter'deki deneyimim gelişimimin bir parçasıydı, ancak İngiltere'nin beni en çok şekillendirdiğini düşünüyorum. İlk kez yalnızdım, ailem yanımda değildi ve buna alışkın değildim. Bu, sizi iyi ya da kötü yönde şekillendirir, çünkü hatalar yaparsınız ve bunlardan kendi başınıza kurtulmak zorundasınız."
Old Trafford'da Manchester United ile oynanan derbi maçında yaptığı en ikonik gol sevincine de değindi: "Neden hep ben? Maçtan önce bir depo işçisiyle bunu yapmıştım; sorunlarımla dikkatlerin odağıydım ve bu hoş bir patlamaydı. İngiltere'deki tabloid gazeteler beni abarttı."
Pişmanlık var mı? Balotelli, olaylı bir kariyer yaşadı.
Balotelli, kulüp veya ülke tarafından her zaman adil bir şekilde muamele görmediğini düşünüyor ve sekiz yıllık uluslararası kariyeri boyunca 14 gol kaydetmiş olmasına rağmen sadece 36 kez İtalya'yı temsil etmiş olmaktan pişmanlık duyup duymadığı sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Benim için milli takım çok önemli... İtalya'yı temsil etmekten gurur duyuyordum ve bunu özlüyorum.
"Neden beni artık milli takımda istemiyorlardı? Gerçek nedenini bile bilmiyorum. Tahmin edebiliyorum... Juventus ile olan yakınlığımın olmaması mı? Belki de öyledir."
Balotelli, sahip olduğu şüphesiz yeteneği göz önüne alındığında, küresel sahnede umduğu etkiyi yaratamamış olabilir, ancak sahada ve saha dışında yaptıkları, futbolu bıraktıktan sonra da uzun süre anlatılmaya devam edecek.
