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Marcus Rashford neden Man Utd'daki ilk golü için "çaresiz" değil? Manchester United'ın geri dönen evladı, Old Trafford'da dışarıdaki "gürültüyü" görmezden geliyor
Rashford en son ne zaman Manchester United adına gol attı?
United formasıyla son golünü 1 Aralık 2024’te, Everton’a karşı 4-0 kazanılan maçta iki gol atarak kaydetmişti. 2 Şubat 2025’e gelindiğinde ise Rashford, Ruben Amorim tarafından ihtiyaç fazlası olarak görülmesinin ardından “Rüyalar Tiyatrosu” olarak anılan stattan ayrılıyordu.
Bunun ardından Aston Villa’da bir dönem geçirdi ve West Midlands’ta profesyonel anlamda yeniden bir kıvılcım yakaladı. Yaz transfer döneminde ise Barcelona’ya bir miktar sürpriz sayılabilecek bir geçiş yaptı.
Katalan devleri adına 14 kez fileleri havalandırdı; Lamine Yamal ve arkadaşlarıyla birlikte La Liga şampiyonluğunu da yaşadı. Ancak Barca, anlaşmadaki satın alma opsiyonunu kullanmadı. Bunun sonucunda Rashford ülkesine dönmek zorunda kaldı.
Michael Carrick, 2026 Dünya Kupası’nda forma giyen bir oyuncuyu planlarına dahil etmekten memnun oldu. Rashford bu sezon United’ın Premier League’deki üç maçında da süre aldı, ancak bireysel olarak kutlama yapmasını gerektirecek bir anı hâlâ bekliyor.
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Rashford, Manchester United'a dönüşünün ardından ilk golünü bekliyor
Evden yetişen kahramanın yeniden gollerle buluşmak için can atıp atmayacağı sorulduğunda, bu da onu toplamda 139 gole taşıyacakken, 1999 Treble kazanan kadronun parçası Cole, Unibet Casino iş birliğiyle yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “Bence o yeni gol için can atmıyordur. Bence Manchester United için fazlasıyla gol attı.
“Bence Marcus önüne bakmaya ve kapasitesine uygun şekilde performans göstermeye hazır; o gol geldiğinde de gelir. Bence Marcus'un sadece performansına ve Manchester United'ı maç kazanacak konuma getirmeye odaklanması gerekiyor.
“Etrafındaki tüm gürültüyle ilgilenmiyor, çünkü olan bu; bu sadece gürültü. Arka plandaki gürültü, Marcus gibi önüne bakıp daha önce oynadığı şekilde oynamaya başladığında, böyle kişiler için hiçbir anlam ifade etmez.”
Mainoo'nun 2026-27 sezonundan neye ihtiyacı var?
Geçen sezon Amorim tarafından göz ardı edilip Carrick tarafından yeniden kadroya dahil edilmesinin ardından hararetli tartışmalara yol açan bir diğer oyuncu da Kobbie Mainoo oldu. O da United'ın meşhur akademi sisteminden çıkan bir isim ve önüne çıkan yeni sayfayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.
Cole, klas 21 yaşındaki orta sahanın 2026-27 sezonunda neyi hedeflemesi gerektiğine dair şunları söyledi: “Bence Michael ona inanıyor. Kobbie, geçen sezon takıma girdiğinde, teknik direktör ayrıldıktan sonra Michael göreve geldiğinde ve ona güvendiğinde bunu kanıtladı. Geçen sezonki performansları, zaten hepimizin bildiği gibi, o seviyede fazlasıyla yeterli olduğunu gösterdi.
“Yerini sağlamlaştırmak, evet, bunu söyleyebilirsiniz ama bence herkes onun kalitesini biliyor. Hafta sonunda Everton'a karşı çok iyi oynadı. Mesele sadece kafanı eğip işine bakmak ve iyi olduğun şeyleri yapmak.”
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Man Utd'nin 2026-27 fikstürü: Şampiyonlar Ligi ve derbi tarihi
United, bu sezon şu ana kadar bir yenilgi, bir galibiyet ve bir beraberlikten dört puan topladı. Son olarak Everton karşısında dramatik bir şekilde puan kaybettiler; Hill Dickinson Stadyumu'nda uzatma dakikalarının altıncı dakikasında gol yediler ve ivme yakalama isteklerini sürdürüyorlar.
Perşembe günü Şampiyonlar Ligi mücadelesine geri dönerek evinde Azerbaycan şampiyonu Sabah'ı ağırlayacak olmaları, takımın özgüvenini yeniden kazanması için bir fırsat olacak. Ardından pazar günü derbide 'gürültücü komşu' Manchester City ile karşılaşacaklar.
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