Getty Images Sport
Çeviri:
Marcus Rashford ve Robert Lewandowski'nin geleceği ne olacak? Hansi Flick, La Liga şampiyonluğunun ardından Barcelona'nın iki yıldızının geleceğine değindi
Önemli forvetler konusunda kararların ertelenmesi
Barcelona, yıldız forvetleriyle ilgili kararlarını erteliyor. Pazar günü Real Madrid’i 2-0 yenerek şampiyonluğu garantileyen Hansi Flick, Salı günü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın başarısına yaptıkları hayati katkılardan dolayı hem Marcus Rashford’u hem de Robert Lewandowski’yi öven Flick, ancak resmi görüşmelerin son üç maçın tamamlanmasına kadar askıya alınacağını vurguladı. Alman teknik direktör, tutumunu şöyle açıkladı: “Sezonun sonunda her şeyi analiz edeceğiz. Sonra ne olacağını göreceğiz. Marcus bize çok şey kattı. İyi istatistikleri var. Bunun için minnettarım."
- Getty Images Sport
Rashford'un kalıcı transfer ikilemi
Rashford, Manchester United'dan kiralık olarak geçirdiği dönemde yeniden parladı ve 14 gol, 14 asist kaydetti. Barcelona'nın onu kalıcı olarak transfer etme opsiyonu bulunuyor. Forvet, hafta sonu elde edilen hayati galibiyetin ardından İspanya'da kalma isteğini dile getirdi. Durumuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Ben sihirbaz değilim, ama olsaydım kalırdım." Ancak, kulübün mali durumunun bu harcamayı karşılayabileceği henüz belirsiz. Yönetim kurulu, iddialı sportif hedeflerini ekonomik gerçeklerle dengelemek zorunda olduğundan, kutlamalar sona erdiğinde bu kararın alınması için dikkatli bir değerlendirme yapılması gerekecek.
Lewandowski'nin geleceği belirsiz
İngiliz oyuncunun durumunda bir satın alma opsiyonu bulunurken, Lewandowski'nin sözleşmesi sona ermek üzere. Ağustos ayında 38 yaşına girecek olan tecrübeli oyuncu, Suudi Arabistan ve ABD'den ilgi görüyor. Bu sezon 43 maçta 18 gol ve 4 asistle etkileyici istatistiklere imza attı. Toplamda Barcelona formasıyla 190 maça çıkan Lewandowski, 119 gol attı ve 24 asist yaptı. Daha önce Polonya milli takımını çalıştıran Flick, "Robert hakkında ne diyebilirim ki? Onunla birlikte kulüpte tüm şampiyonlukları kazandım. Bu muhteşem oyuncunun antrenörü olmaktan gurur duyuyorum. Durumu analiz etmeliyiz ve gelecek sezon ne olacağını beklemeliyiz." dedi.
- Getty Images Sport
Barselona'nın bundan sonraki adımları ne olacak?
İleriye bakıldığında, Barcelona dikkatini 100 puanlık bir sezon hedefine çeviriyor. "Hedefimiz 100 puan," dedi Flick. "Buna ulaşmak için üç maç kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki üç maçın hedefi bu. Çok kutlama yapıyoruz, ama aynı zamanda iyi oynamak da mümkün." Geleceğini kulübe adayan Flick, 2028'e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladığını doğruladı: "Gerçekten çok iyi bir anlaşma. 2028'e kadar devam edebiliriz ve sonra bakarız; her şey yolunda giderse, bir yıl daha devam etme kararı alırız. Bu, bu sezondan daha çok çalışmak, takımla en iyi seviyeye ulaşmaya çalışmak ve şampiyonluklar kazanmak için büyük bir taahhüt. Bu, Barcelona için normal bir şey ve herkesin Şampiyonlar Ligi'ni kazanma gibi muhteşem bir hayali olduğunu biliyorum. Denedik. Tekrar deneyeceğiz."