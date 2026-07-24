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Krishan Davis

Çeviri:

Marcus Rashford’un geleceği ne olacak? Manchester United, İngiltere milli takım yıldızının dev maaşını üstünden atmak için seçeneklerini tüketiyor

Analysis
M. United
M. Rashford
Premier Lig
M. Carrick
FEATURES
Rosenborg - M. United

Sanki Marcus Rashford ve Manchester United yeniden başlangıç noktasına dönmüş gibi görünüyor. Hem oyuncu hem de kulüp, Barcelona’nın 2025-26 sezonunda Katalonya’da verimli geçen kiralık döneminin sonunda, forveti satın almak için 26 milyon sterlin (35 milyon dolar) gibi oldukça uygun görünen opsiyonu kullanmasını umutsuzca bekliyor olmalıydılar; ancak United’ın inanamama ve öfkesine rağmen, Barcelona başka bir yöne yöneldi. Şimdi Rashford, Old Trafford’da belirsiz bir dönemle karşı karşıya.

İlk bakışta, Rashford’un eski takım arkadaşı Michael Carrick’in teknik direktör olarak kalıcı olarak atanması, kanat oyuncusunun takıma yeniden entegre olması ve United’da kariyerine mutlu bir şekilde devam etmesinin önünü açıyor gibi görünebilir. Ancak durum o kadar basit değil.

Durum sürekli değişiyor ve United'da kalması, başka bir takıma kiralanması ya da kalıcı bir transferle ayrılması gibi hemen hemen her türlü sonuç hâlâ mümkün. Sonuç ne olursa olsun, Rashford'un geleceğinin yaz transfer döneminin son anlarına kadar netleşmeyeceği giderek daha açık hale geliyor.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaçırılan fırsat

    Manchester United, Rashford’un İngiltere milli takımıyla 2026 Dünya Kupası’nda göstereceği güçlü performanslarla kendini vitrine çıkaracağını ummuş olabilir, ancak son zamanlarda sıkça gündeme gelen Anthony Gordon’un varlığı, 28 yaşındaki oyuncunun işlerinin tam olarak planlandığı gibi gitmemesine neden oldu.

    İkili, turnuva öncesinde Thomas Tuchel'in hücum hattının sol kanadında ilk 11'de yer almak için rekabet ediyordu, ancak Rashford, Hırvatistan'a karşı alınan açılış galibiyetini perçinleyen soğukkanlı golüne rağmen, Gordon'un Kuzey Amerika'daki yavaş başlangıcından yararlanamadı.

    Panama ve Demokratik Kongo'ya karşı arka arkaya alınan, pek de heyecan verici olmayan galibiyetlerin ardından, Manchester United'da kenara itilen Rashford kadro dışı bırakıldı ve Barcelona'ya yeni transfer olan Gordon, eleme turlarının geri kalanında onun yerini aldı ve hücumda kilit bir isim olarak öne çıktı.

    Rashford, turnuvayı sadece bir gol ve bir asistle tamamladı; asist ise üçüncülük maçında, neredeyse hiç varlık göstermeyen Fransız savunmasına karşı geldi.

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  • England Training SessionGetty Images Sport

    Seçenekler tükeniyor

    Nitekim Rashford’un Dünya Kupası, bir sonraki transferi konusunda elindeki birçok potansiyel seçeneğin ortadan kalkması eşliğinde geçti. Artık eski kiralık kulübü olan Barcelona, elbette bu büyük turnuva daha başlamadan önce Newcastle’dan Gordon’u tam 69 milyon sterlin (92 milyon dolar) karşılığında kadrosuna katmıştı.

    Bu durum, Katalan kulübünün Manchester United ile yaptığı anlaşmada yer alan satın alma opsiyonunu kullanmasının her halükarda olası olmadığını gösteriyordu ve bu opsiyon, turnuvanın başlamasından dört gün sonra, 15 Haziran'da süresi doldu. İngiliz devi ise bu bedel üzerinde yeniden pazarlık yapmayacak ve Rashford'u bir daha Camp Nou'ya kiralamayı düşünmeyecek.

    Bir ay sonra ve İngiltere’nin Arjantin karşısında acı bir şekilde yarı finalde elenmesinden bir gün sonra, Rashford’un sözleşmesindeki 40 milyon sterlinlik (53 milyon dolar) çıkış maddesi de geçerliliğini yitirdi; bu da gelecekteki herhangi bir transfer ücreti için yeniden müzakere yapılması gerektiği anlamına geliyor. Barça’nın 26 milyon sterlinlik opsiyonunun gerçekçi bir fiyat olduğu bildirildiğinden, bu durum muhtemelen o kadar da şaşırtıcı değil.

