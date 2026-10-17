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Maresca'dan Ipswich maçı öncesi Haaland uyarısı: “Bir noktada onu dinlendirmemiz gerekiyor!”
Maresca'dan yoğun maç takvimi nedeniyle Haaland'ı dinlendirme sinyali
Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Erling Haaland'ın sezona müthiş başlangıcına rağmen golcünün maç yükünü yönetmesi gerekeceğini kabul etti. Paris Saint-Germain karşısında iki gol atan Haaland, dokuz maçta 10 gole ulaşarak kulübün Avrupa'daki tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.
Norveçli forvet, cumartesi günü Etihad Stadyumu'nda Ipswich Town'a karşı oynanacak Premier League maçı için kadroda yer almaya devam ediyor.
Ancak Haaland'ın Norveç formasıyla dört millî maça daha çıkmasının ardından Maresca, kadro genelindeki yoğun maç yükünün dikkatle yönetilmesi gerektiğini kabul etti.
- Getty Images Sport
Manchester City teknik direktörü, kilit millî yıldızlarını rotasyona sokmayı hedefliyor
Maresca, hem kulüpleri hem de millî takımları için sık sık forma giyen bazı kilit oyunculara dikkat çekerek yorgunluk yaşayan tek futbolcunun Haaland olmadığını vurguladı. “Bir noktada muhtemelen onu dinlendirmemiz, ona birkaç gün izin vermemiz gerekecek,” diyen City'nin teknik direktörü, bunu maç öncesi basın toplantısında açıkladı.
“Bunu sadece Erling için düşünmüyoruz çünkü maalesef ya da neyse ki bazı oyuncularımız hem bizimle hem de millî takımlarıyla bütün maçlarda oynuyor.”
“Elliot, Enzo, Marc, Erling, Rúben. Bir noktada muhtemelen onları biraz dinlendirmemiz gerekecek.”
Maresca, Fernandez'i savundu ve saha dışındaki kişiliğini övdü
Maresca, Chelsea'den transferinin ardından City'nin Premier League'deki ilk altı maçını kazanıp üç puan farkla liderliğe yerleşmesine yardımcı olan Enzo Fernandez'den övgüyle söz etti. Teknik direktör, Arjantinli orta saha oyuncusuna ilişkin kamuoyundaki algıya karşı çıkarak onun gerçek kişiliğini anlattı.
17 numaralı oyuncu sorulduğunda Maresca, "O iyi bir insan," dedi. "Kocaman bir yüreği var ve iyi bir insan. Kibar ve profesyonel."
"Bazen dışarıdan görünen imaj, gerçeklikten tamamen farklı oluyor. Harika bir insan, harika bir ailesi var: annesi, babası, eşi ve çocukları. Hepsini tanıyorum. Bu yüzden onun çok iyi bir insan olduğundan hiç şüphem yok."
- AFP
Lig lideri Ipswich sınavına hazırlanıyor
Yenilgisiz Manchester City, ligdeki kusursuz başlangıcını sürdürmek ve zirvedeki üç puanlık farkı açmak için cumartesi günü Ipswich Town'ı ağırlayacak.
Haaland Premier League gol krallığında zirvedeyken Maresca, kadro rotasyonu ile galibiyet ivmesini koruma hedefi arasında denge kurmak zorunda.
İtalyan teknik direktör, ülke içindeki ve Avrupa'daki maçlardan oluşan zorlu fikstür öncesinde oyuncularının fiziksel durumunu yakından takip edecek.
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