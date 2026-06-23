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England super-subs GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Marcus Rashford, Morgan Rogers ve İngiltere’nin “golcü” yedek kadrosunun Dünya Kupası’nda başarıya ulaşmanın anahtarı olmasının nedeni

Analysis
İngiltere
Dünya Kupası
M. Rashford
M. Rogers
FEATURES
İngiltere - Gana

Mikel Arteta’nın sözleri, alışkanlıkları ve futbola karşı genel tutumu, görüşlerin ikiye bölünmesine neden oldu. Arsenal teknik direktörü, antrenörlerin ne söylemesi gerektiğine dair kuralları yeniden yazdı ve bunların çoğu hem taraftarları hem de yorumcuları rahatsız etti. En sevdiği terimlerden biri mi? “Yedek oyuncular” yerine “bitiriciler” ifadesini kullanması.

Genellikle ragbi koçları tarafından kullanılan bu terimi Arteta, Eylül ayında Athletic Club’a karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi maçının ardından, maçı kazandıran Gabriel Martinelli’nin yedek kulübesinden oyuna girerek yarattığı etkiyi anlatırken futbola taşıdı: “Bu sezon bazen oyuna sonradan girenler, ilk on birde başlayanlardan daha önemli olacak. Ve sonuçta, maçı kazanmak için etkili olan da oyuna sonradan girenlerdi.”

Bu yorum, sadece LinkedIn'de sıkça rastlanan, "Yüksek Performans" tarzı dil kullanımı nedeniyle değil, başka nedenlerle de bazılarının dikkatini çekti. Ancak bu sözler, Arteta'nın elindeki yetenek havuzunun derinliğini de ortaya koydu; kadrosunda yer alan oyuncular kadar iyi ve kısa süreli oyuna girişlerde bile maçın gidişatını değiştirebilecek bir grup yedek oyuncusu vardı.

Aynı durum, Dünya Kupası’ndaki İngiltere için de geçerli. Thomas Tuchel de zengin bir hücum yeteneği havuzuna sahip, ancak hepsini aynı takımda (hatta kadrosunda bile!) bir araya getiremiyor. Ve tıpkı Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı süreçte defalarca yaptığı gibi, İngiltere’nin de bu yaz zafere ulaşmak için “maçı bitiren” oyuncularına ihtiyacı olacak.

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    Gordon-Rashford ikilemi

    İngiltere’nin Hırvatistan’ı mağlup ettiği maçta, Tuchel’in hücum hattının sol kanadında bu durum en iyi şekilde ortaya çıktı. Teknik direktör, Marcus Rashford yerine Anthony Gordon’u tercih etti; oysa bu yaz Barcelona’nın Rashford’un yerine transfer ettiği oyuncunun yerine, Manchester United’lı oyuncunun ilk 11’de yer alması yönünde pek çok çağrı vardı.

    Gordon görevini yerine getirdi. İyi pres yaptı, defansın arkasına birçok kez koşu yaptı ve rakibe ciddi tehdit oluşturdu. Topa sadece 17 kez dokunmuş olması pek iyi görünmüyor, ancak asıl mesele bu değil. Gordon'un ölümcül bir golcü ya da durmak bilmeyen bir asist makinesi olması gerekmiyor. Topa sahip olmadığı anlarda yarattığı etki, topu elindeyken yapabilecekleri kadar önemli.

    Rashford da iyi bir presçi, alanı iyi okuyan ve arka alana koşmada mükemmel bir oyuncu. Gordon ile aynı oyuncu değil, ancak benzer bir amaca hizmet ediyor – özellikle de bu takım için. 72. dakikada, İngiltere’nin taze kanlara ihtiyacı olduğunda Rashford oyuna girdi. On üç dakika sonra, güzel bir takım hareketini golle taçlandırdı.

