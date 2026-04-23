Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP
Adhe Makayasa

Çeviri:

Marcus Rashford'un 'altın fırsatı' kaçırmasının ardından Barcelona, onu Manchester United'a geri göndermeye hazır

Transfers
M. Rashford
Barcelona
M. United
La Liga
Premier Lig

Haberlere göre Barcelona, Marcus Rashford'un Camp Nou'daki beklentileri karşılayamayan kiralık döneminin ardından bu yaz Manchester United'a geri dönmesine izin vermeye hazırlanıyor. Başlangıçta kalıcı bir transfer için ilgi gösterilse de, kulüp yetkilileri, 28 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi ve Kupa İspanya'daki kritik maçlarda beklenen performansı gösterememesi üzerine bu konudaki heveslerini yitirdi.

  • Rashford'un kiralık sözleşmesi sona eriyor

    The Athletic'in haberine göre, Barcelona, Rashford için 30 milyon avroluk (26,1 milyon sterlin) satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. İspanya'da verimli bir başlangıç yapsa da, kulübün hem Şampiyonlar Ligi hem de Copa del Rey'den elenmesi sırasında etkisi önemli ölçüde azaldı. Kulüp kaynakları, Rashford'un Raphinha'nın sakatlığı sırasında ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmak için "altın fırsatı" değerlendiremediğini ve bunun da Katalonya'daki uzun vadeli geleceği konusunda önemli bir U dönüşüne yol açtığını öne sürüyor.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Katalan kulübünün öncelikleri değişti

    Blaugrana yönetimi, daha önce Rashford’un temsilcileriyle kalıcı bir transferi görüşmek üzere bir araya gelmişti; ancak oyuncunun yüksek baskı altındaki maçlardaki dengesiz performansı, kulüp içindeki görüşleri değiştirdi. Kişisel şartların sorun teşkil etmesi beklenmiyordu, ancak kulübün teknik kadrosu artık forvet hattı için başka profillere öncelik veriyor. Bu tutum değişikliği, kritik bir dönemde yaşanan form düşüşünün ardından geldi ve kulüp yetkilileri, United'dan kiralanan oyuncu için daha önce potansiyel bir çok yıllık anlaşma konusunda görüşmeler yapılmış olmasına rağmen, alternatif seçenekleri değerlendirmeye başladı.

  • Nakavt mücadeleleri pahalıya mal oluyor

    44 maçta 12 gol ve 13 asist kaydetmesine rağmen, Rashford’un önemli eleme maçlarında etkili olamaması pahalıya mal oldu. 28 yaşındaki oyuncu, Atlético Madrid’e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin iki ayağında da tek bir gol katkısı bile yapamadı; aynı rakibe karşı oynanan Copa del Rey yarı finalinde de benzer bir performans sergiledi. Özellikle Raphinha'nın yokluğunda forvet hattını sürükleme görevi üstlendiği bu önemli maçlarda gol atamaması, Barcelona yönetimini forvetin uzun vadeli projeleri için gerekli olan golcü özelliklerinden yoksun olduğuna ikna etti. Nitekim Julian Alvarez yaz transfer döneminde birincil hedef olmaya devam ederken, Osasuna'nın kanat oyuncusu Victor Munoz da listenin üst sıralarında yer alıyor.

  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD8Getty Images Sport

    Şampiyonluk yarışı

    Barcelona, Cumartesi günü Getafe deplasmanıyla başlayacak olan üst üste ikinci lig şampiyonluğunu garantileme yolunda ilerlerken, Rashford Hansi Flick’in yakın dönem planlarında yer almaya devam ediyor. Real Madrid'e karşı 9 puanlık bir üstünlük ve sadece 6 maç kalmışken, odak noktası yaz aylarında yaşanacak büyük değişikliklerden önce ligdeki hakimiyetini sürdürmek. Öte yandan Rashford, United'ın değer biçtiği rakamı karşılayacak başka bir talip çıkmadıkça, 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Old Trafford'da belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.

La Liga
Getafe crest
Getafe
GET
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Premier Lig
M. United crest
M. United
MUN
Brentford crest
Brentford
BRE