Getty Images Sport
Çeviri:
Marcus Rashford, Manchester United'ın kadro dışı kalan oyuncusu, Anthony Gordon'ın transferine rağmen Barcelona'da kalma umudunu kaybetmemek için "yoluna devam ediyor"
Sosyal medyada meydan okuyan mesaj
29 yaşındaki forvet, Instagram'da bir dizi antrenman fotoğrafı paylaşarak, "Devam et" başlığını ekledi ve böylece dışardaki medya gürültüsünü görmezden gelip tamamen futboluna odaklanma niyetini açıkça ortaya koydu.
Bu doğrudan mesaj, Manchester United'dan kiralık olarak gelen oyuncu için kritik bir dönemde geldi. Gordon'un transferi, oyuncunun Camp Nou'da kalmasının ciddi şekilde sorgulanmasına neden oldu. Birçok kişi, Gordon'un gelişinin Barça'nın bu yaz onu tutmaya çalışmayacağına işaret ettiğini öne sürdü, ancak bazı haberlerde hala umut olduğu belirtiliyor.
- Getty Images Sport
Flick’in kurumsal desteği
Mundo Deportivo’ya göre Rashford, Old Trafford’a dönmek yerine kariyerine Katalonya’da devam etmeye kararlı. İngiliz kanat oyuncusu, Barcelona teknik direktörü Flick’in verdiği özel güvencelere büyük önem veriyor; Flick, forvet oyuncusuna taktiksel performansından son derece memnun olduğunu ve gelecek sezon da kadroda yer almasını istediğini açıkça belirtmişti.
Geriye kalan tek engel tamamen ekonomik nitelikte; Barcelona, kiralama sözleşmesinde 30 milyon avroluk kalıcı satın alma opsiyonuna sahip ve bu durumda Rashford üç yıllık bir sözleşme imzalayacak, ancak anlaşma, kulübün La Liga'nın katı maaş sınırları içinde finansal alan açmasına bağlı.
Gordon’un sansasyonel transferinden hiç etkilenmeden
Rashford'un çevresi, Barcelona'nın Newcastle United'dan Gordon'u 80 milyon avroya transfer etmesinden hiç etkilenmediğini vurguluyor. Rashford, transfer kesinleşmeden çok önce kulübün milli takım arkadaşını kadrosuna katmak için ileri aşamadaki görüşmelerinden haberdardı.
Yönetim, Rashford'a henüz resmi olarak kadroda yerinin kalmadığını bildirmediği için, forvet oyuncusu son derece sakin davranıyor ve temsilcilerine, durumunu takip eden diğer Avrupa kulüplerinden gelen somut transfer tekliflerini dondurmalarını talimat verdi.
- AFP
Old Trafford'a dönüşe meydan okuma
Manchester United ile olan ana sözleşmesi 2028'e kadar süren Rashford, önümüzdeki haftaları Premier Lig ekibiyle bağlarını kalıcı olarak koparmak için belirleyici bir dönüm noktası olarak görüyor. O, hazırlık sezonu resmi olarak başlamadan önce Barcelona'yı 30 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya zorlamaya tamamen odaklanmış durumda.
Rashford, geçen sezon Barcelona formasıyla tüm turnuvalarda 49 maça çıktı, 14 gol attı ve 14 asist yaptı.