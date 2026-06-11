Marcus Rashford, Premier Lig’i “seviyor” mu? Newcastle efsanesi Chris Waddle, somurtkan ve takımdan dışlanmış Man Utd oyuncusunun St James’ Park’a gitme ihtimalinin neden düşük olduğunu açıklıyor

Rashford için şu anda alternatif transfer hedefleri hakkında spekülasyonlar yapılıyor ve onun St James’ Park’ta Gordon’un yerini alabileceği öne sürülüyor. Böyle bir transferin Magpies için mantıklı olup olmayacağı sorulduğunda, Newcastle efsanesi Waddle – NewBettingOffers.co.uk’un izniyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Marcus Rashford’un Premier League’i gerçekten sevdiğinden emin değilim. Bence biraz yolunu kaybetti. Harika bir sezon geçirdi ve Man United'da iyi bir sezon geçirdi, bu da ona yeni bir büyük sözleşme kazandırdı. Sonra birdenbire ilgisini kaybetti, bir bakıma vücut dili de yoktu.

“Barcelona'ya, 'vay canına, bu kariyerimin yeni bir sayfası' diye bir tür yeni bir başlangıç olarak gitti. Ama dürüst olalım, orada hiçbir zaman yerini sağlamlaştıramadı. Raphinha, büyük maçlarda formda olursa forma giyiyor. Rashford birçok maçta yedek olarak oyuna giriyor.

“Bence onu belki de bir yedek oyuncu olarak görüyorlar. Sezonun %50’sinde yedek kulübesinde oturabilecek bir oyuncu için 35, 40 milyon öder miydiniz? O iyi bir oyuncu. Biliyoruz ki geçen yıl Man United’da, ayrılmasından yaklaşık bir yıl önce, formunun zirvesindeydi. O büyük kontratı aldı ve sonra düşüşe geçti.

“Bence Marcus Rashford'un sorunu büyük ölçüde zihinsel. Yetenekli olduğunu biliyoruz. O kocaman bir çocuk. 9 numara, 11 numara, muhtemelen 10 numara da oynayabilir. Yeteneği var, ama bazen onunla ilgili merak ediyorum, sorun zihinsel mi? En iyi futbolcuların sahip olduğu tüm özelliklere sahip, ama bazen beden dilinde eksiklikler var. Sanki orada olmak istemiyormuş gibi görünüyor. Bunun bir psikolojik oyun olup olmadığına gelince, bana öyle geliyor.

“Barcelona konusunda emin değilim, buna gerçekten karar vereceklerinden emin değilim, çünkü maçların %50'sinde yedek kulübesinde oturabilecek biri için çok büyük bir para.”