    Tuchel gazetecilere, “Marcus antrenmanlarda en yüksek seviyede durmaksızın çaba gösteriyor,” dedi. “Golünü attığı için onun adına çok, çok mutluyum ve umarım bir sonraki gol için de hırsını kaybetmez çünkü son 17 gün boyunca kesinlikle etkileyiciydi ve bu golü gerçekten hak etti.”

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rogers mı, yoksa Bellingham mı?

    Tuchel, Morgan Rogers’a duyduğu hayranlığı da hiç gizlemedi. Yakında daha büyük bir kulübe transfer olabilecek olan Aston Villa oyuncusu, muazzam bir yetenek. Jude Bellingham, gerçekten de daha iyi bir futbolcu olsa da, Tuchel, Rogers’ın Çarşamba günkü maçta ilk 11’de yer almak için ciddi bir çaba gösterdiğini kabul etti.

    Tuchel, Dallas’ta oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, “Morgan Rogers’a ilk 11’de oynamayacağını söylemek çok, çok zor bir karardı; çünkü o ilk 11’de oynamayı yüzde 100 hak ediyor ve bizim için çok iyi işler çıkardı,” dedi.

    Bununla birlikte Rogers, yedek kulübesinden çıkıp oyuna girdiğinde mükemmel bir silah oluyor; ayrıca onunla Bellingham’ın birlikte oynayabileceğine dair görüşler de var. Nitekim Rogers, Hırvatistan maçında 70. dakika civarında oyuna girdi ve İngiltere’nin hücumunun arkasında hareketli bir varlık gösterirken, İngiltere’nin belirleyici dördüncü golünün hazırlık aşamasında hayati bir aldatma koşusu yaptı.

    Tahmin edilebileceği gibi, zaman zaman daha aktif bir rol üstlenmesi gerekecek ve o da bunu kesinlikle yapabilecek kapasitede.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Çok sayıda seçenek

    Dallas’ın başka bir köşesinde ise Djed Spence, Reece James’in yerine sağ bekte başarılı bir performans sergiledi; hücumdaki canlılığı, İngiltere’ye kontra ataklarda ekstra bir canlılık kattı ve kalecinin muhteşem kurtarışı olmasaydı, Tottenham’lı savunma oyuncusu gol listesine adını yazdırabilirdi.

    Aynı durum Bukayo Saka için de geçerliydi. Tamamen formda olduğunda, şüphesiz İngiltere'nin en iyi oyuncularından biridir. Ancak Arsenal'de sakatlıklarla dolu bir sezon geçirdikten sonra Tuchel, Saka'nın Aşil tendonu sorununu iyileştirirken onu çok fazla zorlamamayı tercih etti. Hırvatistan maçında Noni Madueke ilk 11'de yer alırken, Saka 20 dakika boyunca iyi bir performans sergiledi ve bu süre içinde Rashford'un golüne bir asist yaptı.

    Tuchel, “Bukayo hazır ve giderek daha da hazır hale gelecek” dedi. “Bence bu grubun son maçına geldiğimizde o hazır olacak. Salı günkü antrenmanda dar alanlarda güçlüydü. Mesele, maçın açık geçip geçmeyeceği ve temponun yüksek olup olmayacağıydı.”

    En önemli maçlarda, yani başından itibaren fark yaratacak oyunculara ihtiyaç duyulduğunda, Saka’nın ilk 11’de yer alması hiç tartışmaya gerek yok. Ancak grup aşamasında, İngiltere ile rakipleri arasındaki kalite farkının daha büyük olduğu maçlarda Tuchel, kanat oyuncusunun tam formuna kavuşmasına izin verebilir.

  • Ollie Watkins England 2026 goalGetty

    Eşi benzeri görülmemiş derinlik

    Bir de henüz sahaya çıkmamış olanlar var. Sezonu Aston Villa formasıyla muhteşem bir performansla tamamlayan Ollie Watkins, kadroda yer almadı. Arsenal’in değişken oyun kurucusu Eberechi Eze de kadroda yoktu; aynı şekilde, sadece Manchester United’daki performansına bakıldığında bu turnuvada diğer çoğu takımda ilk 11’de yer alabilecek olan Kobbie Mainoo da kadroda yer almadı.

