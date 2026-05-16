Getty Images Sport
Çeviri:
Marcus Rashford, Real Madrid'e mi gidiyor?! Jose Mourinho, Barcelona'yı çileden çıkaracak bu şaşırtıcı transferle Manchester United'ın gözden düşmüş oyuncusunu kadrosuna katmayı 'çok isterdi'
Mourinho, Rashford için sansasyonel bir hamle mi yapacak?
Rashford, Manchester United'dan kiralık olarak Barcelona'ya katıldığından beri kariyerine yepyeni bir soluk kazandırdı ve Hansi Flick'in takımının hem İspanya Süper Kupası'nı hem de La Liga şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulundu. Ancak, Katalan devi 30 milyon avroluk (26,2 milyon sterlin) kalıcı satın alma opsiyonunu kullanmakta isteksiz davranırken, finansal zorluklar ortaya çıktı. Bu tereddüt, Bernabeu'da prensipte bir anlaşmaya vardığı bildirilen Madrid'in yeni teknik direktörü Mourinho'nun, eski Old Trafford forveti için cesur bir hamle yapmayı düşünmesine olanak sağladı.
- Getty Images Sport
"Bunu iki nedenden ötürü çok isterim"
The Independent gazetesi muhabiri Miguel Delaney, “Inside Football” bülteninde gelişen durumu özetledi ve Mourinho’nun 28 yaşındaki forveti kadrosuna katmanın getireceği taktiksel avantajlara dikkat çekti.
Delaney şöyle yazdı: “Ancak önemli bir değişiklik olursa, duruma yakın bazı kaynaklar Mourinho’nun Marcus Rashford’u transfer ederek durumu daha da ilginç hale getirebileceğini söylüyor. Perşembe günü The Independent gazetesi, Barcelona’nın bu forvet için Manchester United ile uzun süren yeniden müzakereler yapacağını bildirdi.
"Mourinho'nun Rashford ile halihazırda iyi bir ilişkisi var ve iki nedenden dolayı bunu çok isteyeceği hissi var: birincisi, tanıdığı iyi bir oyuncuyu kadrosuna katmak; ikincisi ise Barcelona'ya şimdiden kargaşa ve birkaç sorun çıkarmak."
Rashford, Katalanlara olan bağlılığını dile getirdi
Rashford, bu sezon 14 gol ve 14 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek Camp Nou'da kalma isteğini her zaman dile getirmiştir.
Kariyerini değerlendiren Rashford, “Evet, elbette. Bu kulüpte olmaktan keyif alıyorum ve bence futbolu seven herkes için Barcelona, futbol tarihinin en önemli kulüplerinden biri. Bir oyuncu için bu bir onur.” dedi.
Daha sonra şunları ekledi: “Bilmiyorum. Sihirbaz değilim, ama olsaydım kalırdım. Göreceğiz. Buraya kazanmak için geldim. Mümkün olduğunca çok şey kazanmak istiyorum. Bu da bunlara eklenecek bir şey daha. Bu harika bir takım, gelecekte çok şey kazanacaklar; bunun bir parçası olmak çok özel olurdu.”
- Getty Images Sport
Transfer savaşları kızışıyor
Manchester United, Rashford'un uzun vadeli geleceğine ilişkin kesin bir sonuca varmak için beklerken, önümüzdeki yaz transfer dönemi büyük bir risk barındırıyor. Barcelona, Flick'in isteklerini yerine getirmek için uzayan yeniden müzakereleri acilen sonuçlandırmak zorunda, ancak hassas mali durumu kulübü dış piyasa baskısına karşı son derece savunmasız bırakıyor. Mourinho'nun Madrid'de resmi olarak göreve başlamaya hazırlandığı bir ortamda, Katalan yönetiminin herhangi bir gecikmesi, Los Blancos'un devreye girip oldukça tartışmalı bir transferi sonuçlandırmasına yol açabilir.