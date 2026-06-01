Getty
Çeviri:
Marcus Rashford neden Inter Miami'de antrenman yapıyor? Transfer söylentilerinin ortasında kalan İngiliz forvet, Lionel Messi ve MLS Kupası şampiyonlarının kullandığı tesisleri paylaşıyor
Tuchel’in Amerika’ya uyum planı
İngiltere'nin forvet oyuncusu, Tuchel'in 26 kişilik kadrosundan turnuva öncesinde Amerika saat dilimlerinde tatil yapmalarını istemesinin ardından ABD'ye erken geldi.
Tuchel'in yaklaşan Dünya Kupası'nı belirleyecek koşullara alışmanın önemini vurgulamasının ardından, birçok oyuncunun sezon dışı dönemini Amerika veya Karayipler'de geçirdiği anlaşılıyor.
Hava koşullarının turnuvada önemli bir faktör olması bekleniyor. Araştırmalara göre, tüm Dünya Kupası maçlarının neredeyse dörtte biri 26 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda oynanacak. Rashford, Florida'ya giderek nemli hava koşullarına fiziksel olarak hazırlandığından emin oluyor. Miami: Futbolun seçkinlerinin performans için hazırlandığı yer, yoğun bireysel antrenmanlarının arka planını oluşturuyor.
- Getty Images Sport
Özel antrenmanlar ve United bağlantıları
Rashford, Florida'ya uçtu ve David Beckham'ın Inter Miami antrenman tesislerinde özel bir antrenör eşliğinde antrenman yaptı. Barcelona'nın kanat oyuncusu, şut antrenmanından bir fotoğraf paylaştı; fotoğrafta, Manchester United forması giymiş bir antrenörün dikkatli gözetiminde olduğu dikkat çekiyordu. Bu durum, İspanya'da geçirdiği süreye rağmen ana kulübüyle yakın bağlarını sürdürdüğünü gösteriyor.
Rashford, 2016'daki çıkışından bu yana United antrenörü Colin Little ile özel olarak çalışıyor. Eskiden amatör liglerde forvet olarak oynayan Little, şu anda Darren Fletcher'ın U18 takımındaki yardımcısı olarak görev yapıyor, ancak yıllar boyunca Rashford'un gol vuruşlarını geliştirmesine yardımcı oldu.
Belirsizlik içindeki bir transfer hikayesi
Rashford kondisyonuna odaklanırken, kulüpteki geleceği önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Geçen sezonu kiralık olarak Barcelona’da geçiren forvetin profesyonelliği ve Hansi Flick’in taktiksel taleplerine uyum sağlama becerisi, kulübün sportif direktörü Deco tarafından yakın zamanda övgüyle karşılanmıştı. Ancak, Katalan devinin bu transferi kalıcı hale getirmek için gerekli kaynağı bulmakta zorlandığı bildiriliyor.
Barcelona, eski Newcastle kanat oyuncusu Anthony Gordon'a 70 milyon sterlin harcamasına rağmen, Rashford'un 26 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu yeniden müzakere etmeye çalışıyor. Bu mali tereddüt, Mikel Arteta'nın hücum seçeneklerini güçlendirmek istediği Arsenal'i alarma geçirdi.
İngiltere’nin hazırlık programı
İngiltere kadrosunun büyük bir kısmı, hazırlık kampı ve Yeni Zelanda ile Kosta Rika’ya karşı oynanacak iki hazırlık maçı için Pazartesi günü Miami’ye uçtu. İngiltere’nin turnuva antrenman merkezi, İngiltere saatinden altı saat geride olan Missouri eyaletinin Kansas City kentinde bulunuyor. Tuchel’in takımının 17 Haziran’da grup açılış maçında Hırvatistan ile karşılaşacağı Dallas da BST’den altı saat geride.
Sırasıyla Boston ve New Jersey'de oynanacak Gana ve Panama ile oynanacak diğer L Grubu maçları, İngiltere saatinden beş saat geride olan bir saat diliminde oynanacak. Avrupa Şampiyonası finalistleri Declan Rice, Noni Madueke, Eberechi Eze ve Bukayo Saka ile kaleci Dean Henderson, Three Lions'ın hazırlıklarını tamamlamasının ardından daha sonraki bir tarihte kadroya katılacak.