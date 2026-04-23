Marcus Rashford'un 'altın fırsatı' kaçırmasının ardından Barcelona, onu Manchester United'a geri göndermeye hazır

Blaugrana yönetimi, daha önce Rashford’un temsilcileriyle kalıcı bir transferi görüşmek üzere bir araya gelmişti; ancak oyuncunun yüksek baskı altındaki maçlardaki dengesiz performansı, kulüp içindeki görüşleri değiştirdi. Kişisel şartların sorun teşkil etmesi beklenmiyordu, ancak kulübün teknik kadrosu artık forvet hattı için başka profillere öncelik veriyor. Bu tutum değişikliği, kritik bir dönemde yaşanan form düşüşünün ardından geldi ve kulüp yetkilileri, United'dan kiralanan oyuncu için daha önce potansiyel bir çok yıllık anlaşma konusunda görüşmeler yapılmış olmasına rağmen, alternatif seçenekleri değerlendirmeye başladı.