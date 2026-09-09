United formasıyla son golünü 1 Aralık 2024’te, Everton’a karşı 4-0 kazanılan maçta iki gol atarak kaydetmişti. 2 Şubat 2025’e gelindiğinde ise Rashford, Ruben Amorim tarafından ihtiyaç fazlası olarak görülmesinin ardından “Rüyalar Tiyatrosu” olarak anılan stattan ayrılıyordu.

Bunun ardından Aston Villa’da bir dönem geçirdi ve West Midlands’ta profesyonel anlamda yeniden bir kıvılcım yakaladı. Yaz transfer döneminde ise Barcelona’ya bir miktar sürpriz sayılabilecek bir geçiş yaptı.

Katalan devleri adına 14 kez fileleri havalandırdı; Lamine Yamal ve arkadaşlarıyla birlikte La Liga şampiyonluğunu da yaşadı. Ancak Barca, anlaşmadaki satın alma opsiyonunu kullanmadı. Bunun sonucunda Rashford ülkesine dönmek zorunda kaldı.

Michael Carrick, 2026 Dünya Kupası’nda forma giyen bir oyuncuyu planlarına dahil etmekten memnun oldu. Rashford bu sezon United’ın Premier League’deki üç maçında da süre aldı, ancak bireysel olarak kutlama yapmasını gerektirecek bir anı hâlâ bekliyor.