Marcus Rashford, Manchester United'dan kiralık olarak forma giyen oyuncunun Atlético Madrid karşısındaki önemli maçtaki performansı sonrasında Barcelona'ya kalıcı olarak transfer olmaya bir adım daha yaklaştı
Metropolitano'nun ustalık gösterisi transfer söylentilerini alevlendirdi
Rashford, Metropolitano'da günün kahramanı oldu; sakatlanan Raphinha'nın bıraktığı boşluğu doldurarak kusursuz bir performans sergiledi. 28 yaşındaki oyuncu, Dani Olmo ile yaptığı şık paslaşmanın ardından, ilk yarı bitmeden hemen önce sol ayağıyla attığı güçlü bir şutla skoru eşitledi. Golün ötesinde, istatistikleri Hansi Flick'in sistemine tamamen entegre olmuş bir oyuncunun hikayesini anlatıyordu; 51 top dokunuşu kaydetti ve takım arkadaşları için üç net gol fırsatı yarattı.
İngiliz oyuncunun etkisi sadece son üçte bir sahayla sınırlı kalmadı; iki top kazanımıyla nadir görülen bir savunma titizliği de sergiledi. Rashford maçtan sonra, "La Liga'nın sonucunu belirleyebilecek bir golle yardımcı olabildiğim için gurur duyuyorum" dedi. Onun katkısı da tarihi bir öneme sahipti; bu gol, Barcelona'da Flick döneminin tüm turnuvalarda attığı 300. gol oldu.
30 milyon avroluk soru
Bu sezon şimdiden 11 gol ve 11 asistle Rashford'un kalıcı transferi, Camp Nou'daki yönetimde öncelikli bir gündem maddesi haline geldi. Barça'nın elinde şu anda 30 milyon avro (26 milyon sterlin/33 milyon dolar) olarak belirlenen bir satın alma opsiyonu bulunuyor; oyuncunun mevcut formu göz önüne alındığında bu rakam giderek daha cazip hale geliyor. Son tarihler konusunda çelişkili haberler olsa da, yeni bir habere göre bu madde mevcut sezonun sonuna kadar geçerliliğini koruyor. Katalan devinin, çok yönlü forveti kadrosunda tutmak istediği ancak her zamanki mali engellerle boğuştuğu bildiriliyor. Kulüp yetkilileri, anlaşmayı yeniden yapılandırmanın yollarını araştırıyor; bu, satın alma zorunluluğu içeren başka bir kiralama veya taksitli ödeme planı olabilir. Ancak, büyük maçlarda galibiyeti getiren performansı, teknik kadronun sol kanat pozisyonu için başka alternatifleri değerlendirmesini zorlaştırıyor.
Manchester United acımasız bir tasfiye satışına hazırlanıyor
Old Trafford'a dönersek, Sir Jim Ratcliffe ve INEOS yönetimi kadroda büyük çaplı bir revizyon planlıyor. Söylentilere göre Manchester United, bu yaz sekiz oyuncuyu satarak 100 milyon sterlin (115 milyon avro/132 milyon dolar) tutarında bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Rashford'u Barcelona'ya kalıcı olarak satmak bu stratejinin temel taşlarından biri; Kırmızı Şeytanlar, geçici bir anlaşma yerine kesin bir ayrılık ve anında nakit girişi tercih ediyor.
Kiralık oyuncuyu Şampiyonlar Ligi sınavı bekliyor
Şimdi dikkatler Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine çevrildi; Rashford’un ilk on birdeki yerini koruması bekleniyor. Aynı rakibe karşı Avrupa sahnesinde performansını sürdürmesi halinde, Barcelona başkanı Joan Laporta’nın bu transferi kalıcı hale getirme yönündeki baskısı daha da artacaktır. Barça, daha ucuz bir alternatif olarak eski kanat oyuncusu Abde Ezzalzouli'yi de takip etse de, Rashford'un Lamine Yamal ve diğer hücum oyuncularıyla kurduğu anlık uyum, onu tercih edilen seçenek haline getirdi.