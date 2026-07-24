Marcus Rashford’un geleceği ne olacak? Manchester United, İngiltere milli takım yıldızının dev maaşını üstünden atmak için seçeneklerini tüketiyor

Nitekim Rashford’un Dünya Kupası, bir sonraki transferi konusunda elindeki birçok potansiyel seçeneğin ortadan kalkması eşliğinde geçti. Artık eski kiralık kulübü olan Barcelona, elbette bu büyük turnuva daha başlamadan önce Newcastle’dan Gordon’u tam 69 milyon sterlin (92 milyon dolar) karşılığında kadrosuna katmıştı.

Bu durum, Katalan kulübünün Manchester United ile yaptığı anlaşmada yer alan satın alma opsiyonunu kullanmasının her halükarda olası olmadığını gösteriyordu ve bu opsiyon, turnuvanın başlamasından dört gün sonra, 15 Haziran'da süresi doldu. İngiliz devi ise bu bedel üzerinde yeniden pazarlık yapmayacak ve Rashford'u bir daha Camp Nou'ya kiralamayı düşünmeyecek.

Bir ay sonra ve İngiltere’nin Arjantin karşısında acı bir şekilde yarı finalde elenmesinden bir gün sonra, Rashford’un sözleşmesindeki 40 milyon sterlinlik (53 milyon dolar) çıkış maddesi de geçerliliğini yitirdi; bu da gelecekteki herhangi bir transfer ücreti için yeniden müzakere yapılması gerektiği anlamına geliyor. Barça’nın 26 milyon sterlinlik opsiyonunun gerçekçi bir fiyat olduğu bildirildiğinden, bu durum muhtemelen o kadar da şaşırtıcı değil.

Rashford’un Blaugrana’nın yazın ilerleyen dönemlerinde kendisi için tekrar devreye girebileceğine dair beslediği son umutlar da, Karim Adeyemi’nin Borussia Dortmund’a transferini tamamladığı haberi ile tamamen sönmüş olabilir. Öte yandan, Rashford’un, Şampiyonlar Ligi’nde önde gelen bir kulüpte oynamak istediği için Türk devleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ilgisini reddettiği bildiriliyor.

Ancak seçenekleri tükenen sadece oyuncu değil. United, West Ham'ın kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i transfer etmeyi değerlendiriyordu, ancak Hollanda milli takım oyuncusu artık 60 milyon sterlin (80 milyon dolar) değerindeki bir anlaşma ile Suudi Arabistan'ın sunduğu zenginliklere ve Al-Hilal'e gitmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın bugüne kadar oldukça tutumlu geçen yaz transfer dönemi, kulübün serbestçe harcama yapabilecek durumda olmadığını gösteriyor. Şu ana kadar oyuncu satışlarından elde edilen gelir sınırlı kalırken, takımın sol kanatta yeterli kadro derinliğine sahip olmadığı da bir gerçek.