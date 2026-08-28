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Marcus Rashford, Manchester United'daki yeri için savaşmak adına Arsenal'den gelen son dakika transfer teklifini reddetti
Arsenal'ın teklifi net şekilde reddedildi
Arsenal, Gabriel Martinelli'nin Al-Hilal'e gitmesinin ardından salı gecesinden önce acil olarak bir sol kanat oyuncusu arıyor. Evening Standard'a göre Londra ekibi, Julian Alvarez için süren girişiminden tamamen ayrı olarak Marcus Rashford için geç bir kiralama hamlesini değerlendirdi.
Ancak Rashford, kendisine yapılan tüm girişimleri reddetti. Geçen sezonu Barcelona ve Aston Villa'da kiralık olarak geçirmesinin ardından, transfer döneminin başlarında Manchester United'dan kalıcı olarak ayrılması kaçınılmaz görünüyordu. Rashford, Katalonya'ya dönmeyi tercih etti ancak Barcelona, sözleşmesindeki 26 milyon £'luk serbest kalma maddesini devreye sokmamayı seçerek bunun yerine Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı.
- Getty Images Sport
Türk devleri transferi kaçırdı
İspanya'ya dönüşünün suya düşmesinin ardından The Times'ın haberine göre Rashford, Şampiyonlar Ligi ekibi Fenerbahçe'den gelen ciddi ilgiyi de geri çevirdi. Türk kulübü, onu yaz dönemindeki ses getirecek transferi yapmaya hevesliydi. Buna rağmen Rashford, Süper Lig'e gitmeye hiç sıcak bakmadığını net şekilde ortaya koydu.
Bunun sonucunda Manchester United, altyapısından yetişen oyuncusunu artık kadroda tutmaya sıcak bakıyor. Rashford'ın haftalık 325.000 £'luk yüksek maaşı, bu yaz kalıcı bir transferi finanse edebilecek potansiyel taliplerin sayısını ciddi şekilde sınırladı ve onu seçeneklerini yeniden değerlendirmeye zorladı.
Carrick, dönüşün ardından forveti övdü
Rashford ile teknik direktör Michael Carrick arasındaki ilişkinin, kalma yönünde alınan bu ani kararın arkasındaki temel itici güç olduğu görülüyor. Rashford, Hull City yenilgisinde yeniden sahaya döndü ve devre arasında Patrick Dorgu'nun yerine oyuna girdi.
Carrick, oyuncunun son dönemde saha arkasındaki yaklaşımından büyük ölçüde etkilendi. Teknik direktör şöyle dedi: "Marcus'un, Kobbie [Mainoo] ve Licha [Martinez] ile neredeyse Dublin'deyken antrenmanlara döndüğünden beri ne kadar harika bir şekilde geri geldiği oldukça açıktı, biliyorsunuz." Güven veren bu kritik destek, Rashford'u fiilen yeniden birinci takım ortamına entegre etti.
- Getty Images Sport
Her iki kulüp için sırada ne var?
Arsenal, salı gecesi transfer penceresi kapanmadan önce Martinelli'nin yerine bir oyuncu almak için hızlı hareket etmek zorunda. Bu arada Rashford, Manchester United'ın bu pazar Ipswich Town'ı ağırlayacağı maçta forma giymeyi hedefleyecek. Yaklaşan karşılaşma, Aralık 2024'ten bu yana Old Trafford'daki ilk maçı olacağı için onun adına önemli bir kişisel dönüm noktasını temsil ediyor.
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