Marcus Rashford’un 30 milyon avroluk Barcelona transfer bedeli: Man Utd karar beklerken, süresinin dolduğu iddialarının ardındaki gerçek ortaya çıktı

Transfer uzmanı Romano, durumun böyle olmadığını vurgulayarak, Rashford hakkında son gelişmeleri ve asılsız söylentileri aktardığı resmi YouTube kanalında şunları söyledi: “Manchester United’ın Barcelona’ya sunduğu 30 milyon avroluk satın alma opsiyonunun Mart ayı sonunda süresinin dolduğu yönündeki haber, kaynaklarımın aktardığı bilgiyle uyuşmuyor.

“Her iki kulübün kaynakları, 30 milyon avroluk opsiyonun mevcut sezonun sonuna kadar geçerli olduğunu belirtiyor. Yani Barcelona yarın bu tutarı ödemek isterse, Marcus Rashford'u hala transfer edebilir.

“Şimdi karar Barcelona’ya kalmış. Perde arkasında, Rashford ile kişisel şartlar konusunda zaten bir anlaşmaya varmış durumdalar; işleri oyuncu, menajeri ve kardeşi yürütüyor. Ancak Barcelona, Manchester United ile olan anlaşmayı yeniden yapılandırmak istiyor. Neden? Çünkü finansal açıdan Barça için yoğun bir yaz olacak.

“Birkaç önemli hedefleri var. Örneğin, stoper pozisyonunda Alessandro Bastoni var. Barcelona onu istiyor, menajeriyle temas halindeler ve maaş ve kişisel şartlarla ilgili görüşmeler çoktan başladı. Ancak kulüpler arası görüşmeler henüz başlamadı ve Inter bir fiyat belirtmiyor. Sadece 50 milyon avronun yeterli olmayacağını açıkça belirtiyorlar.

“Bir de forvet durumu var. [Robert] Lewandowski'den bahsetmiştik. Barcelona ve başkan Joan Laporta için Julian Alvarez'in hala rüya gibi bir hedef olduğunu biliyoruz. Ancak Atletico Madrid bu yaz onu kesinlikle satmak istemiyor. Yani şu anda Atletico kimseye işleri kolaylaştırmıyor.

“Bu yüzden Barcelona, 30 milyon avronun tamamını ödemek yerine Rashford anlaşmasını yeniden yapılandırmayı tercih eder. Belki başka bir kiralama, belki farklı bir formül. Manchester United'dan gelen mesaj basit: parayı istiyorlar. Başka bir kiralama istemiyorlar. Şu anda iki kulüp arasındaki fark bu.

“Bu arada Rashford, Barcelona'da çok mutlu. Hansi Flick tarafından sadece golleri ve asistleri için değil, çok yönlülüğü ve profesyonelliği nedeniyle de çok takdir ediliyor. Yedek kulübesinde oturduğunda veya oyundan çıktığında hiçbir zaman sorun çıkarmadı ve bu da teknik direktör tarafından çok takdir ediliyor. Ancak yine de kilit nokta, mali anlaşma.”