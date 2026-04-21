FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3
Marcus Rashford ve Frenkie de Jong, yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen beş Barcelona yıldızından ikisi

Barcelona, bu yaz kadrosunda önemli bir revizyon yapmaya hazırlanıyor; bu süreçte Marcus Rashford ve Frenkie de Jong da dahil olmak üzere beş önemli oyuncunun Camp Nou'dan ayrılması söz konusu olabilir. La Liga'da gösterdiği üstünlüğe rağmen, Katalan devi, Atletico Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha hayal kırıklığı yaratan bir elenmenin ardından, mali dengesini sağlamak ve A takımını yenilemek istiyor.

  • Katalonya'da kadro revizyonu planlanıyor

    Hansi Flick ve Barcelona yönetiminin, "bir döngüyü tamamlamış" ve bu yaz takımdan ayrılacak beş kilit oyuncuyu belirlediği bildiriliyor. Marca'ya göre, kulübün mali baskıyı hafifletme çabası kapsamında, bu liste yüksek maaşlı oyuncuları ve sözleşmeleri sona eren isimleri içeriyor. Manchester United'dan kiralık olarak gelen Rashford ve orta sahanın belkemiği De Jong, Robert Lewandowski, Andreas Christensen ve La Masia mezunu Marc Casado ile birlikte adı geçen en öne çıkan isimler.

    • Reklam
    Ücret giderlerine ilişkin endişeler kararları yönlendiriyor

    Kulüp yönetimi, Avrupa'da ilerleyemediği bir sezonun ardından gelecekteki istikrarı sağlamak için mali esnekliğe öncelik veriyor. Şu anda haftada yaklaşık 400.000 avro kazanan De Jong, İspanyol devinin maaş yükünü hafifletmek için satılması gereken başlıca adaylar arasında görülüyor. Öte yandan, Mail Sport'tan Chris Wheeler, Manchester United'ın da Rashford'un yüksek maaşını kendi bütçesinden çıkarmak istediğini, çünkü kulübün oyuncunun mevcut kiralama sözleşmesinde yer alan 26 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini düşürmeyi reddettiğini belirtiyor. Barça ise şu ana kadar Rashford'u kesin olarak transfer etme konusunda bir taahhütte bulunmayı reddediyor.

  • Manchester United, Rashford'un transfer ücreti konusunda taviz vermiyor

    Rashford, kiralık kaldığı süre boyunca 12 gol ve 13 asist kaydetti; ancak Barcelona, Manchester United ile 26 milyon sterlinlik transfer ücretini yeniden görüşmek için yaptığı tekliften sonuç alamadı. Premier Lig kulübü, Dünya Kupası’nın Kuzey Amerika’da başlamasından sadece dört gün sonra, 15 Haziran’da süresi dolacak olan bu madde konusunda taviz vermeyi reddediyor. Sonuç olarak, forvetin geleceğinin belirsizliğini koruduğu Old Trafford’a dönmesi muhtemel görünüyor.

    Avrupa kupalarından elenilmesinin ardından şampiyonluk yarışı yeniden başlıyor

    Barcelona, Çarşamba günü Celta Vigo'yu ağırlayarak La Liga'da liderlik koltuğundaki 9 puanlık avantajını korumayı hedefliyor. Flick'in takımı, kısa süre önce Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atlético Madrid'e elendikten sonra, ikinci kez üst üste La Liga şampiyonluğunu kazanmaya odaklanmak zorunda.

