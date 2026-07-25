Marcus Rashford transferinde U dönüşü mü? Michael Carrick’in şok bir geri dönüşü değerlendirirken, Man Utd yıldızına sürpriz bir uzlaşma teklifi sunuldu

Carrick artık Rashford’un takıma başarılı bir şekilde yeniden entegre edilip edilemeyeceğine ya da bu belgesel davetinin, Amazon’un kulübün en önemli hikayelerinden birini ele geçirme çabasının bir parçası olup olmadığına karar vermek zorundadır. Rashford belirli bir rolü kabul edip motivasyonunu yeniden kazanırsa, gerçek bir yeniden başlangıç her iki tarafın da yararına olabilir. Ancak nihayetinde, United ve forvet oyuncusu, kaçınılmaz bir ayrılığı sadece ertelemek yerine, ilişkilerini gerçekten yeniden kurmak isteyip istemediklerine karar vermek zorundadır.