    Rashford’un Blaugrana’nın yazın ilerleyen dönemlerinde kendisi için tekrar devreye girebileceğine dair beslediği son umutlar da, Karim Adeyemi’nin Borussia Dortmund’a transferini tamamladığı haberi ile tamamen sönmüş olabilir. Öte yandan, Rashford’un, Şampiyonlar Ligi’nde önde gelen bir kulüpte oynamak istediği için Türk devleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ilgisini reddettiği bildiriliyor.

    Ancak seçenekleri tükenen sadece oyuncu değil. United, West Ham'ın kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i transfer etmeyi değerlendiriyordu, ancak Hollanda milli takım oyuncusu artık 60 milyon sterlin (80 milyon dolar) değerindeki bir anlaşma ile Suudi Arabistan'ın sunduğu zenginliklere ve Al-Hilal'e gitmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

    Kırmızı Şeytanlar'ın bugüne kadar oldukça tutumlu geçen yaz transfer dönemi, kulübün serbestçe harcama yapabilecek durumda olmadığını gösteriyor. Şu ana kadar oyuncu satışlarından elde edilen gelir sınırlı kalırken, takımın sol kanatta yeterli kadro derinliğine sahip olmadığı da bir gerçek.

  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD3Getty Images Sport

    Yol engellendi

    Rashford’un kariyerine Premier Lig’in başka bir takımında devam etme ihtimali de zayıf görünüyor. The i Paper’a göre, Tottenham artık süresi dolmuş 40 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini ödemeye hazır olsa da, United bu forveti başka bir İngiliz birinci lig kulübüne satmaya niyetli değil.

    Bunun nedeni, Kırmızı Şeytanlar'ın kendi altyapısından yetişen bir oyuncunun yerli bir rakip takımda golcü kimliğini yeniden kazanarak kendilerini "aşağılama" durumuna düşmesini önlemeye kararlı olmalarıdır; bu durum, bir "halkla ilişkiler felaketi" olarak değerlendirilecektir.

    Premier Lig şampiyonu Arsenal ve Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Chelsea'nin de forvetin durumunu yakından takip ettiği söyleniyor, ancak özellikle Chelsea'nin Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı 117 milyon sterlin (156,5 milyon dolar) karşılığında transfer etmesinden sonra, bu iki kulübün de ilgilerini somutlaştırma ihtimali artık oldukça düşük görünüyor.


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  • Jim RatcliffeGetty Images

    Büyük engel

    Rashford’un fahiş maaşının, oyuncunun belirsizlik içinde kalmasının ve United’ın yaz transfer döneminin ortasında hâlâ bir çözüm bulmakta zorlanmasının en büyük nedenlerinden biri olduğu giderek daha net hale geliyor. Haftalık 325.000 sterlin gibi göz kamaştırıcı bir maaşla Old Trafford'un en yüksek maaşlı oyuncularından biri olan Rashford'un bu maaşı, hem transferini gerçekleştirme hem de çocukluk kulübünde kariyerine devam etme olasılığı açısından engelleyici bir faktör olarak ortaya çıkıyor.

    Bu rakama yaklaşmaya bile istekli gerçekçi bir talip olmadığı açık; ancak oyuncunun, muhtemelen daha az çekici takımlardan gelen daha cazip teklifleri bile reddettiği bildiriliyor. Aksi takdirde, şimdiye kadar neredeyse kesin olarak yeni bir kulüp bulmuş olurdu.

    Buradaki çıkmaz ise, Sir Jim Ratcliffe ve INEOS’un maliyet kesintilerine devam etmesi nedeniyle United yönetiminin Rashford’un maaşını maaş bordrosundan çıkarmak istediği yönündeki haberler. Eski teknik direktör Ruben Amorim onun ayrılmasını isterken, Rashford’dan Ocak 2025’te ayrılma kararı da bu nedenle yönetim kurulu tarafından desteklenmişti.

    The Athletic’e göre, Rashford’un sözleşmesinin kalan iki yılı, bonuslar hariç olmak üzere kulübe yaklaşık 39 milyon sterlin (52 milyon dolar) maliyet getirecek. Oyuncunun ilk 11’de yer alması garanti edilemediği ve yakında 29 yaşına gireceği göz önüne alındığında, Ratcliffe’in tutumunun değişmiş olması pek olası görünmüyor.

  • Michael Carrick Marcus Rashford Man UtdGetty

    "Bir şans daha mı?"

    Ancak, United ile ilgili son haberler, en azından Carrick’in Rashford’un takıma yeniden dahil edilmesine açık olduğunu gösteriyor. Rashford'un, Dünya Kupası sonrası tatilinin ardından sezon öncesi hazırlıklarının geri kalanı için Dublin'deki kadroya katılması bekleniyor ve İngiliz teknik direktörün selefi Amorim tarafından dışlanıp "bombalı kadro"ya alınmasına rağmen kulübe karşı herhangi bir kin beslemediği söyleniyor. Kulübün ayrıca Şampiyonlar Ligi maçları gibi ek yükümlülükleri de var.

