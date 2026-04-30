Marcus Rashford, "takımdan ayrılma konusunda çaresizliğini" ortaya koyduktan sonra Manchester United'ı "üçüncü seçenek" olarak görüyor; 26 milyon sterlinlik Barcelona transferi konusunda anlaşmazlık sürerken, İngiliz yıldızın Old Trafford'da bir geleceği yok

Wythenshawe doğumlu oyuncu, Manchester United’ın efsanevi altyapı sisteminin bir ürünü olup, Şubat 2016’da 18 yaşındayken Louis van Gaal yönetiminde A takımda ilk kez forma giydi. Birkaç ay sonra, İngiltere milli takımında ilk maçında gol atan en genç oyuncu unvanını elde eden Rashford, o yaz düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Three Lions kadrosunda yer aldı.

Kulüp seviyesindeki performansı istikrarlı bir şekilde artan Rashford, 20 gol barajını aştıktan sonra 2022-23 sezonunda tüm turnuvalarda 30 gol kaydetti. Bu başarıları Rashford'a kazançlı bir yeni sözleşme kazandırdı.

Rashford, dünya elitleri arasındaki yerini sağlamlaştırmak yerine, formunda endişe verici bir düşüş yaşadı ve bu durum, 2024-25 sezonunun ikinci yarısında Aston Villa'ya kiralanmasına yol açtı. Bir yıllık sözleşmeyle Katalonya'ya transfer olmasıyla bir başka transfer daha onaylandı.