Marcus Rashford ve Declan Rice’ın sağlık sorunlarını aşmasıyla Thomas Tuchel’e Dünya Kupası öncesinde moral oldu; ancak Bukayo Saka yedek kulübesinde kalmak zorunda kaldı

Marcus Rashford ve Declan Rice’ın Cumartesi günkü antrenmana tam olarak katıldıkları görülünce, İngiltere kampında toplu bir rahatlama yaşandı. Hırvatistan’a karşı 4-2 kazanılan maçta yedek kulübesinden çıkarak gol atarak etkili olan Rashford, hafif bir kas sorunu yaşıyordu; Rice ise o açılış maçının 72. dakikasında belinde ve hamstringinde hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alınmıştı.

The Guardian’a göre, Tuchel’in takımı antrenmana tabi tuttuğu pas çalışması sırasında her iki oyuncu da rahatça hareket ediyor gibi görünüyordu. Takımın ikinci kaptanı ve orta sahanın temel taşlarından biri olan Rice’ın ilk 11’deki yerini koruması beklenirken, Rashford ise Cuma günkü dinlenme gününün ardından formunu kanıtladıktan sonra sol kanatta yer almak için Anthony Gordon ile rekabet ediyor.