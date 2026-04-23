Marcus Rashford'un 'altın fırsatı' kaçırmasının ardından Barcelona, onu Manchester United'a geri göndermeye hazır
Rashford'un kiralık sözleşmesi sona eriyor
The Athletic'in haberine göre, Barcelona, Rashford için 30 milyon avroluk (26,1 milyon sterlin) satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. İspanya'da verimli bir başlangıç yapsa da, kulübün hem Şampiyonlar Ligi hem de Copa del Rey'den elenmesi sırasında etkisi önemli ölçüde azaldı. Kulüp kaynakları, Rashford'un Raphinha'nın sakatlığı sırasında ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmak için "altın fırsatı" değerlendiremediğini ve bunun da Katalonya'daki uzun vadeli geleceği konusunda önemli bir U dönüşüne yol açtığını öne sürüyor.
Katalan kulübünün öncelikleri değişti
Blaugrana yönetimi, daha önce Rashford’un temsilcileriyle kalıcı bir transferi görüşmek üzere bir araya gelmişti; ancak oyuncunun yüksek baskı altındaki maçlardaki dengesiz performansı, kulüp içindeki görüşleri değiştirdi. Kişisel şartların sorun teşkil etmesi beklenmiyordu, ancak kulübün teknik kadrosu artık forvet hattı için başka profillere öncelik veriyor. Bu tutum değişikliği, kritik bir dönemde yaşanan form düşüşünün ardından geldi ve kulüp yetkilileri, United'dan kiralanan oyuncu için daha önce potansiyel bir çok yıllık anlaşma konusunda görüşmeler yapılmış olmasına rağmen, alternatif seçenekleri değerlendirmeye başladı.
Nakavt mücadeleleri pahalıya mal oluyor
44 maçta 12 gol ve 13 asist kaydetmesine rağmen, Rashford’un önemli eleme maçlarında etkili olamaması pahalıya mal oldu. 28 yaşındaki oyuncu, Atlético Madrid’e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin iki ayağında da tek bir gol katkısı bile yapamadı; aynı rakibe karşı oynanan Copa del Rey yarı finalinde de benzer bir performans sergiledi. Özellikle Raphinha'nın yokluğunda forvet hattını sürükleme görevi üstlendiği bu önemli maçlarda gol atamaması, Barcelona yönetimini forvetin uzun vadeli projeleri için gerekli olan golcü özelliklerinden yoksun olduğuna ikna etti. Nitekim Julian Alvarez yaz transfer döneminde birincil hedef olmaya devam ederken, Osasuna'nın kanat oyuncusu Victor Munoz da listenin üst sıralarında yer alıyor.
Şampiyonluk yarışı
Barcelona, Cumartesi günü Getafe deplasmanıyla başlayacak olan üst üste ikinci lig şampiyonluğunu garantileme yolunda ilerlerken, Rashford Hansi Flick’in yakın dönem planlarında yer almaya devam ediyor. Real Madrid'e karşı 9 puanlık bir üstünlük ve sadece 6 maç kalmışken, odak noktası yaz aylarında yaşanacak büyük değişikliklerden önce ligdeki hakimiyetini sürdürmek. Öte yandan Rashford, United'ın değer biçtiği rakamı karşılayacak başka bir talip çıkmadıkça, 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Old Trafford'da belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.