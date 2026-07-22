"Marcus Rashford meselesi yüzünden" - Manchester United'ın, değeri 70 milyon sterlin olarak belirlenen Everton'ın oyun kurucusu Iliman Ndiaye'ye olan ilgisini resmileştirememesinin nedeni

Manchester United’ın yaz transfer planları, Old Trafford’daki yeni spor yapısı kapsamında hücum seçeneklerini güçlendirme çabaları sırasında önemli bir engelle karşılaştı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, kulüp Everton’dan Ndiaye’ye gerçek bir ilgi duyuyor, ancak olası bir transfer anlaşması fiilen askıya alınmış durumda. Bu durgunluğun başlıca nedeni, kadrodaki konumu kanat pozisyonlarına yapılacak her türlü yeni transfer için belirleyici faktör olmaya devam eden Rashford’un varlığıdır.

Mevcut durum hakkında konuşan Romano, Kırmızı Şeytanlar’ın Toffees’in öne çıkan oyuncusu için neden henüz somut bir girişimde bulunmadığını açıkladı. Romano şöyle konuştu: “Manchester United’ın beğendiği bir diğer oyuncu da Everton’dan Iliman Ndiaye. Onu da beğeniyorlar, ancak Rashford’un durumu nedeniyle bu konuda ilerleme kaydedemiyorlar.” Haberlere göre, United’ın mevcut yönetimi, Rashford ayrılmadıkça yıldız bir kanat oyuncusu transferine izin vermeyeceklerine karar verdi; bu da sezon öncesi hazırlıkları başlarken kulübün transfer stratejisinde bir tıkanıklığa yol açıyor.







