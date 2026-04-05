Rashford, Metropolitano'da günün kahramanı oldu; sakatlanan Raphinha'nın bıraktığı boşluğu doldurarak kusursuz bir performans sergiledi. 28 yaşındaki oyuncu, Dani Olmo ile yaptığı şık paslaşmanın ardından, ilk yarı bitmeden hemen önce sol ayağıyla attığı güçlü bir şutla skoru eşitledi. Golün ötesinde, istatistikleri Hansi Flick'in sistemine tamamen entegre olmuş bir oyuncunun hikayesini anlatıyordu; 51 top dokunuşu kaydetti ve takım arkadaşları için üç net gol fırsatı yarattı.

İngiliz oyuncunun etkisi sadece son üçte bir sahayla sınırlı kalmadı; iki top kazanımıyla nadir görülen bir savunma titizliği de sergiledi. Rashford maçtan sonra, "La Liga'nın sonucunu belirleyebilecek bir golle yardımcı olabildiğim için gurur duyuyorum" dedi. Onun katkısı da tarihi bir öneme sahipti; bu gol, Barcelona'da Flick döneminin tüm turnuvalarda attığı 300. gol oldu.