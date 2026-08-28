Arsenal, Gabriel Martinelli'nin Al-Hilal'e gitmesinin ardından salı gecesinden önce acil olarak bir sol kanat oyuncusu arıyor. Evening Standard'a göre Londra ekibi, Julian Alvarez için süren girişiminden tamamen ayrı olarak Marcus Rashford için geç bir kiralama hamlesini değerlendirdi.

Ancak Rashford, kendisine yapılan tüm girişimleri reddetti. Geçen sezonu Barcelona ve Aston Villa'da kiralık olarak geçirmesinin ardından, transfer döneminin başlarında Manchester United'dan kalıcı olarak ayrılması kaçınılmaz görünüyordu. Rashford, Katalonya'ya dönmeyi tercih etti ancak Barcelona, sözleşmesindeki 26 milyon £'luk serbest kalma maddesini devreye sokmamayı seçerek bunun yerine Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı.