Marcus Rashford’un geleceği belirsizliğini korurken, Manchester United, West Ham ile Crysencio Summerville’in transfer görüşmelerini başlattı

Summerville, dünya sahnesinde Hollanda formasıyla sergilediği performansların ardından ününü bir anda zirveye taşıdı. Oranje, 32'li turda Fas'a elenmiş olsa da, bu kanat oyuncusu Ronald Koeman'ın takımında parlayan bir yıldız oldu. Takımının grup aşamasındaki ilk iki maçında da gol attı ve eleme turlarında Cody Gakpo'ya hayati bir asist yaptı.

Manchester United, kanat bölgelerinde her ihtimali göz önünde bulundurmak amacıyla Crystal Palace’tan Ismaila Sarr da dahil olmak üzere diğer seçenekleri de takip ediyor. Ancak Hollanda’nın turnuvadan elenmesiyle birlikte, Kırmızı Şeytanlar artık Summerville ile doğrudan görüşme yapma imkânına sahip.