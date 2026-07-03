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Marcus Rashford’un geleceği belirsizliğini korurken, Manchester United, West Ham ile Crysencio Summerville’in transfer görüşmelerini başlattı
United, Summerville’i transfer etmek için çabalarını yoğunlaştırıyor
talkSPORT’un haberine göre, Manchester United, West Ham’ın kanat oyuncusu Summerville’e olan ilgisini artırdı ve iki kulüp, olası bir yaz transferi konusunda şu anda doğrudan temas halindedir. Görüşmeler henüz erken bir aşamada olsa da, 24 yaşındaki oyuncu kulübün en önemli transfer hedeflerinden biri haline geldi. Summerville, geçen sezon ve bu yaz düzenlenen Dünya Kupası’ndaki performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmesinin ardından, transfer bedelinin yaklaşık 50 milyon sterlin olması bekleniyor.
- AFP
Dünya Kupası’ndaki kahramanlık performansları hisse senetlerini yükseltti
Summerville, dünya sahnesinde Hollanda formasıyla sergilediği performansların ardından ününü bir anda zirveye taşıdı. Oranje, 32'li turda Fas'a elenmiş olsa da, bu kanat oyuncusu Ronald Koeman'ın takımında parlayan bir yıldız oldu. Takımının grup aşamasındaki ilk iki maçında da gol attı ve eleme turlarında Cody Gakpo'ya hayati bir asist yaptı.
Manchester United, kanat bölgelerinde her ihtimali göz önünde bulundurmak amacıyla Crystal Palace’tan Ismaila Sarr da dahil olmak üzere diğer seçenekleri de takip ediyor. Ancak Hollanda’nın turnuvadan elenmesiyle birlikte, Kırmızı Şeytanlar artık Summerville ile doğrudan görüşme yapma imkânına sahip.
Rashford ikilemi
Summerville’e yönelik ilgiye rağmen, yeni bir kanat oyuncusu transferi konusunda somut bir gelişme, büyük ölçüde Rashford’un durumuna bağlı. İngiltere milli takım oyuncusu bu yaz Manchester’a dönmeye hazırlanıyor, ancak A takımdan uzak kaldığı bir dönemin ardından Old Trafford’daki uzun vadeli geleceği belirsizliğini koruyor.
Rashford, kiralık olarak başka takımlarda forma giydiği için 2024 yılından bu yana United forması giymedi. Son olarak, Barcelona, Rashford’un La Liga’daki geçici döneminin ardından onu kalıcı olarak transfer etmeme kararı aldı ve bu da forvet oyuncusunu bir dönüm noktasında bıraktı. Hâlâ mevcut yönetim altında kalması mümkün olsa da, Manchester City ve Liverpool hariç her kulübün yararlanabileceği 40 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi, transfer piyasasında önemli bir konu olmaya devam ediyor.
- Getty Images Sport
Manchester United, harekete geçmeden önce durumun netleşmesini bekliyor
Manchester United’ın, Rashford’un durumunu takip ederken West Ham ile görüşmelere devam etmesi bekleniyor. İngiltere milli takım oyuncusuyla ilgili alınacak karar, kulübün Summerville için bir anlaşma yapıp yapamayacağını ya da başka kanat hücum seçeneklerini değerlendirip değerlendirmeyeceğini belirleyecek gibi görünüyor.
Summerville, Premier Lig sezonunu 31 maçta 5 gol ve 4 asistle tamamladı. West Ham küme düşmüş olsa da, United, transferin gerçekleşmesi halinde bu kanat oyuncusunun daha da gelişme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.