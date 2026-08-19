Rashford’la ilgili spekülasyonlar, geçen sezonu kiralık olarak Barcelona’da geçirmesinin ardından yoğunlaşmıştı. Oyuncu burada 49 maçta 14 gol ve 14 asist üreterek takımın La Liga’yı kazanmasına yardımcı oldu. İspanyol ekibinin onu 26 milyon £ karşılığında bonservisiyle kadroya katma opsiyonu vardı, ancak bunun yerine Anthony Gordon’ı transfer etmeyi tercih etti.

Şimdi yeniden İngiltere’ye dönen oyuncuyu Michael Carrick kadroya dahil etti. Carrick, “O bizim oyuncumuz, biliyorsunuz, ve harika şekilde geri döndü. O da diğer tüm oyuncular gibi. Marcus’u uzun zamandır tanıyorum ve, biliyorsunuz, bize biraz farklı bir şey katıyor” ifadelerini kullandı.