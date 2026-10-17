Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Erling Haaland'ın sezona müthiş başlangıcına rağmen golcünün maç yükünü yönetmesi gerekeceğini kabul etti. Paris Saint-Germain karşısında iki gol atan Haaland, dokuz maçta 10 gole ulaşarak kulübün Avrupa'daki tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

Norveçli forvet, cumartesi günü Etihad Stadyumu'nda Ipswich Town'a karşı oynanacak Premier League maçı için kadroda yer almaya devam ediyor.

Ancak Haaland'ın Norveç formasıyla dört millî maça daha çıkmasının ardından Maresca, kadro genelindeki yoğun maç yükünün dikkatle yönetilmesi gerektiğini kabul etti.