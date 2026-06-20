AFP
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Marcus Rashford ve Declan Rice’ın sağlık sorunlarını aşmasıyla Thomas Tuchel’e Dünya Kupası öncesinde moral oldu; ancak Bukayo Saka yedek kulübesinde kalmak zorunda kaldı
Önemli ikili tam antrenmanlara geri döndü
Marcus Rashford ve Declan Rice’ın Cumartesi günkü antrenmana tam olarak katıldıkları görülünce, İngiltere kampında toplu bir rahatlama yaşandı. Hırvatistan’a karşı 4-2 kazanılan maçta yedek kulübesinden çıkarak gol atarak etkili olan Rashford, hafif bir kas sorunu yaşıyordu; Rice ise o açılış maçının 72. dakikasında belinde ve hamstringinde hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alınmıştı.
The Guardian’a göre, Tuchel’in takımı antrenmana tabi tuttuğu pas çalışması sırasında her iki oyuncu da rahatça hareket ediyor gibi görünüyordu. Takımın ikinci kaptanı ve orta sahanın temel taşlarından biri olan Rice’ın ilk 11’deki yerini koruması beklenirken, Rashford ise Cuma günkü dinlenme gününün ardından formunu kanıtladıktan sonra sol kanatta yer almak için Anthony Gordon ile rekabet ediyor.
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Saka’nın fiziksel durumu hâlâ endişe kaynağı olmaya devam ediyor
Rashford ve Rice ile ilgili haberler olumlu olsa da, Bukayo Saka’ya hâlâ son derece temkinli bir yaklaşım sergileniyor. Arsenal’in kanat oyuncusu, Kansas City’deki antrenmanda ana gruba katılmadı; bunun yerine kapalı salonda kendisine özel hazırlanmış bireysel kondisyon programına devam etti. Saka’nın Salı günü Boston’da Gana ile oynanacak maçta bir kez daha yedek kulübesinde yer alacağı neredeyse kesin görünüyor.
Tuchel, yıldız forvetinin karşı karşıya olduğu zorluklar konusunda açık sözlü davranarak, Saka’nın şu anda kalıcı bir Aşil tendonu sorunuyla mücadele ettiğini açıkladı. Saka, Three Lions’ın hücum hattı için ne kadar önemli olsa da, sağlık ekibi, özellikle bu hafta başında Dallas’ta oynanan açılış maçında sadece kısa bir süre sahada kalabilmesinin ardından, onu 90 dakika boyunca riske atma konusunda tereddütlü davranıyor.
Madueke, temkinli yaklaşımdan fayda sağlayacak
Saka'nın ilk 11'de yer alması pek olası görünmediğinden, Noni Madueke'nin takımdaki formunu sürdürmesi için kapı açık kalıyor. Madueke, Hırvatistan maçında sağ kanat pozisyonunda görev almıştı ve İngiltere'nin L Grubu'nun zirvesindeki konumunu sağlamlaştırmaya çalışırken, yerini koruması en olası isim olarak görülüyor. Tuchel'in Saka konusunda sergilediği temkinli yaklaşım, kanat oyuncusunu turnuvanın eleme turları için sakladığını gösteriyor.
Tuchel, durumla ilgili olarak şunları söyledi: "Saka, Aşil tendonu sorunuyla uğraşıyor ve henüz 90 dakikayı tamamlayacak durumda değil." Bu açık itiraf, teknik ekibin anlık ilk 11'de yer almayı değil, uzun vadeli oynanabilirliği öncelikli gördüğünü ve Hırvatistan maçının ikinci yarısındaki performansıyla güçlü bir izlenim bırakan kadro derinliğine güvendiğini teyit ediyor.
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Kane, mutlak rekoru hedefliyor
Harry Kane, Hırvatistan karşısında attığı iki golle turnuva toplam gol sayısını 10’a çıkardıktan sonra, Gana karşısında da bu iyi formunu sürdürmeyi ve Dünya Kupası gol sayısını artırmayı hedefliyor.
Bayern Münih'in forvet oyuncusu, son iki golüyle Gary Lineker'in uzun süredir elinde tuttuğu İngiltere'nin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncu rekoruna ulaştı. Şimdi ise Lineker'i geride bırakıp rekoru tek başına ele geçirmek için altın bir fırsat yakaladı.