    Transfer uzmanı Fabrizio Romano, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında şunları söyledi: “Rashford, Carrick ile çalışma fırsatını gerçekten dört gözle bekliyor. Carrick de Rashford ile çalışmayı dört gözle bekliyor. Carrick’in, Rashford’un Manchester United’daki kariyerini yeniden canlandırmaya yardımcı olma fırsatı karşısında gerçekten heyecanlı olduğu söyleniyor.

    "Rashford ve kulüp, birbirlerine bir şans daha vermeye hazır. Bundan sonra, birlikte devam edip etmeyeceklerine ya da oyuncunun yaz transfer döneminde ayrılıp ayrılmayacağına karar verecekler."

    Carrick, Nisan ayında kiralık oyuncunun geleceğine değinmiş ve henüz kesinleşmiş bir şey olmadığını kabul etmişti: "Zamanla belirli konularda alınması gereken kararlar var ve tabii ki Marcus da bu durumun içinde. Ancak şu anda henüz hiçbir şey kararlaştırılmadı. Benim açımdan bakıldığında, kim burada olursa olsun, onunla çalışmak, ondan en iyi şekilde yararlanmak ve gelişmesine yardımcı olmak istiyorum."

    Rashford’un Old Trafford’a geri dönmesi için, belki de maaş kesintisi şeklinde bir uzlaşma sağlanıp sağlanamayacağını görmek ilginç olacak, ancak bunun olasılığı düşük görülüyor. Nitekim The i Paper, en olası senaryonun, başka seçeneklerin kısıtlılığı nedeniyle Rashford’a United’daki kariyerini yeniden canlandırma şansı verilmesi olduğunu ekliyor; Summerville transferinin gerçekleşmemesi üzerine, onu takımda tutma ihtiyacı daha da artmış olabilir.

  • Manchester United FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Soğuk karşılama

    Olası maliyeti göz önüne alındığında, Ratcliffe ve yandaşlarının, Carrick’in sözde olduğu kadar Rashford’u geri kabul etmeye istekli olup olmayacağı henüz belli değil; ancak “futbolda asla geri dönmemelisin” şeklindeki eski atasözünün de dikkate alınması gereken bir yanı var.

    Forvetin, 2025 yılının Ocak ayında kiralık olarak ayrılmadan önce taraftarların belirli kesimleriyle ilişkisi ciddi şekilde bozulmuştu. Rashford, United’ın genel olarak yaşadığı zorluklar sırasında Amorim tarafından bir nevi günah keçisi ilan edilmiş olsa da, sergilediği kötü tavır ve gayret nedeniyle eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.

    Ancak Rashford’un taraftarların desteğini yeniden kazanabilmesi için ciddi bir mücadele ruhu sergilemesi ve sezonun başlarında güçlü bir performans göstermesi gerekecek; aksi takdirde dönüşü hızla zehirli bir hal alabilir. Bunun yanı sıra, United’ın sezon başında genel olarak nasıl bir performans göstereceği de büyük önem taşıyacak.

  • England FIFA World Cup 2026 CampGetty Images Sport

    Ya kredi ya da iflas

    Böylece United, kendi yarattığı bir çıkmaza saplanmış durumda: Rashford’u, devasa maaşı ve onu satma konusundaki bariz çaresizliklerinin, hiçbir kulübün 26 milyon sterlinlik değerlemeyi karşılayamayacağı anlamına gelmesi nedeniyle elden çıkaramıyor; öte yandan oyuncu da haklı olarak daha az cazip teklifleri geri çeviriyor. Sonuç olarak, tüm taraflar için en iyi sonuç, bir başka geçici transfer olabilir.

    Kırmızı Şeytanlar, Barcelona ile yaptıklarına benzer bir anlaşma yapabilirlerse, Rashford’un maaşı yeni kiralık kulübü tarafından karşılanacak ve bu kulüp de, tıpkı Blaugrana’nın yaptığı gibi, transferi mali açıdan daha uygulanabilir hale getirmek için forvetle maaş kesintisi konusunda pazarlık yapabilir. Yine de, United’ın haftalık 325.000 sterlinlik maaşı bilançodan çıkarma konusundaki kararlılığı göz önüne alındığında, bu aşamada bu bile zor bir istek olabilir. 40/60 gibi bir pay dağılımı daha gerçekçi olabilir.

    Kesin olan tek şey, bu durumun transfer döneminin sonuna kadar uzayabileceğidir. Rashford bir sonraki hamlesi konusunda seçici davranıyor ve ciddi talipler, United’ın giderek daha çaresiz hale gelmesiyle – özellikle de yeni bir kanat oyuncusu için harcama yaparsa – transfer döneminin ilerleyen günlerinde daha avantajlı bir kiralama anlaşması yapabileceklerine inanacaktır.

    İngiltere milli takım oyuncusunun tam olarak nereye gideceği kimsenin bilemeyeceği bir konu, ancak bu hikayenin bu yaz boyunca uzayıp gideceğini bekleyebilirsiniz.

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