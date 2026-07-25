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Marcus Rashford transferinde U dönüşü mü? Michael Carrick’in şok bir geri dönüşü değerlendirirken, Man Utd yıldızına sürpriz bir uzlaşma teklifi sunuldu
Rashford konusunda yeni bir gelişme
The Mirror’ın haberine göre, Rashford’un Manchester United’daki geleceği, kulübün 2026-27 sezonunu konu alan Amazon’un kamera arkası belgeselinde yer alması için davet edilmesinin ardından beklenmedik bir yön aldı. İngiltere milli takım oyuncusu, Barcelona’nın kiralık transferini kalıcı hale getirmeyi reddetmesinin ardından Old Trafford’a geri döndü. Yaz aylarında takımdan ayrılması muhtemel görünüyordu, ancak Manchester United henüz hem kulübün belirlediği bedeli hem de Rashford’un maaşını karşılamaya istekli bir alıcı bulamadı.
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Belgesel, yeni sorular ortaya atıyor
Rapora göre, Rashford sezon boyunca sürecek bu yapımda rol almaya davet edildi; bu durum, oyuncunun kulüpte hâlâ bir geleceği olabileceğine dair spekülasyonları alevlendirdi. Onun belgesele dahil edilmesi, kulüpte kalacağını garanti etmez. Ancak, kulüp bir oyuncunun Old Trafford’da hiçbir geleceği olmadığına tamamen emin olsaydı, United’ın o oyuncuya bu kadar geniş erişim izni vermesi olağandışı olurdu.
İade hâlâ mümkündür
Rashford, Aralık 2024’ten bu yana Kırmızı Şeytanlar adına resmi bir maçta forma giymedi ve kiralık transferinden önce kulüple ilişkilerinin karmaşık olduğu bildirildi. Ancak, İngiltere’nin Dünya Kupası macerasının ardından sezon öncesi hazırlıklarına katılmak üzere geri dönmesi bekleniyor. The Guardian gazetesi daha önce, uygun bir transfer fırsatı ortaya çıkmadığı sürece Rashford’un Michael Carrick’in kadrosunda yeni sezona başlamasının beklendiğini bildirmişti.
- Getty Images Sport
United için karar zamanı
Carrick artık Rashford’un takıma başarılı bir şekilde yeniden entegre edilip edilemeyeceğine ya da bu belgesel davetinin, Amazon’un kulübün en önemli hikayelerinden birini ele geçirme çabasının bir parçası olup olmadığına karar vermek zorundadır. Rashford belirli bir rolü kabul edip motivasyonunu yeniden kazanırsa, gerçek bir yeniden başlangıç her iki tarafın da yararına olabilir. Ancak nihayetinde, United ve forvet oyuncusu, kaçınılmaz bir ayrılığı sadece ertelemek yerine, ilişkilerini gerçekten yeniden kurmak isteyip istemediklerine karar vermek zorundadır.
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