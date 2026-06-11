Getty
Çeviri:
Marcus Rashford, Premier Lig’i “seviyor” mu? Newcastle efsanesi Chris Waddle, somurtkan ve takımdan dışlanmış Man Utd oyuncusunun St James’ Park’a gitme ihtimalinin neden düşük olduğunu açıklıyor
Barcelona, Rashford'un kiralık sözleşmesindeki 26 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu erteliyor
Old Trafford’da on yıl süren ve ilk takımın düzenli oyuncusu olarak geçirdiği dönemin sonlarına doğru durum kesinlikle böyle görünüyordu. 2023’te 30 gol atarak kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaşan ve bu süreçte yüksek ücretli yeni bir sözleşme imzalayan Rashford, Şubat 2025’te Aston Villa’ya kiralık olarak gönderildi.
O yılın yaz transfer döneminde bir başka ayrılık daha kararlaştırıldı ve Barcelona, bu çok yönlü forveti Camp Nou'da ağırladı. Blaugrana ile La Liga şampiyonluğunun tadını çıkarırken, tüm turnuvalarda 14 kez fileleri havalandırdı.
Kalıcı bir transferle ilgili uzun süren görüşmeler birkaç ay boyunca devam etti, ancak Barça 26 milyon sterlinlik (35 milyon dolar) satın alma opsiyonunu kullanmakta isteksizdi. Bununla birlikte, kulüp sol kanatta veya sahte dokuz numara olarak ortada da oynayabilen Gordon'a 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) harcamaktan çekinmedi.
- Getty
Rashford, Newcastle'da Barcelona'nın yeni transferi Gordon'un yerini alabilir mi?
Rashford için şu anda alternatif transfer hedefleri hakkında spekülasyonlar yapılıyor ve onun St James’ Park’ta Gordon’un yerini alabileceği öne sürülüyor. Böyle bir transferin Magpies için mantıklı olup olmayacağı sorulduğunda, Newcastle efsanesi Waddle – NewBettingOffers.co.uk’un izniyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Marcus Rashford’un Premier League’i gerçekten sevdiğinden emin değilim. Bence biraz yolunu kaybetti. Harika bir sezon geçirdi ve Man United'da iyi bir sezon geçirdi, bu da ona yeni bir büyük sözleşme kazandırdı. Sonra birdenbire ilgisini kaybetti, bir bakıma vücut dili de yoktu.
“Barcelona'ya, 'vay canına, bu kariyerimin yeni bir sayfası' diye bir tür yeni bir başlangıç olarak gitti. Ama dürüst olalım, orada hiçbir zaman yerini sağlamlaştıramadı. Raphinha, büyük maçlarda formda olursa forma giyiyor. Rashford birçok maçta yedek olarak oyuna giriyor.
“Bence onu belki de bir yedek oyuncu olarak görüyorlar. Sezonun %50’sinde yedek kulübesinde oturabilecek bir oyuncu için 35, 40 milyon öder miydiniz? O iyi bir oyuncu. Biliyoruz ki geçen yıl Man United’da, ayrılmasından yaklaşık bir yıl önce, formunun zirvesindeydi. O büyük kontratı aldı ve sonra düşüşe geçti.
“Bence Marcus Rashford'un sorunu büyük ölçüde zihinsel. Yetenekli olduğunu biliyoruz. O kocaman bir çocuk. 9 numara, 11 numara, muhtemelen 10 numara da oynayabilir. Yeteneği var, ama bazen onunla ilgili merak ediyorum, sorun zihinsel mi? En iyi futbolcuların sahip olduğu tüm özelliklere sahip, ama bazen beden dilinde eksiklikler var. Sanki orada olmak istemiyormuş gibi görünüyor. Bunun bir psikolojik oyun olup olmadığına gelince, bana öyle geliyor.
“Barcelona konusunda emin değilim, buna gerçekten karar vereceklerinden emin değilim, çünkü maçların %50'sinde yedek kulübesinde oturabilecek biri için çok büyük bir para.”
Manchester United altyapısından yetişen Rashford, Premier Lig'deki kariyerini noktaladı mı?
Newcastle'ın en azından Rashford'a Tyneside'da Gordon'un yerini almak isteyip istemediğini sorması ve ona Old Trafford'da bazılarını yanılttığını kanıtlama şansı sunması gerekip gerekmediğine dair daha fazla ısrarla sorulduğunda Waddle şunları ekledi: “Premier League'i sevip sevmediğini bilmiyorum. Sanırım yurtdışına çıkma fikrini seviyor. Bence o, gözlerden uzak kalmak istiyor. İngiltere'deyken, tüm dikkatler onun üzerinde oluyor. Tabii ki, Man United'da da öyleydi ve Man United gerçekten çok büyük bir kulüp.
Newcastle'a gelip kendini evinde hissedecek mi, bence bu Man United'daki duruma geri dönmek gibi olabilir. Bence Marcus Rashford, İspanya, İtalya veya hatta Fransa'da olmayı tercih eder ve muhtemelen bu onun için zihinsel olarak daha iyi olur. Bence Manchester United'a geri dönmek zorunda kalmadan önce yurtdışındaki seçeneklere bakacaktır.”
- Getty Images Sport
Rashford, kendini gösterebileceği bir Dünya Kupası sahnesi var
Rashford’un Old Trafford’daki yukarıda bahsedilen yüksek ücretli sözleşmesinin süresinin bitmesine hâlâ iki yıl var; bu da, arzuladığı transferi gerçekleştirmek ve bir yere yerleşmek için uygun bir alıcı bulması gerektiği anlamına geliyor.
2026 Dünya Kupası'nda İngiltere için önemli bir rol oynaması, küresel bir vitrin açılmak üzereyken, bu arayışına şüphesiz yardımcı olacaktır. Genel kanı, 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynanacak Three Lions'ın açılış maçında Gordon'un yerine onun tercih edileceği yönündedir.