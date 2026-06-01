Marcus Rashford neden Inter Miami'de antrenman yapıyor? Transfer söylentilerinin ortasında kalan İngiliz forvet, Lionel Messi ve MLS Kupası şampiyonlarının kullandığı tesisleri paylaşıyor

Rashford, Florida'ya uçtu ve David Beckham'ın Inter Miami antrenman tesislerinde özel bir antrenör eşliğinde antrenman yaptı. Barcelona'nın kanat oyuncusu, şut antrenmanından bir fotoğraf paylaştı; fotoğrafta, Manchester United forması giymiş bir antrenörün dikkatli gözetiminde olduğu dikkat çekiyordu. Bu durum, İspanya'da geçirdiği süreye rağmen ana kulübüyle yakın bağlarını sürdürdüğünü gösteriyor.

Rashford, 2016'daki çıkışından bu yana United antrenörü Colin Little ile özel olarak çalışıyor. Eskiden amatör liglerde forvet olarak oynayan Little, şu anda Darren Fletcher'ın U18 takımındaki yardımcısı olarak görev yapıyor, ancak yıllar boyunca Rashford'un gol vuruşlarını geliştirmesine yardımcı oldu.