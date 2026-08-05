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'Marcus Rashford'u kahrediyor' - Paul Ince, Barcelona'nın reddinin ardından Man Utd'ye net transfer mesajı gönderdi
Ince, Rashford'un kalmasını istiyor
Ince, Rashford'un Barca'daki kiralık döneminin sona ermesinin ardından United'ın oyuncuyu takımda tutması gerektiğini söyledi. Manchester United şu anda bu yaz kanat oyuncusunu elden çıkarmaya çalışıyor. Barcelona, hücum oyuncusunu bonservisiyle transfer etmemeyi tercih ederek bunun yerine Anthony Gordon'ı satın aldı. United onu göndermek istemesine rağmen Ince, Rashford'u Old Trafford'da tutmanın çok büyük getiriler sağlayabileceğinde ısrar ediyor. Ince'a göre Carrick, forvetin altyapısından yetiştiği kulüpte kariyerini yeniden canlandırmak için ideal yaklaşıma sahip.
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Carrick'in kanat oyuncusunun kilidini açması bekleniyor
United'ın eski orta saha oyuncusu, Carrick'in İngiltere milli oyuncusundan en iyi performansı alabileceğine güçlü biçimde inanıyor. Ince, destekleyici bir insan yönetiminin oyuncunun formunu yeniden kazanmasının anahtarı olabileceğini vurguladı.
"Michael Carrick'in ondan en iyi verimi alabileceğini düşünüyorum, gerçekten, gerçekten düşünüyorum," dedi Ince, Oddschecker'a. "Bence Rashford'a sadece kol kanat gererseniz çok ama çok iyi bir oyuncu göreceksiniz. Umarım durum böyle olur. Ama kesin olan bir şey var ki o da çok ama çok yetenekli bir oyuncu olduğu ve mutlu olursa sizin için performans göstereceğidir."
Barcelona'dan ret acı bir darbe oldu
Ince, Barcelona'nın bonservisini kalıcı olarak alma girişiminden vazgeçmesinin ardından Rashford için güçlü bir sempati duyduğunu ifade etti. Forvet, geçen sezon İspanya'da etkileyici bir performans sergiledi; düzenli olarak gol attı ve hücum hattının farklı bölgelerindeki çok yönlülüğünü ortaya koydu.
"Rashford için üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum, çünkü onun harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum" dedi Ince. "Solda da oynayabilir, sağda da oynayabilir. Geçen yıl Barcelona formasıyla oynarken onu kaç kişi izledi bilmiyorum ama goller atıyordu, oyundan keyif alıyordu ve tamamen farklı bir oyuncu gibi görünüyordu.
"Sonra Barcelona'nın onu transfer edeceğini düşündüğünüz anda Anthony Gordon'ı alıyorlar ve bu Rashford'u yıkıyor. Dünya Kupası'nda onun ortaya koyabileceği sihri gördünüz, onda bu yetenek var."
- Getty
Yeni sezona doğru
Rashford'ın yakın geleceği, United transfer döneminde seçeneklerini değerlendirirken belirsizliğini koruyor. Ancak Carrick'in Old Trafford'da kanıtlanmış liderliği, yeni bir başlangıç için umut veriyor. Carrick, geçen sezon Manchester United'ı Premier League'de üçüncü sıraya taşıyarak takımın Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesini başarıyla sağladı.
Manchester United, 2026-27 Premier League sezonuna 22 Ağustos'ta lige yeni yükselen Hull City karşısında başlayacak. Rashford da takımda kalması hâlinde bu maçta forma giyebilir.
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