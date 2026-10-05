"Ben Rafa Leao'yum, Galarasaray oyuncusuyum". Milano'nun prestijli Montenapoleone Caddesi'nde görüntülenen Marcus Thuram, oradan uzaklaşmak için alışılmadık bir yol buldu. Selfie talebi karşısında, kim olduğunu soranlara Inter'in Fransız forveti, kendisini eski Milanlı, şu anda ise Galatasaray forması giyen Portekizli golcü gibi tanıtarak yanıt verdi. Ardından da sanki dünyanın en sıradan şeyiymiş gibi scooter'la uzaklaştı. VİDEO BURADA.