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Marcus Rashford, Manchester United transferiyle ilgili sözler nedeniyle Gary Neville'ı susturduğu için Jamie Carragher'a teşekkür etti
Rashford, The Overlap'taki tartışmaya tepki gösterdi
Marcus Rashford, eski savunmacının Stick to Football podcast'inin gelecek bölümünde Gary Neville ile karşı karşıya gelmesinin ardından Jamie Carragher ile aynı görüşte olduğunu sosyal medyada dile getirdi.
Mirror'ın aktardığına göre, Neville Manchester United'ın forveti hakkında bir tartışma başlatmaya çalışarak, "Marcus Rashford, ne düşünüyoruz? Son soru" dedi. Carragher ise konuyu anında geri çevirdi ve şu yanıtı verdi: "Oh ***********. Rashford'dan bahsetmeden bir podcast yapabilir miyiz? Kes şunu! Aman Tanrım. Trent ve Rashford gibi, podcast'in küçük bir bölümü gibiydi; Trent bölümü ya da Rashford bölümü."
- Getty Images Sport
Futbol oynamak için hayal kırıklığı dolu bir çağrı
Neville daha sonra konuşmanın yönünü değiştirmeye çalışarak, "Trent nasıl?" diye sordu ve ardından, "Hayır ama United'a geri döndü" dedi. Carragher ise şaşkınlığını koruyarak, "Ee ne olmuş? Aman Tanrım. O sadece Man United için iyi bir oyuncu!" ifadelerini kullandı. Görüntülerin X'te yayımlanmasının ardından Rashford, videoyu paylaştı ve kariyeri üzerindeki bitmek bilmeyen ilgiyle ilgili hislerini açıkça dile getirdi. Şöyle yazdı: "Teşekkürler Jamie. Adım her gün anılmadan kafamı verip futbol oynamak harika olurdu."
Barcelona kiralığı ve Manchester United'a dönüş
Rashford’la ilgili spekülasyonlar, geçen sezonu kiralık olarak Barcelona’da geçirmesinin ardından yoğunlaşmıştı. Oyuncu burada 49 maçta 14 gol ve 14 asist üreterek takımın La Liga’yı kazanmasına yardımcı oldu. İspanyol ekibinin onu 26 milyon £ karşılığında bonservisiyle kadroya katma opsiyonu vardı, ancak bunun yerine Anthony Gordon’ı transfer etmeyi tercih etti.
Şimdi yeniden İngiltere’ye dönen oyuncuyu Michael Carrick kadroya dahil etti. Carrick, “O bizim oyuncumuz, biliyorsunuz, ve harika şekilde geri döndü. O da diğer tüm oyuncular gibi. Marcus’u uzun zamandır tanıyorum ve, biliyorsunuz, bize biraz farklı bir şey katıyor” ifadelerini kullandı.
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Rashford için sırada ne var?
Manchester United, yurt içindeki sezonuna 22 Ağustos Cumartesi günü Hull City karşısında başlayacak. Transfer penceresi 1 Eylül'de kapanırken, Rashford'un gelecek sezon için Old Trafford'da kalması kesin gibi görünüyor. Artık yeniden takıma uyum sağlamaya odaklanacak olan oyuncu, İspanya'daki etkileyici formunu tekrarlamayı ve Carrick yönetiminde düzenli bir ilk 11 yeri kapmayı hedefliyor.
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