Ince, Barcelona'nın bonservisini kalıcı olarak alma girişiminden vazgeçmesinin ardından Rashford için güçlü bir sempati duyduğunu ifade etti. Forvet, geçen sezon İspanya'da etkileyici bir performans sergiledi; düzenli olarak gol attı ve hücum hattının farklı bölgelerindeki çok yönlülüğünü ortaya koydu.

"Rashford için üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum, çünkü onun harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum" dedi Ince. "Solda da oynayabilir, sağda da oynayabilir. Geçen yıl Barcelona formasıyla oynarken onu kaç kişi izledi bilmiyorum ama goller atıyordu, oyundan keyif alıyordu ve tamamen farklı bir oyuncu gibi görünüyordu.

"Sonra Barcelona'nın onu transfer edeceğini düşündüğünüz anda Anthony Gordon'ı alıyorlar ve bu Rashford'u yıkıyor. Dünya Kupası'nda onun ortaya koyabileceği sihri gördünüz, onda bu yetenek var."