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"Marcus Rashford meselesi yüzünden" - Manchester United'ın, değeri 70 milyon sterlin olarak belirlenen Everton'ın oyun kurucusu Iliman Ndiaye'ye olan ilgisini resmileştirememesinin nedeni
Old Trafford’daki Rashford engeli
Manchester United’ın yaz transfer planları, Old Trafford’daki yeni spor yapısı kapsamında hücum seçeneklerini güçlendirme çabaları sırasında önemli bir engelle karşılaştı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, kulüp Everton’dan Ndiaye’ye gerçek bir ilgi duyuyor, ancak olası bir transfer anlaşması fiilen askıya alınmış durumda. Bu durgunluğun başlıca nedeni, kadrodaki konumu kanat pozisyonlarına yapılacak her türlü yeni transfer için belirleyici faktör olmaya devam eden Rashford’un varlığıdır.
Mevcut durum hakkında konuşan Romano, Kırmızı Şeytanlar’ın Toffees’in öne çıkan oyuncusu için neden henüz somut bir girişimde bulunmadığını açıkladı. Romano şöyle konuştu: “Manchester United’ın beğendiği bir diğer oyuncu da Everton’dan Iliman Ndiaye. Onu da beğeniyorlar, ancak Rashford’un durumu nedeniyle bu konuda ilerleme kaydedemiyorlar.” Haberlere göre, United’ın mevcut yönetimi, Rashford ayrılmadıkça yıldız bir kanat oyuncusu transferine izin vermeyeceklerine karar verdi; bu da sezon öncesi hazırlıkları başlarken kulübün transfer stratejisinde bir tıkanıklığa yol açıyor.
- Getty Images Sport
Rashford’un geleceği belirsizliğini koruyor
İngiltere milli takım oyuncusu Rashford’un durumu, olaylarla dolu bir sezonun ardından giderek daha karmaşık bir hal aldı. Rashford, geçen sezonu Barcelona’da kiralık olarak geçirdi; bu süre zarfında 49 maça çıktı, 14 gol attı ve 14 asist yaptı; Katalan ekibinin hem La Liga şampiyonluğunu hem de İspanya Süper Kupası’nı kazanmasına katkıda bulundu. Daha önce Manchester'dan kalıcı bir transferin gündemde olabileceğine dair spekülasyonlar olsa da, son gelişmeler Rashford'un yerinde kalabileceğini gösteriyor; zira Barcelona nihayetinde kalıcı bir transfer için girişimde bulunmamaya karar verdi. Bu durum, transfer piyasasında bir hareketlilik bekleyenleri hayal kırıklığına uğratırken, Rashford'un sezon öncesi antrenmanlarına katılmaya hazır hale gelmesini sağladı.
Manchester United, Andrey Santos, Youri Tielemans, Karl Darlow ve Tynan Thompson'ı kadrosuna katarak mevcut transfer döneminde şimdiden aktif bir performans sergilemiş olsa da, Rashford'un yüksek maaş yükünü ve kadro yerini boşaltana kadar büyük çaplı transfer arayışları askıya alınmış durumda. Rashford, İngiltere'nin Dünya Kupası'nda üçüncülüğü elde etmesine katkıda bulunmak üzere oynadığı altı maçta bir gol atmış ve bir asist yapmıştı. Mali düzenlemelere uymak için maaş bütçesini şişirmekten kaçınan kulübün Ndiaye’ye olan ilgisi, resmi bir tekliften ziyade hayranlık aşamasında kalıyor ve bu durum, rakip Premier Lig kulüplerini yüksek alarmda tutuyor.
Everton, Ndiaye’nin transfer bedeli konusunda tavrını değiştirmiyor
Everton için, oyun kurucusuna gösterilen ilgi hiç de sürpriz değil; zira oyuncu, 2024 yazında Marsilya’dan beş yıllık bir sözleşmeyle transfer olduğundan bu yana tüm turnuvalarda 71 maçta 17 gol ve üç asist kaydetmiş ve büyük bir etki yaratmıştır. Romano, Everton'ın bu oyuncuyu David Moyes'un taktiksel düzeninin vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğünü vurgulayarak, kulübün en değerli varlığını ucuza satmak için acil bir baskı altında olmadığını belirtti: “Ndiaye'nin transfer bedelinin gerçekten yüksek olacağını unutmamak gerekir. O çok önemli bir oyuncu; Everton için hayati öneme sahip bir isim.”
Ndiaye’nin değeri, uluslararası sahnedeki performanslarının ardından daha da yükseldi. Senegal formasıyla Dünya Kupası’nda üç maça çıkan oyuncu, Belçika’ya karşı oynanan son 32 turu maçında elenmeden önce bir gol attı ve iki asist yaptı. Manchester United, transferiyle en çok anılan isim olmaya devam etse de, ilgilenen tek kulüp bu değil. Romano, yurt dışından birkaç kulübün oyuncunun transfer olasılığını değerlendirmek için şimdiden temasa geçtiğini doğruladı. Ayrıca, Aston Villa’nın da birkaç hafta önce oyuncu hakkında ön görüşmeler yaptığı bildiriliyor; bu da Everton’ın teklifleri dinlemeye karar vermesi halinde 26 yaşındaki oyuncu için rekabetin çok şiddetli olacağını gösteriyor.
- Getty Images Sport
Giderek uzayan Premier Lig’den talipler listesi
Ndiaye için yaşanan rekabet, Everton formasıyla tüm turnuvalarda toplam 34 maça çıkıp 6 gol atarak 3 asist yaptığı başarılı bir sezonun ardından, yaz transfer döneminin en çok konuşulan yan hikayelerinden biri haline gelmeye başladı. Manchester United ve Aston Villa’nın yanı sıra, hem Manchester City hem de Tottenham Hotspur’un da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği düşünülüyor. Ndiaye şu anda Everton ile henüz çözüme kavuşmamış bir sözleşme anlaşmazlığı yaşıyor ve bu durum potansiyel alıcıları cesaretlendirmekten başka bir işe yaramadı. Bu iç gerginliğe rağmen Everton’ın tutumu yumuşamadı ve kulübün 70 milyon sterlin civarında bir transfer ücreti talep etmesi bekleniyor.
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