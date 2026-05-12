Marcus Rashford ve Robert Lewandowski'nin geleceği ne olacak? Hansi Flick, La Liga şampiyonluğunun ardından Barcelona'nın iki yıldızının geleceğine değindi

İleriye bakıldığında, Barcelona dikkatini 100 puanlık bir sezon hedefine çeviriyor. "Hedefimiz 100 puan," dedi Flick. "Buna ulaşmak için üç maç kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki üç maçın hedefi bu. Çok kutlama yapıyoruz, ama aynı zamanda iyi oynamak da mümkün." Geleceğini kulübe adayan Flick, 2028'e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladığını doğruladı: "Gerçekten çok iyi bir anlaşma. 2028'e kadar devam edebiliriz ve sonra bakarız; her şey yolunda giderse, bir yıl daha devam etme kararı alırız. Bu, bu sezondan daha çok çalışmak, takımla en iyi seviyeye ulaşmaya çalışmak ve şampiyonluklar kazanmak için büyük bir taahhüt. Bu, Barcelona için normal bir şey ve herkesin Şampiyonlar Ligi'ni kazanma gibi muhteşem bir hayali olduğunu biliyorum. Denedik. Tekrar deneyeceğiz."