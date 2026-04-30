Marcus Rashford, "takımdan ayrılma konusunda çaresizliğini" ortaya koyduktan sonra Manchester United'ı "üçüncü seçenek" olarak görüyor; 26 milyon sterlinlik Barcelona transferi konusunda anlaşmazlık sürerken, İngiliz yıldızın Old Trafford'da bir geleceği yok
İnişler ve çıkışlar: Rashford’un Old Trafford’daki kariyeri
Wythenshawe doğumlu oyuncu, Manchester United’ın efsanevi altyapı sisteminin bir ürünü olup, Şubat 2016’da 18 yaşındayken Louis van Gaal yönetiminde A takımda ilk kez forma giydi. Birkaç ay sonra, İngiltere milli takımında ilk maçında gol atan en genç oyuncu unvanını elde eden Rashford, o yaz düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Three Lions kadrosunda yer aldı.
Kulüp seviyesindeki performansı istikrarlı bir şekilde artan Rashford, 20 gol barajını aştıktan sonra 2022-23 sezonunda tüm turnuvalarda 30 gol kaydetti. Bu başarıları Rashford'a kazançlı bir yeni sözleşme kazandırdı.
Rashford, dünya elitleri arasındaki yerini sağlamlaştırmak yerine, formunda endişe verici bir düşüş yaşadı ve bu durum, 2024-25 sezonunun ikinci yarısında Aston Villa'ya kiralanmasına yol açtı. Bir yıllık sözleşmeyle Katalonya'ya transfer olmasıyla bir başka transfer daha onaylandı.
Rashford'un Barcelona'daki istatistikleri: Goller ve asistler
Rashford, Barcelona formasıyla 13 gol ve 10 asist kaydetti; bu performansıyla 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere kadrosunda yer alma şansını artırdı, ancak yurt içindeki kısa ve uzun vadeli geleceğinin ne olacağı konusunda soru işaretleri devam ediyor.
Barça'nın, Rashford'un kiralama şartlarında belirtilen bedeli ödemek istemediği ve United'ın taleplerini düşürmesi için ikna edilebileceğini umduğu bildiriliyor. Kırmızı Şeytanlar taviz vermek istemiyor ve bazılarının, geçici teknik direktör Michael Carrick'e tam zamanlı bir sözleşme verilmesi halinde Rashford'un Manchester'a geri dönebileceğini öne sürmesi nedeniyle, kendi altyapısından yetişen yıldızı belirsizlik içinde bırakıyor.
Rashford'un Manchester United'da bir geleceği var mı?
Rashford’un sözde ‘Rüyalar Tiyatrosu’nda bir geleceği olup olmadığı sorusuna yanıt veren eski United forveti Saha, Wiz Slots’un izniyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bence onun zamanı geçti.
“Bazı yorumlar ve bazı süreçler bu uzlaşmaya pek yardımcı olmadı diyebilirim. Barcelona'daki performansına bakılırsa, orada kalmak istediğini gösterdiğini düşünüyorum.
“Bu yüzden geri dönmesi, ikinci bir seçenek bile değil, daha çok üçüncü bir seçenek gibi olacaktır, çünkü bence başka bir yere gitmeye çalışacaktır. Belki yanılıyorum. Ancak olanlara bakılırsa, Aston Villa'ya gitti; kulüpten ayrılma konusundaki bu çaresizlik, onun geri dönmesini pek olası kılmıyor.
“Tabii ki teknik direktör aynı değil. Ortam da muhtemelen aynı değil. Takım daha iyi oynuyor. Orada bir yeniden doğuş havası var, ama her şeyin yolunda gideceğinden şüpheliyim.”
Manchester United, Rashford'un satışından elde edilen geliri başka alanlarda kullanabilir
Rashford, İspanya'da ne kadar mutlu olduğunu sık sık dile getiriyor ve Barcelona'yı, Lamine Yamal ve diğer oyuncularla birlikte verimli bir hücum hattı oluşturmak üzere kendisiyle sözleşmesini uzatması gerektiğine ikna etmek için elinden geleni yapıyor.
Blaugrana ile Süper Kupa zaferinin tadını çıkaran Rashford, La Liga şampiyonu olmaya hazır görünüyor, ancak 2026-27 sezonu öncesinde yeni bir ortama yerleşmek zorunda kalabilir.
Premier Lig şampiyonluğu için ciddi bir rakip olmaya çalışan United'ın da takviye arayışında olması nedeniyle, daha önce Red Devils formasıyla 426 maça çıkan Rashford'un satışından elde edilecek gelir, Carrick veya bir sonraki önemli transfer döneminde transfer işlerini yürütmekle görevlendirilecek kişi tarafından başka bir alana yatırılabilir.