    İngiltere'nin kadro derinliği nadiren bu kadar geniş olmuştur. Birçoğu, 2018'in karanlık günlerini hatırlayacaktır; o zamanlar Sir Gareth Southgate, Hırvatistan'la oynanan yarı final maçında yedek kulübesine baktığında, elindeki seçeneklerin Danny Welbeck ve Fabian Delph olduğunu görmüştü. O takımda, Rashford ve Jamie Vardy dışında yedek kulübesinden oyuna girebilecek iki geçerli hücum seçeneği vardı. Oysa bu kadro, yeteneklerle dolup taşıyor.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Destek sağlamak

    Elbette bunun diğer yüzü de, bunların hepsinin gerçekten iyi futbolcular olması, kulüp takımlarında düzenli olarak oynamaya alışık olmaları ve Dünya Kupası’nda iz bırakmak istemeleridir. Tuchel, Rashford da dahil olmak üzere bazı oyuncuların neden düzenli olarak sahada süre alamadıklarını sorduklarını bile itiraf etti.

    Hırvatistan galibiyetinin ardından Tuchel, “Daha dün, [Rashford] ile bir konuşma yaptık ve ona son 16 günündeki performansından, kampta sergilediği tutumdan ve sahada gösterdiği azimden çok, çok etkilendiğimi söyledim,” dedi. “Her toplantıya tam anlamıyla katılıyor. Toplantıda konuşulanları sahaya çok, çok hızlı bir şekilde yansıtıyor.”

    Nitekim Tuchel’in 26 kişilik kadrosunda, John Stones, Madueke ve yedek kaleci James Trafford hariç tüm oyuncular geçen sezon kulüplerinde düzenli olarak ilk 11’de yer almıştı. Kenardan izlemek kolay değil, ancak Tuchel, takımının bununla başa çıkabileceğinden hiç şüphe duymuyor.

    “Artık dört hafta daha var ve dört hafta içinde bunu kabullenip sindirebilir ve benimsersiniz. Bu grubu seçtik çünkü bunu başarabileceklerinden emindik ve hepsi de başarabilir,” dedi maçtan sonra.

    Elbette bazıları, kadro hiyerarşisinin en üstünde olmadıklarını biliyor. Örneğin 36 yaşındaki Jordan Henderson, yeteneği kadar tecrübesi ve neşeli mizacı nedeniyle de kadroya alındı. Ivan Toney ise belki de öncelikle eleme turlarında penaltı atma yeteneği nedeniyle seçildi. Dan Burn ve Jarrell Quansah sahada olursa, İngiltere’nin başı dertte demektir.

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    "On dört ya da on beş as oyuncu"

    Tuchel’e Hırvatistan maçında kimin ilk 11’de yer alabileceği sorulduğunda, “14 ya da 15 ilk 11 oyuncum var” dedi ve bunların hepsinin bir şekilde etkili olabileceğini belirtti.

    Ve bu oldukça mantıklı geliyor. Bu Dünya Kupası'ndaki tüm takımlar, yorucu koşullar ve efsanevi kulüp sezonları nedeniyle kadro rotasyonu yapmak zorunda kalacak. Dolayısıyla, Tuchel'in önümüzdeki dört hafta boyunca sekiz maça kadar aynı ilk 11'le sahaya çıkması büyük bir sürpriz olur.

    İyi haber ise, bu durumun İngiltere için bir lüks olduğu. Bellingham'ın dinlenmeye ihtiyacı varsa, Rogers'a ne dersiniz? Grup aşamasının son maçında Harry Kane'e gerek yok mu? İşte Watkins.

    İster maçın sonlarında fark yaratmak, ister bazı ana oyuncuların dinlenmesini sağlamak olsun, İngiltere’nin yedek kulübesinde 19 Temmuz’daki finale kadar ilerlemelerinde kilit rol oynayabilecek birinci sınıf seçenekler bulunuyor.

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