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Marcus Thuram, taraftarlardan kaçmak için eski bir Milan oyuncusu gibi davrandı: "Ben Galatasaray oyuncusu Rafa Leao'yum." Ardından elektrikli scooter'la uzaklaştı

Serie A
M. Thuram
Inter

"Ben Rafa Leao'yum, Galarasaray oyuncusuyum". Milano'nun prestijli Montenapoleone Caddesi'nde görüntülenen Marcus Thuram, oradan uzaklaşmak için alışılmadık bir yol buldu. Selfie talebi karşısında, kim olduğunu soranlara Inter'in Fransız forveti, kendisini eski Milanlı, şu anda ise Galatasaray forması giyen Portekizli golcü gibi tanıtarak yanıt verdi. Ardından da sanki dünyanın en sıradan şeyiymiş gibi scooter'la uzaklaştı. VİDEO BURADA.

  • Fransa kadrosuna alınmadı

    Marcus Thuram, Fransa’nın Zidane yönetimindeki ilk resmi maçları için kadroya çağrılmadı. Teknik bir tercih olan bu karar, Roma ile oynanan maçın ardından oyuncunun kendisi tarafından şöyle yorumlandı: “Bunlar tercih meselesi, saygı duymamız gerekiyor” dedi DAZN’e. “Yeni bir teknik direktör var, yeni yüzler görmek istedi. Çalışmaya ve Inter’de yaptığım şeyi yapmaya devam etmeliyim, yeniden oraya dönebilmeyi umuyorum.”


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