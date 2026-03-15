"İlk sarı kart durumunda Diao'nun önünde geniş bir alan vardı; bu durumda uyarı otomatik olarak verilir. Wesley ile olan temas ise hafif ve çok ciddi olmayan bir temastı, ancak bu bir SPA (spontane faul) olup, dikkatsizlikten kaynaklanmıyordu. İkinci durumda, yani kırmızı kart durumunda da, Diao'nun koşmak için bolca alanı var ve sonuç olarak yine sarı kart otomatik olarak verilir, ancak sorun faulün kendisidir. Görüldüğü kadarıyla temas yok, bacaklar hiç temas etmiyor, Diao yan tarafında bir el hissediyor ama bu Rensch'in eli. Burada bir faul tespit etmek zor. VAR, oyuncu değişikliği durumunda müdahale edebilir ve OFR aracılığıyla kararın geçersiz kılınmasına gidilir. Wesley'in kolu muhtemelen Diao'nun sırtına dokunmuştur ve VAR, bunun Massa'nın tespit ettiği temas olabileceğini düşünmüştür. Tabii ki bu bir yorumdur, çok net görüntüler yok."