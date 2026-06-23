Marcus Rashford, Morgan Rogers ve İngiltere’nin “golcü” yedek kadrosunun Dünya Kupası’nda başarıya ulaşmanın anahtarı olmasının nedeni

Genellikle ragbi koçları tarafından kullanılan bu terimi Arteta, Eylül ayında Athletic Club’a karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi maçının ardından, maçı kazandıran Gabriel Martinelli’nin yedek kulübesinden oyuna girerek yarattığı etkiyi anlatırken futbola taşıdı: “Bu sezon bazen oyuna sonradan girenler, ilk on birde başlayanlardan daha önemli olacak. Ve sonuçta, maçı kazanmak için etkili olan da oyuna sonradan girenlerdi.”

Bu yorum, sadece LinkedIn'de sıkça rastlanan, "Yüksek Performans" tarzı dil kullanımı nedeniyle değil, başka nedenlerle de bazılarının dikkatini çekti. Ancak bu sözler, Arteta'nın elindeki yetenek havuzunun derinliğini de ortaya koydu; kadrosunda yer alan oyuncular kadar iyi ve kısa süreli oyuna girişlerde bile maçın gidişatını değiştirebilecek bir grup yedek oyuncusu vardı.

Aynı durum, Dünya Kupası’ndaki İngiltere için de geçerli. Thomas Tuchel de zengin bir hücum yeteneği havuzuna sahip, ancak hepsini aynı takımda (hatta kadrosunda bile!) bir araya getiremiyor. Ve tıpkı Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı süreçte defalarca yaptığı gibi, İngiltere’nin de bu yaz zafere ulaşmak için “maçı bitiren” oyuncularına ihtiyacı olacak.